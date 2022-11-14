40-летняя женщина поняла, что у нее рак, когда увидела в соцсетях фото двухлетней давности

Страшный диагноз

Дженнифер — мама двоих детей, она обожает рассказывать о себе и своей семье в соцсетях. Когда она однажды открыла приложение, чтобы почитать комментарии под новым постом, то увидела фото из раздела «Ваши воспоминания». Оно вызвало у Джен тревогу. Рассмотрев кадр, женщина поняла, что точно такое же пятно под глазом, которое заставило ее записаться к врачу, красовалось на ее лице и два года назад — именно тогда было сделано фото.

— Это была фотография, которую я разместила в соцсетях около двух лет назад, и пятно было очень четко видно на моем лице, — рассказала Дженнифер изданию New York Post. — Я решила, что теперь точно надо бы сходить к врачу.

Беспокойство было не напрасным — у женщины обнаружили базально-клеточную карциному — это один из видов рака кожи. Чаще всего он возникает на участках тела, наиболее подверженных воздействию солнечного света. К ним относятся лицо и уши, а также любые участки кожи головы, не покрытые волосами.