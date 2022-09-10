В первые минуты после пробуждения, когда вы только-только отключили будильник и стараетесь сфокусировать свой взгляд, наш организм беззащитнее всего. Ему нужно время, что проснуться, запустить все процессы на полную мощь, настроиться на новый день.
Именно в этот период можно понять, что с вашим здоровьем что-то не так. Часть симптомов появляется по утрам, особенно, когда заболевание только-только атаковало вашу иммунную систему. Одна из самых распространенных жалоб — это учащенное сердцебиение. Человек может несколько минут лежать в крови, в ожидании, пока «уханье» в груди успокоится. Кардиолог объясняет, почему так может быть.
Врач-кардиолог, эксперт медицинской клиники НАКФФ
- Учащенное сердцебиение — это симптом, который появляется, как нам кажется, без видимых на то причин. Человеку может быть действительно тяжело после пробуждения: он ощущает дискомфорт во всем теле, у него появляется необъяснимое чувство тревоги или даже страха, настроение портится. И иногда сердцебиение — это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу, — говорит кардиолог.
По словам Натальи Чуич, причины учащенного сердцебиения по утрам могут быть самые разные — разберемся в них поподробнее.
Сильный стресс
Когда мы постоянно переживаем, нервничаем, у нас есть конфликты и нерешенные задачи, то это не может не отразиться на сердечно-сосудистой системе. Повышаются гормоны стресса, которые «подстегивают» сердечную мышцу. Она начинает работать активнее.
- Сердце становится более уязвимым, этот контраст особенно ощутим, когда мы только-только проснулись. Особенно часто от этой проблемы страдают люди, у которых есть тревожные расстройства или те, чья работа связана с высокий уровнем ежедневного стресса, — говорит кардиолог.
Резкая смена положения тела
Почувствовать учащенное сердцебиение человек может при резкой смене положения тела, в том числе и по утрам. Это состояние может возникать при различных вегетативных расстройствах нервной системы, когда при переходе из положения «лежа» в положение «сидя», возникает ощущение «уханья» в груди.
- Сердце начинает биться быстрее, потому что происходит перераспределение объема крови под силой гравитации в нижнюю часть тела. Это необходимо, чтобы в головной мозг продолжало поступать достаточное количество крови. Такие изменения называются «нейрогенные тахикардии», чаще всего они не являются патологией и связаны с индивидуальными особенностями вегетативной нервной системы, — поясняет врач.
Пищевые привычки
Оказывается, здесь тоже есть связь. Так, если вы слишком плотно поужинаете или же съедите перед сном много жирного и сладкого, то это может аукнуться после пробуждения — сердце начнет биться быстрее.
- Чтобы обеспечить усвоение и переваривание большого объема пищи, кровоснабжение желудка усиливается за счет увеличения числа сердечных сокращений. А повышение глюкозы в крови провоцирует повышенную выработку инсулина, что запускает механизм выброса стрессовых гормонов, — поясняет Наталья Чуич.
И, конечно же, ждите учащенного сердцебиения утром после того, как выпьете алкоголь перед сном. Даже один бокал может вызвать интоксикацию, которая точно отразится на работе сердца.
Ночные кошмары
Если вы не соблюдаете режим, мало спите или вас мучают ночные кошмары — то это тоже может стать причиной учащенного сердцебиения по утрам.
- Недостаточно качественный ночной сон приводит к нарушению работы вегетативной нервной системы, ее тонизирующий отдел начинает работать большую часть времени, повышая тонус сосудов и стимулируя работу сердца, — поясняет кардиолог.
И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Если вы мало спите или постоянно страдаете от кошмаров, то это приведет к быстрому истощению сердечной мышцы, итог — нарушение частоты сердечных сокращений, что чревато развитием опасных патологий.
Сердечная недостаточность
Особенно стоит насторожиться людям, у которых уже есть проблемы с сердцем. Или тем, кто страдает от патологий эндокринной системы, инфекционных болезней или от дефицита железа (анемии).
- Синусовая тахикардия у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще всего является ранним симптомом сердечной недостаточности. Эндокринные нарушения, например, тиреотоксикоз, тоже могут заявлять о себе через учащенное сердцебиение по утрам, — говорит кардиолог.
Появление сердцебиения может вызывать лихорадка, развивающаяся при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях:
ангине,
очаговой инфекции.
Поэтому, если учащенное сердцебиение по утрам возникает регулярно, вызывает неприятные ощущения, сопровождается другими симптомами (слабость, головокружение, боли в грудной клетке), то это веская причина записаться на консультацию к кардиологу или терапевту.
Апноэ
Некоторые люди страдают от апноэ — кратковременной остановки дыхания во сне. Особенно под ударом те, кто каждую ночь храпит.
- Когда мы перестаем дышать, то кровь не насыщается кислородом, его уровень резко падает, что создает дополнительную нагрузку на сердце. В условиях кислородного голодания сердце бьется с повышенной частотой, чтобы компенсировать нехватку кислорода в тканях, — говорит эксперт.
Если вы страдаете от апноэ, то это тоже веский повод показаться врачу. Дело в том, что это может быть симптомом различных заболеваний, в том числе и звоночком, что у вас развивается сердечная недостаточность.