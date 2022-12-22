— Мы переживаем, гормоны выделяются, но никакой мышечной работы за этим обычно не следует. Если физической нагрузки нет — получается такой синдром 3-х кресел: кресло на работе, в машине и дома перед телевизором , — объяснил Роман Бузунов подписчикам своего канала.

Поэтому, как считает специалист, лучшее лекарство против стресса и бессонницы, с ним связанной, — регулярные физические нагрузки. Например, доктор советует:

ходить по 10 000 шагов в день; давать себе аэробные нагрузки по 30 минут в день минимум 3 раза в неделю. При этом надо нагружать себя так, чтобы пульс относительно здорового человека достиг его субмаксимального показателя. Высчитывается он так: 180 минус возраст. К примеру, для 30-летнего человека субмаксимальный пульс 150.

— Полчаса в день такой высокоинтенсивной нагрузки сравнимы по своему действию с современными транквилизаторами, снотворными, антидепрессантами и нейролептиками . Но некоторые предпочитают таблеточку проглотить, а не спортом заниматься, — говорит сомнолог.

Начинать любые упражнения, по словам эксперта, лучше не ранее чем через полчаса после пробуждения — надо, чтобы организм пришел в норму после сна. А заканчивать спорт лучше не позднее чем за 2 часа до сна.