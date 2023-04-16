Ученые из Австралии назвали добавку, которая может защитить от деменции

Группа ученых из лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета (ANU)
После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: те люди, которые употребляли магний (как в добавках, так и продукты, богатые им), реже страдали от различных проблем с памятью. Кроме того, возраст их мозга был меньше, чем биологический возраст. Даже если человеку уже исполнилось 55 лет, головной мозг был как минимум на год «младше». И это тоже заслуга магния, уверены исследователи.
«Наше исследование показывает, что увеличение потребления магния на 41% может привести к меньшему возрастному уменьшению размера мозга, что связано с лучшей когнитивной функцией и меньшим риском или отсроченным началом деменции в более позднем возрасте», — пояснил ведущий автор исследования доктор философии Хавла Алатик.
По прогнозам ученых, число людей по всему миру с диагностированной деменцией будет только увеличиваться. Так, если в 2019 году зафиксировали 57,4 миллиона случаев старческого слабоумия, то к 2050 году им уже будут страдать 152,8 миллиона человек.
«Поскольку лекарства от деменции пока не изобрели, а разработка фармакологических методов лечения за последние 30 лет не увенчалась успехом, предложено уделить больше внимания профилактике», — говорит соавтор исследования доктор Эрин Уолш.
Ученый добавил, что нейропротекторные эффекты от употребления магния, по-видимому, приносят больше пользы женщинам, чем мужчинам, и в большей степени женщинам в постменопаузе, чем женщинам в пременопаузе, хотя это может быть связано с противовоспалительным действием магния.
В любом случае налегать на продукты с магнием — это отличная идея. Эксперты отмечают, что полезнее всего именно изменить свой рацион, а не покупать добавки в аптеке: так вы точно избежите передозировки.
28 лучших источников магния
Конопляные семена (2 ст. л.) — 182 мг;
Тыквенные семечки (одна горсть, 28 г) — 158 мг;
Какао-порошок без сахара (2 ст. л.) — 120 мг;
Семена чиа (2 ст. л.) — 111 мг;
Урбеч из миндаля (2 ст. л.) — 89,2 мг;
Семена льна (2 ст. л.) — 80 мг;
Приготовленный шпинат (½ стакана) — 80 мг;
Кешью (28 г) — 80 мг;
Амарант отварной (½ стакана) — 80 мг;
Горький шоколад (28 мг) — 63,8 мг;
Семена кунжута (2 ст. л.) — 63,2 мг;
Соевое молоко без сахара (1 стакан) — 61 мг;
Овсяные хлопья долгой варки в сухом виде (½ стакана) — 60 мг;
Черная фасоль отварная (½ стакана) — 60 мг;
Арахисовая паста (2 ст. л.) — 49 мг;
Гречка отварная (½ стакана) — 43 мг;
Запеченный картофель (100 г) — 43 мг;
Бурый рис отварной (½ стакана) — 42 мг;
Красная фасоль отварная (½ стакана) — 35 мг;
Подсолнечные семена (28 мг) — 37 мг;
Банан (1 шт.) — 32 мг;
Лосось приготовленный (85 г) — 26 мг;
Изюм без сахара (½ стакана) — 23 мг;
Авокадо (½ шт.) — 22 мг;
Куриная грудка приготовленная (85 мг) — 22 мг;
Мандарин (1 шт.) — 13,1 мг;
Брокколи приготовленное (½ стакана) — 12 мг;
Киви (1 шт.) — 12 мг.
Кстати
Бывает так, что в вашем рационе будто бы достаточно продуктов с магнием в составе, однако симптомы дефицита микроэлемента все равно дают о себе знать. Возможно, усваиваться магнию мешает одна из ваших привычек. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.