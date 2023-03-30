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Просто положите их вместе: лайфхак, который поможет защитить авокадо от потемнения

Редко кто съедает авокадо сразу целиком. Чтобы дольше сохранить остатки этого полезного продукта, можно использовать один простой, но очень эффективный метод.

30 марта 20231
Польза и вред авокадо
Источник:
unsplash.com

Авокадо  — модный суперфуд, который в последнее время стал весьма доступным продуктом. И неспроста: в этих плодах много минералов и микроэлементов, включая достаточно редкие — марганец, медь, селен. А еще большое количество витаминов: жирорастворимые А, Е и К, почти все витамины группы В. Авокадо многие любят есть на завтрак, ведь эта ягода — а авокадо именно ягода, а не фрукт — насыщает надолго из-за своей высокой калорийности: 212 калорий на 100 граммов.

Правда, как раз из-за этого много авокадо за раз не съешь — особенно во время диеты. Пролежав некоторое время в холодильнике, плод теряет презентабельный вид и темнеет. О том, как этого избежать и как продлить жизнь половинке авокадо, оставшейся после завтрака, рассказала в своем телеграм-канале диетолог Лиза Афинская.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

По словам специалиста, в луке есть летучие масла, которые позволяют спасти авокадо от потемнения. Нужно действовать так: взять контейнер, положить туда дольку плода вместе с луком и плотно закрыть крышкой, после чего положить продукты в холодильник. Когда вы достанете авокадо, то увидите, что плод остался зеленым. Причем этот трюк сработает даже с половинкой без косточки. В таком случае верхний слой потемнеет чуть больше, но при этом останется зеленым под кожурой.

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Польза авокадо

Чем так хорош этот продукт? В нем есть много жирных кислот, которые помогают избавиться от холестериновых отложений. Благодаря витамину А в составе авокадо помогает сохранить кожу молодой и упругой. А витамин D помогает лучше усваиваться кальцию.

Калий из авокадо укрепляет сердце и сосуды, а магний незаменим для тех, кто страдает от стресса и хочет укрепить свои нервы. Йод, которого много в этом продукте, очень важен для здоровья щитовидной железы. В авокадо довольно много клетчатки, благодаря чему продукт улучшает пищеварение.

Впрочем, даже у такого полезного плода есть свои недостатки и противопоказания. О том, кому авокадо есть не стоит, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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