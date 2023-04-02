Эта особенность есть у большинства долгожителей, выяснили ученые Бостонского университета

Несмотря на все успехи современной медицины, человечеству так и не удалось раскрыть все секреты долгожителей. Почему два человека могут вести примерно одинаковый образ жизни, однако один умрет в 60, а другой — в 90? Ученые продолжают искать особенности людей, способных дожить до глубокой старости.
Исследователи из Медицинской школы Чобана и Аведиана Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса
Как отмечают авторы исследования, в нашем теле примерно 30 триллионов клеток. Здоровье человека, продолжительность его жизни зависят от их взаимодействия и поддержки. Ученые решили проверить, какие уникальные особенности есть у долгожителей.
Для этого исследователи провели секвенирование отдельных клеток мононуклеарных клеток периферической крови. Образцы биоматериала были взяты у семи долгожителей, которые ранее принимали участие в крупном исследовании New England Centenarian Study.
Анализ подтвердил наблюдения, которые были сделаны еще в предыдущих исследованиях. У долгожителей действительно есть уникальные иммунные клетки.
Когда люди в течение жизни заболевают и потом выздоравливают от инфекций, их иммунная система учится адаптироваться. Но чем старше становится человек, тем больше снижается эта способность. Однако, как отмечает автор исследования Паола Себастьяни, у долгожителей есть защитные факторы, которые увеличивают их способность бороться с инфекциями.
Ученые уверены, что результаты их анализа дают основу для детального изучения механизмов иммунной устойчивости, в которой кроется секрет экстремального долголетия.
Кстати
Истории долгожителей нередко вдохновляют вести более здоровый образ жизни. Например, прочитайте несколько советов от пары, которая прожила вместе 79 лет. Муж и жена, которым уже исполнилось по 100 лет, рассказали о секретах долголетия и счастливого брака. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.