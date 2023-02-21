Не выгорание, а дисплейный синдром: почему нет сил работать и что с этим делать

Как избавиться от дисплейного синдрома

Самый простой и надежный способ — это перестать каждый день смотреть в монитор. Но все мы понимаем, что в силу рабочих обязанностей и занятости для большинства людей это невозможно.

Чтобы облегчить состояние, офтальмолог предлагает следовать простым правилам.

- Надо соблюдать правила зрительной работы — 20/20/20 — 20 минут работа, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть на расстояние 20 футов и далее — в метрической системе это 6 метров. Необходимо переводить взор с далекого на близкое расстояние, при этом обязательно надо встать, делать легкую разминку, офисную гимнастику, пройтись, — говорит Сергей Хомяков.

Если вы носите очки или линзы, их следует обязательно использовать в том режиме, который рекомендовал офтальмолог.

Следует также обратить внимание на эргономику рабочего места — выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте. Не забывайте проветривать офис — чем меньше кислорода в помещении, тем хуже вы себя будете чувствовать.