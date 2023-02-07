Интуицию называют «шестым чувством» или «чуйкой». Многие могут рассказать истории о том, как доверились интуиции и она их фактически спасла.

Но что делать, если «шестое чувство» молчит и интуиция не подсказывает никаких решений, даже если вы ее внимательно «слушаете»? Можно ли развить это качество?