Сегодня стало известно, что спустя 248 часов после землетрясения — это более 10 суток — в турецком Кахраманмараше из-под завалов достали живой 17-летнюю Алейну Олмез. Как
Случай действительно удивительный. «Доктор Питер» спросил врачей: как можно выжить столько времени без воды и еды? Тем более и погода в Турции нынче не летняя. Что здесь могло помочь?
По словам врача-терапевта, кардиолога Мариинской больницы Назара Мамиева, на выживание человека в таких условиях влияет много факторов. Но самый главный, по мнению врача, возможность хотя бы немного двигаться.
Врач-кардиолог терапевтического отделения Мариинской больницы, терапевт по оказанию экстренной медицинской помощи
- Считается, что без жидкости человек может прожить 8–10 суток. Здесь многое на самом деле зависит от обилия жировой ткани, которая при липолизе — процессе расщепления жиров — дает много воды и энергии. То есть чем больше у человека жировой ткани, тем выше у него вероятность выжить.
Но здесь важнее даже еды и воды место, где все это время вынужден был находиться человек. Оказался он плотно прижатым плитами или в некоем пространстве, куда поступает воздух и где есть возможность хотя бы шевелиться. То есть важно, насколько девушка в течение этих 10 суток могла двигаться. При длительном синдроме сдавления и недостатке кислорода шансы на выживание стремятся к нулю. Был случай в 2019 году во время землетрясения на Гаити, когда сотрудник миссии ООН выжил под завалами 5 суток без еды и воды, но благодаря тому, что оказался под столом — как под саркофагом. И там у него была возможность шевелиться.
Еще надо учитывать, что в 17 лет организм молодой, без хронических заболеваний. Это большой плюс. Ведь долгая обездвиженность, кроме всего прочего, угрожает тромбозами для людей с хроническими болезнями.
Поэтому выжить возможно, но надо расценивать этот случай все-таки как экстраординарный, исключительный.
- Этот случай действительно удивительный, но не единственный. Считается, что человеческий организм вполне может прожить без воды до 7 дней. Хотя известен рекорд 18-летнего австрийца, который прожил без воды и без еды 18 дней.
Что здесь помогло девушке выжить, сказать однозначно сложно, не зная подробностей. Возможно, дело в лучших адаптивных способностях молодого организма. В литературе встречаются данные, что именно молодые люди — до 20–25 лет — могут долго находиться в экстремальных условиях.
Также бывали случаи, когда пережить трудные жизненные ситуации людям помогали медитативные практики. Несколько лет назад был случай в Таиланде — 12 подростков 11–16 лет со своим тренером пошли в пещеру и не смогли выбраться из-за начавшегося наводнения. Они там пробыли более двух недель — фактически без еды, питьевой воды, в ограниченном пространстве. Как писали потом СМИ, тренер учил ребят медитировать, и это в том числе помогло им дождаться помощи.