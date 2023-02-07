интуиция как развить
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Интуицию называют «шестым чувством» или «чуйкой». Многие могут рассказать истории о том, как доверились интуиции и она их фактически спасла.

Но что делать, если «шестое чувство» молчит и интуиция не подсказывает никаких решений, даже если вы ее внимательно «слушаете»? Можно ли развить это качество?

Анастасия Рыбкина
Анастасия Рыбкина
психология

психолог-консультант, карьерный консультант, культуролог, НЛП-практик

Как мы принимаем решения

— У человека есть два типа мышления: логическое и интуитивное. За каждое отвечает определенное полушарие мозга, — рассказывает психолог Анастасия Рыбкина. — Интуиция — это область бессознательного. Она работает гораздо быстрее разума. Спонтанные сигналы появляются благодаря быстрой работе правого полушария. Левое полушарие несет ответственность за наше логическое мышление, опирается на конкретные данные, выстраивает причинно-следственные цепочки, анализирует, структурирует процессы.

Правое полушарие связано с творчеством, воображением, эмоциями, дает нам возможность мечтать, отмечает психолог.

Интуицией обладает каждый человек, и она помогает нам принимать правильные решения в тот момент, когда мы не располагаем полной информацией и просто не можем выстроить логическую цепочку, — поясняет эксперт. — Поэтому можно сказать, что «шестое чувство» — это спонтанное решение, полученный моментально ответ на сложный вопрос, без какой-либо видимой доказательной базы. Интуиция дает возможность понимать происходящие с нами события и принимать решения в неясных условиях.

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Способы развить интуицию

Если вы чувствуете, что вам необходимо усилить «шестое чувство», тогда вам могут помочь рекомендации психолога, как развить «мышцы» правого полушария мозга.

  • С латинского «интуиция» переводится как intuitio — «созерцание», от глагола intueor — «пристально смотрю». Поэтому развивайте в себе наблюдателя, ведь наблюдательность лежит в основе интуиции. Научитесь слушать свое тело, прислушиваться к чувствам, ощущениям и понимать, что они хотят «передать» вам в определенный момент.

  • Попробуйте «внедрить» в свою жизнь творческие виды деятельности: рисование, лепку, рукоделие, фотографирование, тот творческий процесс, который вам самим нравится. Таким образом будет развиваться ваше образное мышление.

  • Применяйте в жизни практики медитации. Хотя бы один раз в неделю выделяйте время на то, чтобы остаться наедине с собой и фокусироваться на своем теле и дыхании. Применяйте дыхательные техники. Наблюдайте за собой, определите части тела, в которых вы чувствуете напряжение. Попробуйте понять, почему в данный момент вы это ощущаете, что скрывается за ним. Отпустите все мысли так, чтобы они вас не тревожили и не уводили от процесса. Очень важно, чтобы в эти минуты уединения вас никто не отвлекал.

  • Время от времени выходите за рамки своих привычных дел и образа жизни. Например, на работу пойдите другой дорогой, не такой, как вы ходите из года в год. Раньше не любили прогулки за городом? Попробуйте впустить такую привычку в жизнь. Откажитесь от кофе по утрам и выпейте вместо него чашку чая. Наблюдайте появившиеся новые ощущения или неожиданные события, которые стали происходить в жизни.

  • Так же и с местами и событиями. Прислушивайтесь к своим ощущениям. При мысли об одном возникают какие-то неприятные чувства, при мысли о другом — приятные. Куда-то не хочется идти, а куда-то, наоборот, тянет. Зафиксируйте себе такие моменты.

— Можно научиться чувствовать, какое ощущение вызывает конкретный человек в начале знакомства, например позитивное, ресурсное или наоборот, — рассказывает Анастасия Рыбкина. — Таким образом, ориентируясь на свои первые ощущения с самого начала, учитывайте их в принятии решений.

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  • Наша левая рука контактирует с правым полушарием, правая рука — с левым. Чтобы развить работу правого полушария, нужно практиковаться, совершать привычные действия левой рукой — чистить зубы, писать тексты, есть.

  • Усталость, проблемы со здоровьем и ущемление себя в пище не способствуют работе интуиции. А вот отдых и избыток энергии дают творческий поток, большой заряд ресурсов. Ищите свои опоры, приносящие удовольствие, и почаще занимайтесь тем, что нравится.

— Чем больше вы прислушиваетесь к своей интуиции, тем больше она развивается, — отмечает психолог. — Так развиваются любые способности, если уделять этому свой фокус внимания, свое время и применять на практике.

Анна Майская