Психолог Лабковский рассказал, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Есть две распространенные ситуации.

Так называемая френдзона. Бывает, что мужчина влюблен в женщину и мечтает, чтобы она стала его партнершей, — и только поэтому начинает с ней дружить. А женщина при этом совершенно искренне видит в нем лишь друга. По итогу такого мужчину ждет жестокое разочарование.

Что делать, чтобы не оказаться в такой некрасивой ситуации? Стоит сразу сказать объекту своей симпатии о чувствах. Если вы услышите, что они не взаимны — жаль, общение придется оборвать.

Дружба «с привилегиями». Так обычно называют положение дел, когда два человека договариваются заниматься сексом, но не вступать при этом в отношения и не иметь никаких обязательств друг перед другом. Для мужчин такой расклад, как правило, очень удобен — он может иметь бесчисленное количество подобных «подруг». А вот для женщины нередко такая ситуация менее удобна: есть риск, что она в какой-то момент пожелает, чтобы их отношения развивались дальше. Игра в таких «друзей» выгодна мужчине — и невыгодна женщине. Для нее лучше бежать от такого «друга» как можно скорее.