- Учащенное сердцебиение — это симптом, который появляется, как нам кажется, без видимых на то причин. Человеку может быть действительно тяжело после пробуждения: он ощущает дискомфорт во всем теле, у него появляется необъяснимое чувство тревоги или даже страха, настроение портится. И иногда сердцебиение — это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу, — говорит кардиолог.

По словам Натальи Чуич, причины учащенного сердцебиения по утрам могут быть самые разные — разберемся в них поподробнее.

Сильный стресс

Когда мы постоянно переживаем, нервничаем, у нас есть конфликты и нерешенные задачи, то это не может не отразиться на сердечно-сосудистой системе. Повышаются гормоны стресса, которые «подстегивают» сердечную мышцу. Она начинает работать активнее.

- Сердце становится более уязвимым, этот контраст особенно ощутим, когда мы только-только проснулись. Особенно часто от этой проблемы страдают люди, у которых есть тревожные расстройства или те, чья работа связана с высокий уровнем ежедневного стресса, — говорит кардиолог.