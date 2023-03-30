Просто положите их вместе: лайфхак, который поможет защитить авокадо от потемнения

Авокадо — модный суперфуд, который в последнее время стал весьма доступным продуктом. И неспроста: в этих плодах много минералов и микроэлементов, включая достаточно редкие — марганец, медь, селен. А еще большое количество витаминов: жирорастворимые А, Е и К, почти все витамины группы В. Авокадо многие любят есть на завтрак, ведь эта ягода — а авокадо именно ягода, а не фрукт — насыщает надолго из-за своей высокой калорийности: 212 калорий на 100 граммов.
Правда, как раз из-за этого много авокадо за раз не съешь — особенно во время диеты. Пролежав некоторое время в холодильнике, плод теряет презентабельный вид и темнеет. О том, как этого избежать и как продлить жизнь половинке авокадо, оставшейся после завтрака, рассказала в своем
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.Личный сайт
По словам специалиста, в луке есть летучие масла, которые позволяют спасти авокадо от потемнения. Нужно действовать так: взять контейнер, положить туда дольку плода вместе с луком и плотно закрыть крышкой, после чего положить продукты в холодильник. Когда вы достанете авокадо, то увидите, что плод остался зеленым. Причем этот трюк сработает даже с половинкой без косточки. В таком случае верхний слой потемнеет чуть больше, но при этом останется зеленым под кожурой.
Польза авокадо
Чем так хорош этот продукт? В нем есть много жирных кислот, которые помогают избавиться от холестериновых отложений. Благодаря витамину А в составе авокадо помогает сохранить кожу молодой и упругой. А витамин D помогает лучше усваиваться кальцию.
Калий из авокадо укрепляет сердце и сосуды, а магний незаменим для тех, кто страдает от стресса и хочет укрепить свои нервы. Йод, которого много в этом продукте, очень важен для здоровья щитовидной железы. В авокадо довольно много клетчатки, благодаря чему продукт улучшает пищеварение.
Впрочем, даже у такого полезного плода есть свои недостатки и противопоказания. О том, кому авокадо есть не стоит, можно узнать ЗДЕСЬ.