Эта особенность есть у большинства долгожителей, выяснили ученые Бостонского университета

Как отмечают авторы исследования, в нашем теле примерно 30 триллионов клеток. Здоровье человека, продолжительность его жизни зависят от их взаимодействия и поддержки. Ученые решили проверить, какие уникальные особенности есть у долгожителей.

Для этого исследователи провели секвенирование отдельных клеток мононуклеарных клеток периферической крови. Образцы биоматериала были взяты у семи долгожителей, которые ранее принимали участие в крупном исследовании New England Centenarian Study.

Анализ подтвердил наблюдения, которые были сделаны еще в предыдущих исследованиях. У долгожителей действительно есть уникальные иммунные клетки.

Когда люди в течение жизни заболевают и потом выздоравливают от инфекций, их иммунная система учится адаптироваться. Но чем старше становится человек, тем больше снижается эта способность. Однако, как отмечает автор исследования Паола Себастьяни, у долгожителей есть защитные факторы, которые увеличивают их способность бороться с инфекциями.

Ученые уверены, что результаты их анализа дают основу для детального изучения механизмов иммунной устойчивости, в которой кроется секрет экстремального долголетия.