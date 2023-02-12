Психолог Лабковский рассказал, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Есть ряд жизненных вопросов, которые всегда вызывают ожесточенные споры. Например, существует множество точек зрения по поводу того, есть ли настоящая дружба между представителями разных полов. Кто-то считает, что да, а кто-то полагает, что под дружескими отношениями обязательно скрывается романтический интерес.
Свое мнение по этому вопросу в
По мнению Лабковского, дружба между мужчиной и женщиной действительно возможна, однако есть несколько важных нюансов. Прежде всего следует помнить: иногда взаимоотношения между представителями разных полов могут на словах называться дружескими, однако на самом деле не быть таковыми.
Есть две распространенные ситуации.
Так называемая френдзона. Бывает, что мужчина влюблен в женщину и мечтает, чтобы она стала его партнершей, — и только поэтому начинает с ней дружить. А женщина при этом совершенно искренне видит в нем лишь друга. По итогу такого мужчину ждет жестокое разочарование.
Что делать, чтобы не оказаться в такой некрасивой ситуации? Стоит сразу сказать объекту своей симпатии о чувствах. Если вы услышите, что они не взаимны — жаль, общение придется оборвать.
Дружба «с привилегиями». Так обычно называют положение дел, когда два человека договариваются заниматься сексом, но не вступать при этом в отношения и не иметь никаких обязательств друг перед другом. Для мужчин такой расклад, как правило, очень удобен — он может иметь бесчисленное количество подобных «подруг». А вот для женщины нередко такая ситуация менее удобна: есть риск, что она в какой-то момент пожелает, чтобы их отношения развивались дальше. Игра в таких «друзей» выгодна мужчине — и невыгодна женщине. Для нее лучше бежать от такого «друга» как можно скорее.
Главное правило в любых отношениях — уважать себя и никому не позволять собой пользоваться. Если вам что-то не нравится, свои претензии лучше проговаривать максимально четко и прямо — словами через рот, в уважительной беседе.
Впрочем, если описанные выше варианты не относятся к ситуации, если мужчина и женщина действительно не заинтересованы друг в друге в романтическом плане, дружба между ними вполне возможна.