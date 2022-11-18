Эндокринолог Павлова объяснила, как за 7 минут в день снизить риск преждевременной смерти

В теории со здоровым образом жизни все просто: нужно отказаться от вредных привычек, сбалансировать свой рацион, больше двигаться — и ты уже будешь защищен от многих болезней.

Однако на практике все бывает далеко не так просто. Особенно с последним пунктом: спорт любят далеко не все, на походы в фитнес-зал нужны время и деньги. Впрочем, если и того, и другого у вас не то что бы много, варианты физической активности есть и для вас.