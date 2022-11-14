40-летняя женщина поняла, что у нее рак, когда увидела в соцсетях фото двухлетней давности

Странное пятно
У 40-летней американки Дженнифер Пинейровиго из Флориды диагностировали рак — о болезни она узнала благодаря публикациям в соцсетях. Однажды, делая макияж перед зеркалом, Джен заметила под глазом небольшое пятно, которого у нее раньше не было.
Женщина забеспокоилась и решила записаться на прием к дерматологу, но спустя пару дней заметила, что пятнышко стало исчезать. Врача она отменила, но чуть позже вновь забила тревогу. Дженнифер напугала собственная фотография в соцсетях, сделанная за два года до этого.
Страшный диагноз
Дженнифер — мама двоих детей, она обожает рассказывать о себе и своей семье в соцсетях. Когда она однажды открыла приложение, чтобы почитать комментарии под новым постом, то увидела фото из раздела «Ваши воспоминания». Оно вызвало у Джен тревогу. Рассмотрев кадр, женщина поняла, что точно такое же пятно под глазом, которое заставило ее записаться к врачу, красовалось на ее лице и два года назад — именно тогда было сделано фото.
— Это была фотография, которую я разместила в соцсетях около двух лет назад, и пятно было очень четко видно на моем лице, — рассказала Дженнифер изданию New York Post. — Я решила, что теперь точно надо бы сходить к врачу.
Беспокойство было не напрасным — у женщины обнаружили базально-клеточную карциному — это один из видов рака кожи. Чаще всего он возникает на участках тела, наиболее подверженных воздействию солнечного света. К ним относятся лицо и уши, а также любые участки кожи головы, не покрытые волосами.
— Это была сокрушительная новость, — вспоминает Дженнифер. — Опухоль надо было удалять. Женщине назначили операцию по методу Мооса — когда один за другим срезаются тонкие слои кожи, и каждый раз ткань исследуется на наличие раковых клеток. Дженнифер сама могла наблюдать за процессом — операция проводилась под местной анестезией.
— После того, как они сняли первые три слоя кожи, я начала немного волноваться, мое лицо было изуродовано, — рассказала женщина. — Медики подтвердили, что без пластической операции будет не обойтись, чтобы восстановить первоначальный вид моего лица. Но прежде, чем врачи убедились, что опухоли нет, они удалили еще два слоя ткани.
Дженнифер потребовалось два месяца, чтобы восстановиться — она перенесла несколько пластических операций, но до сих пор на ее лице остаются заметные шрамы.
— Но несмотря на это, я рада, что была внимательна к себе, послушала свою интуицию и пошла к врачу, иначе я могла бы сейчас уже быть мертва, — говорит Дженнифер. — Умоляю, не пренебрегайте солнцезащитным кремом, когда находитесь на солнце. Я его никогда не использовала — и это было моей самой страшной ошибкой.