Одно из самых известных блюд русской кухни — холодец. Трудно сказать, когда конкретно его придумали, однако скорей всего появился он в северных регионах. Наши предки выносили мясную похлебку на мороз, а потом заметили, что в виде желе еда хранится дольше. Такое блюдо легко запасти впрок, оно отлично согревает и насыщает. А еще есть версия, что холодцом кормили слуг: в богатых домах остатки от пиршества заливали бульоном и отдавали челяди.

Готовят холодец и в наши дни. Полезна ли такая еда для здоровья и кому лучше не готовить студень, рассказали эксперты Роспотребнадзора.