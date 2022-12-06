Считается, что сон до полуночи полезнее, чем после. Сторонники этой теории, в том числе и многие врачи, уверяют, что в противном случае будет нарушаться выработка важного гормона сна — мелатонина. Врач-сомнолог Роман Бузунов категорически не согласен с этой точкой зрения.
Врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, заслуженный врач РФ, д.м.н.
«Есть такое всеобщее заблуждение, что сон до полуночи полезнее, чем сон после. Считается, что у людей, которые раньше ложатся, происходит продукция мелатонина, поэтому ценность сна до 12 часов ночи в несколько раз выше, чем ценность сна после. На самом деле — нет», —
По словам сомнолога, для качественного сна время засыпания не играет большой роли — важны два других правила. Чтобы хорошо засыпать и просыпаться отдохнувшим, надо соблюдать режим и нормальную общую продолжительность сна.
— Если вы соблюдаете режим, не важно, во сколько вы ложитесь и во сколько встаете. Можно ложиться в 10 вечера и вставать в 6 утра, а можно засыпать в 2 часа ночи и просыпаться в 10. При стабильном режиме сна продукция гормонов подстроится под вас, — сказал эксперт по сну.
Ранее эксперт рассказывал, как можно обмануть мозг при переезде в другие часовые пояса — например, в командировку или отпуск.
Другое мнение
Между тем сторонников пользы сна до полуночи много. В том числе и среди врачей.
По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, все процессы в нашем организме идут по часам, а поздний отход ко сну может сломать всю цепочку. Как говорит специалист,
в 21 час начинается поступление в кровь мелатонина, который готовит все системы ко сну; поэтому идеально в это же время начинать потихоньку сворачивать суету и готовиться к ночи;
в 22 часа желательно уже лежать с книжкой в кровати;
в 23 часа — выключать свет и засыпать.
При этом уровень мелатонина, по словам доктора, падает в промежутке с 3 часов ночи до 4 часов утра. Идеальным же для подъема эндокринолог называет время с 6 до 7 часов утра. Именно тогда происходит выброс эндорфина и пик кортизола, поэтому у большинства людей срабатывает собственный будильник.
Лучшая поза для сна
Считается, что лучшая поза для сна — та, в которой вам удобно спать и в которой вы высыпаетесь. Однако удобная поза не всегда бывает полезной и физиологичной для организма.
По словам врача-терапевта Алины Кобозевой, самой «здоровой» позой для сна медики считают позу лежа на спине. При таком положении тела позвоночник, мышцы и другие части опорно-двигательного аппарата более эффективно восстанавливаются после дневной нагрузки, а шейный отдел позвоночника лучше расслабляется — важно только подобрать правильную подушку. Однако даже такая поза подходит далеко не всем — сон на спине, например, не показан людям, склонным к храпу и апноэ сна.
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