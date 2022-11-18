Эндокринолог Павлова объяснила, как за 7 минут в день снизить риск преждевременной смерти

В теории со здоровым образом жизни все просто: нужно отказаться от вредных привычек, сбалансировать свой рацион, больше двигаться — и ты уже будешь защищен от многих болезней.
Однако на практике все бывает далеко не так просто. Особенно с последним пунктом: спорт любят далеко не все, на походы в фитнес-зал нужны время и деньги. Впрочем, если и того, и другого у вас не то что бы много, варианты физической активности есть и для вас.
Как пишет в своем
Об этом заявили ученые Исследовательского центра первичной медицинской помощи из испанской провинции Бискайя. Они в течение 15 лет следили за 3 357 пациентами и пришли к выводу: даже 50 минут обыкновенной ходьбы в неделю снижает риск смертности на 31 %.
Павлова подчеркивает: все участники исследования изначально вели не слишком подвижный образ жизни и страдали от хронических болезней. Медики прописывали таким людям вместе с таблетками любую физическую активность — и в итоге те, кто последовал совету, ощутили эффект.
Еще лучше, если у вас получится тратить на физическую активность 150 минут в неделю — именно столько рекомендуют эксперты ВОЗ. В таком случае вы снизите риск преждевременной смерти на 50 %. Это буквально 25 минут в день, которые уже помогут вам стать здоровее.
Просто попробуйте каждый день гулять в парке, проходить часть пути до работы пешком, не использовать лифт. Такие привычки помогут не выделять отдельно время для активности, а внедрить ее в свою повседневную жизнь.
Как отмечает врач, исследование в очередной раз показало: вовсе необязательно часами убиваться в спортзале. Можно хотя бы пару минут в день уделять своему здоровью — даже от небольших усилий эффект будет.
Кстати
Бывает, что человек пытается внедрить в свою жизнь спорт, а в итоге выходит только хуже. Спорт может и навредить при определенных условиях. О том, как понять, что ваша физическая активность идет во вред, читай ЗДЕСЬ.