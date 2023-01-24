— Тело проживает этот выброс энергии и хочет ее утилизации, предлагая две реакции — «бей» или «беги». Дальше начинается психология: либо ты бежишь или готовишься к тому, чтобы сорваться с места и быть подальше от источника стресса, либо тебе хочется его «ударить». Но так как человек в социальной среде этого сделать не может, приходится терпеть и аккумулировать в себе все переживания и энергии. И мы дрожим — в нас заперта сила, которую некуда деть, — объясняет Екатерина Тур.

Если стресс одноразовый, организм сам вполне может справиться с дрожью в течение 30-40 минут, утилизируя эту энергию дрожи . А вот если стресс и связанная с ним дрожь стали регулярным явлением, все становится гораздо сложнее.

— Внутреннее накопление, перенапряжение растет, гормоны продолжают вырабатываться, но утилизировать энергию организм уже не может. Через какое-то время неизбежно произойдет истощение нервной системы, а далее могут начаться физиологические процессы — сбои в работе надпочечников, щитовидной железы, — продолжает врач.