В последнее время топинамбур становится все более популярным, несмотря на довольно специфический вкус. Кто-то приписывает этому продукту чуть ли не чудодейственные свойства. Диетолог Кристина Плотникова подтверждает: корнеплод действительно очень полезен. Однако есть его можно далеко не всем.
Диетолог, нутрициолог, дипломированный специалист в области здорового питания, автор методики эффективного снижения веса
Топинамбур — это разновидность многолетних растений, относящихся к семейству астровых. У него есть и другое название — «земляная груша», полученное из-за вытянутой формы клубней. На вкус корнеплод напоминает кочерыжку капусты. Но, несмотря на это, топинамбур является желанным гостем на столе, так как обладает мощными полезными свойствами.
Чем полезно употребление топинамбура
Во-первых, этот продукт предотвращает развитие сахарного диабета. В составе растения присутствует инулин, заменяющий глюкозу. Человек не страдает дефицитом энергии, а уровень сахара постепенно снижается. Биотин, также имеющийся в составе, нормализует обмен белков и липидов, стимулирует выработку фермента глюкокиназы.
Еще этот корнеплод поддерживает работу ЖКТ. Топинамбур богат на клетчатку. Эта особенность позволяет стабилизировать кислотность, привести в порядок работу поджелудочной. Кроме того, поедание продукта позволяет предотвратить язвенное поражение слизистой желудка, стимулирует регенерацию клеток.
Также топинамбур отлично подойдет тем, кто хочет защитить себя от анемии. «Земляная груша» насыщает организм гистидином и витаминами группы B (B3, B5, B6), обогащает состав крови, не позволяет упасть гемоглобину.
Помимо этого, корнеплод помогает бороться с недугами опорно-двигательного аппарата. Полезное свойство актуально для пожилых людей, а также тех, кто активно занимается спортом или физическими нагрузками. Кремний, присутствующий в составе, укрепляет суставы, делает их более подвижными. Топинамбур богат на кальций, являющийся основным строительным материалом для костей.
Наконец, «земляная груша» предотвращает развитие сердечных недугов. Наличие магния и калия обеспечивает стабильную работу органа.
Есть ряд противопоказаний к употреблению земляной груши:
выраженная аллергическая реакция на составляющие топинамбура;
он не подходит людям, страдающим гипотонией, — так как корнеплод может существенно снизить давление;
наличие желчнокаменной болезни, ведь присутствует риск сдвига камней;
с осторожностью его стоит употреблять людям, страдающим гемофилией, так как растение обладает кроверазжижающими свойствами.