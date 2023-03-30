Просто положите их вместе: лайфхак, который поможет защитить авокадо от потемнения

Авокадо — модный суперфуд, который в последнее время стал весьма доступным продуктом. И неспроста: в этих плодах много минералов и микроэлементов, включая достаточно редкие — марганец, медь, селен. А еще большое количество витаминов: жирорастворимые А, Е и К, почти все витамины группы В. Авокадо многие любят есть на завтрак, ведь эта ягода — а авокадо именно ягода, а не фрукт — насыщает надолго из-за своей высокой калорийности: 212 калорий на 100 граммов.

Правда, как раз из-за этого много авокадо за раз не съешь — особенно во время диеты. Пролежав некоторое время в холодильнике, плод теряет презентабельный вид и темнеет. О том, как этого избежать и как продлить жизнь половинке авокадо, оставшейся после завтрака, рассказала в своем телеграм-канале диетолог Лиза Афинская.