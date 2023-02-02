«А полы тебе помыть не требуется?» — говорит мягкотелый герой Олега Басилашвили из советского фильма «Осенний марафон» своей давно привыкшей к эксплуатации приятеля сокурснице. В жизни вы тоже наверняка видели таких людей: добрых и безотказных.
А может, вы и есть такой человек — готовы хоть полы другим мыть, только свистни, лишь бы никого не обидеть? Психолог Михаил Лабковский в своем
По словам специалиста, за время своей работы он нередко слышал от пациентов фразы вроде «Я просто не люблю обижать других». Причем чаще всего люди говорят об этом с искренней гордостью. А потом выясняется, что из-за этой черты характера человек выходит на работу в свой выходной, не может отказывать друзьям, не находит в себе силы объяснить родителям, что им нельзя приезжать в гости без предупреждения.
Звучит все это не слишком привлекательно. В чем же проблема этих людей?
По мнению Лабковского, за безобидным на первый взгляд желанием всем угодить обычно скрываются серьезные проблемы с самооценкой.
Психолог перечислил несколько характерных признаков человека, который пытается быть «всем и для всех».
Такие люди, как правило, очень много работают и при этом мало зарабатывают.
Очень тревожатся, когда нужно выбирать между просьбами двух разных людей — потому что не хотят никого обидеть и не умеют отказывать.
«Удобные» люди нередко чувствуют себя уставшими и измотанными, ведь вместо отдыха они вынуждены постоянно помогать кому-то и решать чужие проблемы.
Такие люди не могут отказать даже малознакомым.
Окружающие нередко описывают такого человека как самоотверженного и отзывчивого, однако при ближайшем знакомстве такое поведение вызывает недоумение.
«Удобный» человек настолько переживает, что не сможет кому-то услужить, что буквально живет с телефоном в руках. Он всегда на связи и всегда готов выделить время для другого.
Кстати
Отстаивать свои личные границы очень важно для вашего ментального здоровья. О том, как научиться правильно это делать, можно узнать ЗДЕСЬ.