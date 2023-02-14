Кардиолог Кореневич объяснила, когда принимать калий и магний для сердца бесполезно

Нужен ли калий и магний для сердца
О пользе калия и магния знают все пациенты кардиологов. Калий необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток — ведь сердце — это мышечный орган. Магний же участвует как минимум в 600 биохимических реакциях организма, нормализует давление, тонус сосудов.
Неудивительно, что те, кто страдает от гипертонии и лечит сердечные недуги, задумываются, хватает ли в их организме этих микроэлементов. И тут на помощь приходит мелькающая из каждого «утюга» реклама чудодейственных препаратов с магнием и калием для улучшения работы сердца. Так надо ли их принимать? Помогут ли они? Вот мнение кардиолога с 25-летним стажем.
Причины нехватки калия в организме
— Препараты калия действительно могут помочь, но только в том случае, если у вас на самом деле есть выраженный дефицит калия в крови, —
Длительная диарея и рвота на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или инфекций.
Повышенное потоотделение в жаркую погоду.
Скудное питание без овощей и фруктов.
Прием мочегонных препаратов, но не всех, а только фуросемида, гидрохлортиазида.
— Если этих причин для потери калия у вас нет, то, скорее всего, ваш калий в норме, и прием препаратов калия и магния не имеет никакого смысла, — рассказывает Анна Кореневич.
Когда прием калия опасен
Избыток калия в крови встречается гораздо чаще, чем дефицит, уточняет кардиолог — например при почечной недостаточности, которая протекает бессимптомно в начальных стадиях.
— Обратите внимание, что есть калийсберегающие диуретики. На фоне их приема калий может повышаться, поэтому одновременный прием препаратов с этим микроэлементом в таких случаях тоже может быть опасным, — предупреждает врач.
По словам эксперта, также калий может повышаться при приеме ингибиторов АПФ и сартанов.
— Если у вас есть гипертония и вы принимаете эти лекарства, то вероятность того, что калий у вас в норме или выше нормы, гораздо больше, чем дефицит этого микроэлемента, — говорит Анна Кореневич.
Что касается болей в сердце, скачков давления, дефицит калия здесь совершенно ни при чем. Причиной этих проблем чаще всего бывает психосоматика.
Чем опасна передозировка
— Передозировка калия гораздо опаснее, чем его дефицит, который при этом встречается крайне редко — и только у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, — еще раз предупреждает Анна Кореневич.
А вот передозировка магния не опасна, считает врач, но при одном условии.
— Препараты магния в чистом виде, без калия в составе, принимать можно, особенно при тревожности, бессоннице, эмоциональных проблемах, — объясняет кардиолог. — Так что калий и магний (тот, что именно для сердечников) можно принимать только по назначению врача и только после определения уровня калия в крови до начала лечения. Норма — от 3,5 до 5,2 ммоль/л.