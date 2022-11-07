Холодец
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Одно из самых известных блюд русской кухни — холодец. Трудно сказать, когда конкретно его придумали, однако скорей всего появился он в северных регионах. Наши предки выносили мясную похлебку на мороз, а потом заметили, что в виде желе еда хранится дольше. Такое блюдо легко запасти впрок, оно отлично согревает и насыщает. А еще есть версия, что холодцом кормили слуг: в богатых домах остатки от пиршества заливали бульоном и отдавали челяди.

Готовят холодец и в наши дни. Полезна ли такая еда для здоровья и кому лучше не готовить студень, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Не стоит путать холодец и галантин. Галантин — французское, более сложное блюдо, для приготовления которого использовали самое лучшее мясо. А вот в студень обычно шли менее съедобные части говядины или свинины. Поэтому и свойства у этих блюд будут немного разными.

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Что искать в холодце

Холодец — блюдо в первую очередь мясное. В нем очень много витамина А, который так нужен для здоровья глаз и крепкого иммунитета. А еще этот витамин — мощный антиоксидант, то есть вещество, которое борется со свободными радикалами, повреждающими клетки и ускоряющими старение. Кроме того, витамин А необходим для регенерации кожи.

Еще в холодце много витаминов группы В, которые нужны для крепкой нервной системы. Кроме того, это блюдо богато кобальтом, калием, магнием, натрием, фосфором и железом.

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Кому холодец навредит

Начнем с тех, кому холодец диетологи рекомендуют. Студень очень полезен для тех, кто страдает от болезней суставов и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, это блюдо помогает повысить уровень гемоглобина и защищает от анемии. Еще холодец пойдет на пользу тем, кто часто простужается.

Есть и те, кому студень противопоказан. Например, блюдо не нужно есть тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ или печени, а также подагрой. Также важно помнить: холодец очень калорийный, с ним легко можно набрать лишний вес и заработать дополнительные проблемы со здоровьем. Для понимания: калорийность свиного холодца — примерно 350 ккал на 100 граммов продукта.

Есть довольно простой способ сделать холодец полезнее. Попробуйте заменить говядину или свинину на куриное мясо или индейку. Тогда блюдо станет менее калорийным.

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Кстати

Русская кухня очень разнообразна. К сожалению, далеко не все традиционные блюда безвредны для современного человека. ЗДЕСЬ можно прочитать о самых опасных кушаньях русской кухни. А ЗДЕСЬ — о самых полезных.

Дарья Гапионок