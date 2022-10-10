То, что мы едим, существенно влияет на наше самочувствие: насколько мы будем бодры, веселы, продуктивны в течение всего дня. Еда может как дать энергию, так и отнять ее — всё зависит от продуктов, которые вы привыкли есть.

И, конечно же, рацион существенно влияет и на наш сон. Особенно те продукты, которые вы съели ближе к вечеру. Далеко не все знают, что наши определенные пищевые привычки могут спровоцировать бессонницу. Разбираемся, что именно может заставить вас ворочаться с боку на бок несколько часов подряд.