Интуицию называют «шестым чувством» или «чуйкой». Многие могут рассказать истории о том, как доверились интуиции и она их фактически спасла.
Но что делать, если «шестое чувство» молчит и интуиция не подсказывает никаких решений, даже если вы ее внимательно «слушаете»? Можно ли развить это качество?
психолог-консультант, карьерный консультант, культуролог, НЛП-практик
Как мы принимаем решения
— У человека есть два типа мышления: логическое и интуитивное. За каждое отвечает определенное полушарие мозга, — рассказывает психолог Анастасия Рыбкина. — Интуиция — это область бессознательного. Она работает гораздо быстрее разума. Спонтанные сигналы появляются благодаря быстрой работе правого полушария. Левое полушарие несет ответственность за наше логическое мышление, опирается на конкретные данные, выстраивает причинно-следственные цепочки, анализирует, структурирует процессы.
Правое полушарие связано с творчеством, воображением, эмоциями, дает нам возможность мечтать, отмечает психолог.
— Интуицией обладает каждый человек, и она помогает нам принимать правильные решения в тот момент, когда мы не располагаем полной информацией и просто не можем выстроить логическую цепочку, — поясняет эксперт. — Поэтому можно сказать, что «шестое чувство» — это спонтанное решение, полученный моментально ответ на сложный вопрос, без какой-либо видимой доказательной базы. Интуиция дает возможность понимать происходящие с нами события и принимать решения в неясных условиях.
Способы развить интуицию
Если вы чувствуете, что вам необходимо усилить «шестое чувство», тогда вам могут помочь рекомендации психолога, как развить «мышцы» правого полушария мозга.
С латинского «интуиция» переводится как intuitio — «созерцание», от глагола intueor — «пристально смотрю». Поэтому развивайте в себе наблюдателя, ведь наблюдательность лежит в основе интуиции. Научитесь слушать свое тело, прислушиваться к чувствам, ощущениям и понимать, что они хотят «передать» вам в определенный момент.
Попробуйте «внедрить» в свою жизнь творческие виды деятельности: рисование, лепку, рукоделие, фотографирование, тот творческий процесс, который вам самим нравится. Таким образом будет развиваться ваше образное мышление.
Применяйте в жизни практики медитации. Хотя бы один раз в неделю выделяйте время на то, чтобы остаться наедине с собой и фокусироваться на своем теле и дыхании. Применяйте дыхательные техники. Наблюдайте за собой, определите части тела, в которых вы чувствуете напряжение. Попробуйте понять, почему в данный момент вы это ощущаете, что скрывается за ним. Отпустите все мысли так, чтобы они вас не тревожили и не уводили от процесса. Очень важно, чтобы в эти минуты уединения вас никто не отвлекал.
Время от времени выходите за рамки своих привычных дел и образа жизни. Например, на работу пойдите другой дорогой, не такой, как вы ходите из года в год. Раньше не любили прогулки за городом? Попробуйте впустить такую привычку в жизнь. Откажитесь от кофе по утрам и выпейте вместо него чашку чая. Наблюдайте появившиеся новые ощущения или неожиданные события, которые стали происходить в жизни.
Так же и с местами и событиями. Прислушивайтесь к своим ощущениям. При мысли об одном возникают какие-то неприятные чувства, при мысли о другом — приятные. Куда-то не хочется идти, а куда-то, наоборот, тянет. Зафиксируйте себе такие моменты.
— Можно научиться чувствовать, какое ощущение вызывает конкретный человек в начале знакомства, например позитивное, ресурсное или наоборот, — рассказывает Анастасия Рыбкина. — Таким образом, ориентируясь на свои первые ощущения с самого начала, учитывайте их в принятии решений.
Наша левая рука контактирует с правым полушарием, правая рука — с левым. Чтобы развить работу правого полушария, нужно практиковаться, совершать привычные действия левой рукой — чистить зубы, писать тексты, есть.
Усталость, проблемы со здоровьем и ущемление себя в пище не способствуют работе интуиции. А вот отдых и избыток энергии дают творческий поток, большой заряд ресурсов. Ищите свои опоры, приносящие удовольствие, и почаще занимайтесь тем, что нравится.
— Чем больше вы прислушиваетесь к своей интуиции, тем больше она развивается, — отмечает психолог. — Так развиваются любые способности, если уделять этому свой фокус внимания, свое время и применять на практике.