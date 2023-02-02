Почему нам бывает так грустно в праздники
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«А полы тебе помыть не требуется?» — говорит мягкотелый герой Олега Басилашвили из советского фильма «Осенний марафон» своей давно привыкшей к эксплуатации приятеля сокурснице. В жизни вы тоже наверняка видели таких людей: добрых и безотказных.

А может, вы и есть такой человек — готовы хоть полы другим мыть, только свистни, лишь бы никого не обидеть? Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале перечислил несколько признаков «удобных» людей.

Михаил Лабковский
Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

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По словам специалиста, за время своей работы он нередко слышал от пациентов фразы вроде «Я просто не люблю обижать других». Причем чаще всего люди говорят об этом с искренней гордостью. А потом выясняется, что из-за этой черты характера человек выходит на работу в свой выходной, не может отказывать друзьям, не находит в себе силы объяснить родителям, что им нельзя приезжать в гости без предупреждения.

Звучит все это не слишком привлекательно. В чем же проблема этих людей?

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По мнению Лабковского, за безобидным на первый взгляд желанием всем угодить обычно скрываются серьезные проблемы с самооценкой.

Психолог перечислил несколько характерных признаков человека, который пытается быть «всем и для всех».

  • Такие люди, как правило, очень много работают и при этом мало зарабатывают.

  • Очень тревожатся, когда нужно выбирать между просьбами двух разных людей — потому что не хотят никого обидеть и не умеют отказывать.

  • «Удобные» люди нередко чувствуют себя уставшими и измотанными, ведь вместо отдыха они вынуждены постоянно помогать кому-то и решать чужие проблемы.

  • Такие люди не могут отказать даже малознакомым.

  • Окружающие нередко описывают такого человека как самоотверженного и отзывчивого, однако при ближайшем знакомстве такое поведение вызывает недоумение.

  • «Удобный» человек настолько переживает, что не сможет кому-то услужить, что буквально живет с телефоном в руках. Он всегда на связи и всегда готов выделить время для другого.

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Кстати

Отстаивать свои личные границы очень важно для вашего ментального здоровья. О том, как научиться правильно это делать, можно узнать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок