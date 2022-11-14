40-летняя женщина поняла, что у нее рак, когда увидела в соцсетях фото двухлетней давности

фото соцсети диагноз
Фото
iSockphoto

Странное пятно

У 40-летней американки Дженнифер Пинейровиго из Флориды диагностировали рак — о болезни она узнала благодаря публикациям в соцсетях. Однажды, делая макияж перед зеркалом, Джен заметила под глазом небольшое пятно, которого у нее раньше не было.

Женщина забеспокоилась и решила записаться на прием к дерматологу, но спустя пару дней заметила, что пятнышко стало исчезать. Врача она отменила, но чуть позже вновь забила тревогу. Дженнифер напугала собственная фотография в соцсетях, сделанная за два года до этого.

Читайте также

Страшный диагноз

Дженнифер — мама двоих детей, она обожает рассказывать о себе и своей семье в соцсетях. Когда она однажды открыла приложение, чтобы почитать комментарии под новым постом, то увидела фото из раздела «Ваши воспоминания». Оно вызвало у Джен тревогу. Рассмотрев кадр, женщина поняла, что точно такое же пятно под глазом, которое заставило ее записаться к врачу, красовалось на ее лице и два года назад — именно тогда было сделано фото.

 — Это была фотография, которую я разместила в соцсетях около двух лет назад, и пятно было очень четко видно на моем лице, — рассказала Дженнифер изданию New York Post. — Я решила, что теперь точно надо бы сходить к врачу.

Беспокойство было не напрасным — у женщины обнаружили базально-клеточную карциному — это один из видов рака кожи. Чаще всего он возникает на участках тела, наиболее подверженных воздействию солнечного света. К ним относятся лицо и уши, а также любые участки кожи головы, не покрытые волосами.

Читайте также

— Это была сокрушительная новость, — вспоминает Дженнифер. — Опухоль надо было удалять. Женщине назначили операцию по методу Мооса — когда один за другим срезаются тонкие слои кожи, и каждый раз ткань исследуется на наличие раковых клеток. Дженнифер сама могла наблюдать за процессом — операция проводилась под местной анестезией.

— После того, как они сняли первые три слоя кожи, я начала немного волноваться, мое лицо было изуродовано, — рассказала женщина. — Медики подтвердили, что без пластической операции будет не обойтись, чтобы восстановить первоначальный вид моего лица. Но прежде, чем врачи убедились, что опухоли нет, они удалили еще два слоя ткани.

40-летняя женщина поняла, что у нее рак, когда увидела в соцсетях фото двухлетней давности
Дженнифер сразу после операции по удалению опухоли
Фото
соцсети
40-летняя женщина поняла, что у нее рак, когда увидела в соцсетях фото двухлетней давности
Шрам еще остался спустя 2 месяца после многочисленных хирургических вмешательств
Фото
соцсети

Дженнифер потребовалось два месяца, чтобы восстановиться — она перенесла несколько пластических операций, но до сих пор на ее лице остаются заметные шрамы.

— Но несмотря на это, я рада, что была внимательна к себе, послушала свою интуицию и пошла к врачу, иначе я могла бы сейчас уже быть мертва, — говорит Дженнифер. — Умоляю, не пренебрегайте солнцезащитным кремом, когда находитесь на солнце. Я его никогда не использовала — и это было моей самой страшной ошибкой.

Анна Майская