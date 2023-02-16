- Считается, что без жидкости человек может прожить 8–10 суток. Здесь многое на самом деле зависит от обилия жировой ткани, которая при липолизе — процессе расщепления жиров — дает много воды и энергии. То есть чем больше у человека жировой ткани, тем выше у него вероятность выжить .

Но здесь важнее даже еды и воды место, где все это время вынужден был находиться человек. Оказался он плотно прижатым плитами или в некоем пространстве, куда поступает воздух и где есть возможность хотя бы шевелиться. То есть важно, насколько девушка в течение этих 10 суток могла двигаться. При длительном синдроме сдавления и недостатке кислорода шансы на выживание стремятся к нулю . Был случай в 2019 году во время землетрясения на Гаити, когда сотрудник миссии ООН выжил под завалами 5 суток без еды и воды, но благодаря тому, что оказался под столом — как под саркофагом. И там у него была возможность шевелиться.

Еще надо учитывать, что в 17 лет организм молодой, без хронических заболеваний . Это большой плюс. Ведь долгая обездвиженность, кроме всего прочего, угрожает тромбозами для людей с хроническими болезнями.

Поэтому выжить возможно, но надо расценивать этот случай все-таки как экстраординарный, исключительный.