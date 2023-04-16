Ученые из Австралии назвали добавку, которая может защитить от деменции

После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: те люди, которые употребляли магний (как в добавках, так и продукты, богатые им), реже страдали от различных проблем с памятью. Кроме того, возраст их мозга был меньше, чем биологический возраст. Даже если человеку уже исполнилось 55 лет, головной мозг был как минимум на год «младше». И это тоже заслуга магния, уверены исследователи.