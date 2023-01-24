Дрожим из-за гормонов
Как рассказала психосоматолог Екатерина Тур, в момент воздействия сильного стрессового раздражителя внутренняя дрожь в теле — естественная защитная реакция нашего организма, вызванная выбросом в кровь стрессовых гормонов адреналина и кортизола. Это приводит к высвобождению внутренней энергии, вызывающей спазмы, например в том же кишечнике.
Врач, психосоматолог, член Российского Психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике.
— Тело проживает этот выброс энергии и хочет ее утилизации, предлагая две реакции — «бей» или «беги». Дальше начинается психология: либо ты бежишь или готовишься к тому, чтобы сорваться с места и быть подальше от источника стресса, либо тебе хочется его «ударить». Но так как человек в социальной среде этого сделать не может, приходится терпеть и аккумулировать в себе все переживания и энергии. И мы дрожим — в нас заперта сила, которую некуда деть, — объясняет Екатерина Тур.
Если стресс одноразовый, организм сам вполне может справиться с дрожью в течение 30-40 минут, утилизируя эту энергию дрожи. А вот если стресс и связанная с ним дрожь стали регулярным явлением, все становится гораздо сложнее.
— Внутреннее накопление, перенапряжение растет, гормоны продолжают вырабатываться, но утилизировать энергию организм уже не может. Через какое-то время неизбежно произойдет истощение нервной системы, а далее могут начаться физиологические процессы — сбои в работе надпочечников, щитовидной железы, — продолжает врач.
Как унять дрожь
Организм вполне может сам справиться с таким последствием стресса за 30-40 минут. Если же через полчаса, даже оказавшись в спокойной и безопасной обстановке, вы все еще продолжаете дрожать — пора что-то делать.
По словам Екатерины Тур, быстрый способ помочь себе в этой ситуации — начать двигаться. Утилизировать кортизол и адреналин помогут самые обычные физические упражнения:
махи руками,
приседания,
отжимания.
Кстати
Физические нагрузки хорошо помогают справиться не только со стрессом, но и с бессонницей. Тем более что они тесно связаны и усиливают друг друга. Об этом говорил сомнолог Роман Бузунов.
Доктор советовал ходить по 10 000 шагов в день и давать себе аэробные нагрузки по 30 минут в день минимум 3 раза в неделю. По словам Романа Бузунова, полчаса в день такой высокоинтенсивной нагрузки сравнимы по своему действию с современными транквилизаторами, снотворными, антидепрессантами и нейролептиками. Начинать любые упражнения лучше не ранее чем через полчаса после пробуждения, а заканчивать — не позднее чем за 2 часа до сна.
При хроническом стрессе и частой дрожи в теле просто физнагрузка уже мало поможет. Первое, что необходимо в таком случае, — пройти комплексное обследование, чтобы выявить возможные нарушения в работе внутренних органов, эндокринной системы и щитовидной железы. Также могут потребоваться медикаментозная терапия, физиотерапия, психотерапия.
— В моменте даем организму время — 30-40 минут. Осознаем, что страх — лишь проекция будущего в нашей голове, она не имеет отношения к объективной реальности. Далее обращаемся к психологу, психотерапевту или коучу, чтобы проработать проблемы, научиться управлять своим эмоциональным интеллектом. Мы учимся себя понимать и переходим к медитациям. С помощью нейромедитаций можно работать с собственной стрессоустойчивостью, анализировать и записывать свой опыт. Освоив навык регуляции своим эмоциональным интеллектом, тело довольно быстро приходит в норму — мышцы расслабляются, длительный или постоянный выброс адреналина и кортизола прекращается. Первой как раз проходит внутренняя дрожь, — заключила специалист.