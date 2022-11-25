Бананы отлично подходят в качестве перекуса, их можно добавлять в утренние блюда, коктейли и смузи, печь из них кексы. Они богаты витаминами А, В6, С, Е и К, а также считаются хорошим источником кальция, фосфора, магния, калия и натрия. Благодаря своему составу бананы помогают, к примеру, в борьбе с анемией, менструальными болями, различными видами дегенерации, снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП), а также влияют на профилактику атеросклероза, инфаркта и инсульта — это работа калия. И еще. От поедания бананов может улучшаться настроение — в этом помогает содержащийся в них триптофан, предшественник гормона счастья серотонина. О других полезных свойствах этих сладких плодов читайте ЗДЕСЬ.

Но, несмотря на все преимущества, все хорошее в избытке может приводить к неприятным последствиям, пишет Onet.pl. Диетологи рассказали, какие побочные эффекты могут получить любители бананов.

1. Заставляют чувствовать голод и усталость

Хотя бананы быстро дают чувство сытости, этого эффекта не хватает надолго. Содержащийся в них сахар поступает в кровь, трансформируясь в энергию, но его уровень быстро падает, и снова появляется чувство голода, а иногда и усталости.

По словам диетолога Эмбер Панконин, поскольку в бананах очень мало жира и белка, большая часть калорий приходится именно на углеводы . Если ваш завтрак или перекус состоит только из банана, вы можете не почувствовать насыщения после еды. Поэтому для достижения долгой сытости специалист советует сочетать бананы с белковыми продуктами — например, с сыром или арахисовым маслом.

2. Содержат много углеводов

Один банан среднего размера содержит 27 граммов углеводов, поэтому бананы не рекомендуются для тех, кто сидит на низкоуглеводной диете.

3. Могут вызывать газы или вздутие живота

Благодаря содержащейся в них клетчатке бананы регулируют работу кишечника. Но из-за большого количества растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов у некоторых людей, по словам Эмбер Панконин, бананы могут вызывать повышенное газообразование и вздутие живота.

4. Приводят к избытку калия

Да, если есть бананы каждый день и не по одному, можно получить «передозировку» калием. Особенно осторожными с употреблением бананов надо быть людям с высоким уровнем калия или страдающим заболеваниями почек . Иногда обе эти проблемы со здоровьем могут сочетаться. Поэтому таким людям для улучшения самочувствия и предотвращения прогрессирования болезни стоит ограничивать продукты, богатые калием (бананы, апельсины, арбузы).

5. Взаимодействуют с лекарствами

Не со всеми, конечно, но с некоторыми. Так, специалисты не советуют сочетать бананы с двумя лекарствами — ингибиторами АПФ (применяются для лечения сердечной и почечной недостаточности, снижения давления) и мочегонным средством спиронолактон. По данным Гарвардской медицинской школы, эти препараты дополнительно повышают уровень калия в крови.