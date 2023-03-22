Диетолог Хрулева перечислила 15 продуктов, которые помогут наесться один раз и на весь день

Высококалорийная еда не всегда самая сытная. Например, вряд ли вы сможете пообедать пачкой чипсов и чувствовать при этом насыщение до самого ужина. А между тем в жизни бывают моменты, когда нужно поесть сытно и плотно, — например, если следующий прием пищи будет очень нескоро.
Что же можно съесть для того, чтобы чувствовать себя сытым долго — на протяжении всего дня? Об этом в беседе с агентством
По словам специалиста, чтобы получить заряд энергии на весь день, лучше выбирать продукты со сложными углеводами, высоким содержанием белка и полезными жирными кислотами. Два главных правила здорового и сытного рациона — разнообразие и баланс. Такой подход не только поможет держать себя в форме и при этом не голодать, но и предотвратит ряд болезней.
Например, насытить надолго сможет еда с клетчаткой. А еще продукты с пищевыми волокнами улучшают пищеварение, помогают контролировать уровень глюкозы и холестерина в крови. Обратите внимание на следующие продукты:
бобовые;
фрукты;
ягоды;
орехи;
цельнозерновой хлеб, крупа и макароны.
А белок можно найти в молочных продуктах, сыре, яйцах, мясе и птице, морепродуктах.
Если вы не едите продукты животного происхождения, обязательно добавьте в свой рацион бобы, орехи и соевые продукты, чтобы получать белок из них.
Кроме того, для того чтобы чувствовать себя сытым, нужно есть достаточно продуктов с моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. Их можно найти в авокадо и красной рыбе. Главное — не перебарщивать с ними, чтобы не набрать лишних килограммов.
А еще можно есть супы. Вопреки распространенному мнению, они вовсе необязательно должны быть частью ежедневного рациона. Однако если вы любите есть суп, при правильном подходе он может быть сбалансированным, полезным и сытным, но при этом сравнительно низкокалорийным вариантом для обеда или ужина. О том, что произойдет с организмом, если каждый день есть горячий суп, можно прочитать ЗДЕСЬ.