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Эта особенность есть у большинства долгожителей, выяснили ученые Бостонского университета

Как установили исследователи, у людей, доживших до преклонного возраста, уникальный иммунитет, способный адаптироваться к заболеваниям. Именно в этом может заключаться секрет долголетия.

2 апреля 20233
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Источник:
IStockphoto

Несмотря на все успехи современной медицины, человечеству так и не удалось раскрыть все секреты долгожителей. Почему два человека могут вести примерно одинаковый образ жизни, однако один умрет в 60, а другой — в 90? Ученые продолжают искать особенности людей, способных дожить до глубокой старости.

Исследователи из Медицинской школы Чобана и Аведиана Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса выяснили: у долгожителей есть уникальный тип иммунных клеток и хорошо работающая иммунная система, которая остается эффективной даже в глубокой старости.

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Как отмечают авторы исследования, в нашем теле примерно 30 триллионов клеток. Здоровье человека, продолжительность его жизни зависят от их взаимодействия и поддержки. Ученые решили проверить, какие уникальные особенности есть у долгожителей.

Для этого исследователи провели секвенирование отдельных клеток мононуклеарных клеток периферической крови. Образцы биоматериала были взяты у семи долгожителей, которые ранее принимали участие в крупном исследовании New England Centenarian Study.

Анализ подтвердил наблюдения, которые были сделаны еще в предыдущих исследованиях. У долгожителей действительно есть уникальные иммунные клетки.

Когда люди в течение жизни заболевают и потом выздоравливают от инфекций, их иммунная система учится адаптироваться. Но чем старше становится человек, тем больше снижается эта способность. Однако, как отмечает автор исследования Паола Себастьяни, у долгожителей есть защитные факторы, которые увеличивают их способность бороться с инфекциями.

Ученые уверены, что результаты их анализа дают основу для детального изучения механизмов иммунной устойчивости, в которой кроется секрет экстремального долголетия.

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Кстати

Истории долгожителей нередко вдохновляют вести более здоровый образ жизни. Например, прочитайте несколько советов от пары, которая прожила вместе 79 лет. Муж и жена, которым уже исполнилось по 100 лет, рассказали о секретах долголетия и счастливого брака. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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