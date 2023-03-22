Диетолог Хрулева перечислила 15 продуктов, которые помогут наесться один раз и на весь день

Высококалорийная еда не всегда самая сытная. Например, вряд ли вы сможете пообедать пачкой чипсов и чувствовать при этом насыщение до самого ужина. А между тем в жизни бывают моменты, когда нужно поесть сытно и плотно, — например, если следующий прием пищи будет очень нескоро.

Что же можно съесть для того, чтобы чувствовать себя сытым долго — на протяжении всего дня? Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева.