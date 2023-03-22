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Диетолог Хрулева перечислила 15 продуктов, которые помогут наесться один раз и на весь день

Если вы хотите поесть сытно и не перебиваться потом перекусами в течение дня, нужно с умом подойти к выбору блюд. Жирная и тяжелая пища далеко не всегда дает чувство продолжительного насыщения.

22 марта 2023
продукты похудеть обмен веществ метаболизм
Источник:
IStockphoto

Высококалорийная еда не всегда самая сытная. Например, вряд ли вы сможете пообедать пачкой чипсов и чувствовать при этом насыщение до самого ужина. А между тем в жизни бывают моменты, когда нужно поесть сытно и плотно, — например, если следующий прием пищи будет очень нескоро.

Что же можно съесть для того, чтобы чувствовать себя сытым долго — на протяжении всего дня? Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева.

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По словам специалиста, чтобы получить заряд энергии на весь день, лучше выбирать продукты со сложными углеводами, высоким содержанием белка и полезными жирными кислотами. Два главных правила здорового и сытного рациона — разнообразие и баланс. Такой подход не только поможет держать себя в форме и при этом не голодать, но и предотвратит ряд болезней.

Например, насытить надолго сможет еда с клетчаткой. А еще продукты с пищевыми волокнами улучшают пищеварение, помогают контролировать уровень глюкозы и холестерина в крови. Обратите внимание на следующие продукты:

  • бобовые;

  • фрукты;

  • ягоды;

  • орехи;

  • цельнозерновой хлеб, крупа и макароны.

А белок можно найти в молочных продуктах, сыре, яйцах, мясе и птице, морепродуктах.

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Если вы не едите продукты животного происхождения, обязательно добавьте в свой рацион бобы, орехи и соевые продукты, чтобы получать белок из них.

Кроме того, для того чтобы чувствовать себя сытым, нужно есть достаточно продуктов с моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. Их можно найти в авокадо и красной рыбе. Главное — не перебарщивать с ними, чтобы не набрать лишних килограммов.

А еще можно есть супы. Вопреки распространенному мнению, они вовсе необязательно должны быть частью ежедневного рациона. Однако если вы любите есть суп, при правильном подходе он может быть сбалансированным, полезным и сытным, но при этом сравнительно низкокалорийным вариантом для обеда или ужина. О том, что произойдет с организмом, если каждый день есть горячий суп, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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