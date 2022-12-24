Топинамбур — это разновидность многолетних растений, относящихся к семейству астровых. У него есть и другое название — «земляная груша», полученное из-за вытянутой формы клубней. На вкус корнеплод напоминает кочерыжку капусты. Но, несмотря на это, топинамбур является желанным гостем на столе, так как обладает мощными полезными свойствами.

Чем полезно употребление топинамбура