Ученые Университета Суонси выяснили, зачем женщины на самом деле делают селфи

Исследователи проанализировали селфи ста пятидесяти женщин. Ученые внимательно изучали фотографии, мимику на них, количество публикаций в социальных сетях, сравнивая результаты с тем, какую жизнь ведет каждая из испытуемых, какие методики использует, чтобы произвести впечатление на других людей. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Оказалось, что в среднем женщины публиковали пять селфи и десять других фото в месяц. У некоторых же количество фотокарточек доходило до 40. Главный вывод ученых такой: чем чаще женщина делает селфи и выкладывает их, тем больше у нее агрессии по отношению к обществу и сильнее желание показать себя. Селфи — это некая самопрезентация, которая стала такой легкой и доступной в современном мире.

Также исследователи выяснили, что чем чаще женщина в реальной жизни стремится показать, какая она сильная и опасная личность, тем активнее она публикует селфи. Причем доказать это она хочет не конкретно мужчинам или другим женщинам, а пользователям Сети в целом.

Что касается мужчин, то у них ученые не выявили никакой связи между любовью к селфи и желанием показать свою агрессию обществу.

— Такое поведение женщин доказывает, что они не хотят быть пассивными и подчиняться мужчинам, ломая стереотип, что это якобы запрограммировано природой. Также женщины показывают, что они тоже хотят доминировать в обществе и самостоятельно выбирать, кто же будет их партнером, — говорит профессор Фил Рид.