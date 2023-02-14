Кардиолог Кореневич объяснила, когда принимать калий и магний для сердца бесполезно

Нужен ли калий и магний для сердца

О пользе калия и магния знают все пациенты кардиологов. Калий необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток — ведь сердце — это мышечный орган. Магний же участвует как минимум в 600 биохимических реакциях организма, нормализует давление, тонус сосудов.

Неудивительно, что те, кто страдает от гипертонии и лечит сердечные недуги, задумываются, хватает ли в их организме этих микроэлементов. И тут на помощь приходит мелькающая из каждого «утюга» реклама чудодейственных препаратов с магнием и калием для улучшения работы сердца. Так надо ли их принимать? Помогут ли они? Вот мнение кардиолога с 25-летним стажем.