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Не выгорание, а дисплейный синдром: почему нет сил работать и что с этим делать

Из-за постоянной работы за компьютером страдают не только глаза, позвоночник и сосуды. Вы также можете ощущать постоянную усталость и полное нежелание что-либо делать. Разбираемся с экспертом, как можно помочь себе.

21 февраля 20231
Не выгорание, а дисплейный синдром: почему нет сил работать и что с этим делать
Источник:
iStocphoto

Дисплейный синдром — это заболевание ХХI века. Он может развиваться у тех людей, которые длительное время непрерывно работают с мониторами компьютера на близком расстоянии в статическом положении — то есть сидят, практически не меняя позы, говорит врач Сергей Хомяков.

Сергей Хомяков
Медицина

Офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва».

- Человек, который постоянно работает в офисе, живет в мегаполисе, — это самый частый пострадавший от дисплейного синдрома. Раньше люди не проводили так много времени за мониторами, соответственно, у них не было такой длительной статической зрительной нагрузки, — говорит офтальмолог.

Основные симптомы дисплейного синдрома:

  • повышенная утомляемость, снижение работоспособности,

  • зрительное утомление,

  • затруднение фокусировки и быстрого перевода фокуса с близкого на далекое расстояние,

  • затуманивание предметов,

  • ощущение инородного тела в глазах,

  • покраснение глаз,

  • головная боль,

  • боль в спине, шее, в верхнем плечевом поясе.

Симптомы могут сочетаться друг с другом.

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Как избавиться от дисплейного синдрома

Самый простой и надежный способ — это перестать каждый день смотреть в монитор. Но все мы понимаем, что в силу рабочих обязанностей и занятости для большинства людей это невозможно.

Чтобы облегчить состояние, офтальмолог предлагает следовать простым правилам.

- Надо соблюдать правила зрительной работы — 20/20/20 — 20 минут работа, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть на расстояние 20 футов и далее — в метрической системе это 6 метров. Необходимо переводить взор с далекого на близкое расстояние, при этом обязательно надо встать, делать легкую разминку, офисную гимнастику, пройтись, — говорит Сергей Хомяков.

Если вы носите очки или линзы, их следует обязательно использовать в том режиме, который рекомендовал офтальмолог.

Следует также обратить внимание на эргономику рабочего места — выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте. Не забывайте проветривать офис — чем меньше кислорода в помещении, тем хуже вы себя будете чувствовать.

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Правильный монитор — это тоже важно

По словам офтальмолога, следует выбирать экран с наилучшими показателями разрешения и частоты мерцания.

- Сегодня это 4к и выше, частота 100 Гц и более. Не забывайте и про специальные очки для работы за компьютером — они помогут глазам не так сильно уставать. Старайтесь работать недалеко от окна, чтобы вокруг было естественное освещение, — говорит Сергей Хомяков.

Важно: если вы понимаете, что глаза постоянно слезятся, они красные и болят, а гимнастика и отдых не помогают, то обратитесь к офтальмологу. Так вы можете сохранить себе зрение и уберечь себя от опасных осложнений.

Автор текста:Софья Хромова
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