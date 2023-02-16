Ученые Университета Суонси выяснили, зачем женщины на самом деле делают селфи

Если открыть любую социальную сеть, то большая часть фотографий, которые вы увидите, скорее всего, будут именно селфи. Чтобы сделать ту самую фотокарточку, которая наберет много лайков, некоторые готовы даже рискнуть собственной жизнью — последствия бывают весьма трагичными.
Ученые из Университета Суонси решили выяснить, что же движет женщинами, которые ежедневно делают селфи и выкладывают фотографии в соцсети (выбор обоснован тем, что именно представительницы прекрасного пола чаще всего любят фотографировать самих себя).
Исследователи проанализировали селфи ста пятидесяти женщин. Ученые внимательно изучали фотографии, мимику на них, количество публикаций в социальных сетях, сравнивая результаты с тем, какую жизнь ведет каждая из испытуемых, какие методики использует, чтобы произвести впечатление на других людей. Исследование
Оказалось, что в среднем женщины публиковали пять селфи и десять других фото в месяц. У некоторых же количество фотокарточек доходило до 40. Главный вывод ученых такой: чем чаще женщина делает селфи и выкладывает их, тем больше у нее агрессии по отношению к обществу и сильнее желание показать себя. Селфи — это некая самопрезентация, которая стала такой легкой и доступной в современном мире.
Также исследователи выяснили, что чем чаще женщина в реальной жизни стремится показать, какая она сильная и опасная личность, тем активнее она публикует селфи. Причем доказать это она хочет не конкретно мужчинам или другим женщинам, а пользователям Сети в целом.
Что касается мужчин, то у них ученые не выявили никакой связи между любовью к селфи и желанием показать свою агрессию обществу.
— Такое поведение женщин доказывает, что они не хотят быть пассивными и подчиняться мужчинам, ломая стереотип, что это якобы запрограммировано природой. Также женщины показывают, что они тоже хотят доминировать в обществе и самостоятельно выбирать, кто же будет их партнером, — говорит профессор Фил Рид.
Еще одна важная деталь — аватарка в соцсетях
Выбирая, какое фото будет вашей аватаркой в соцсетях — главным в профиле, не все задумываются, что именно «сигналят» этим выбором своим будущим подписчикам и «френдам». Но опытный психолог только по одному взгляду на снимок может разложить по полочкам ваш характер и особенности вашей личности. Что же можно узнать с первого взгляда? Об этом читайте ЗДЕСЬ.