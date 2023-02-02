«А полы тебе помыть не требуется?» — говорит мягкотелый герой Олега Басилашвили из советского фильма «Осенний марафон» своей давно привыкшей к эксплуатации приятеля сокурснице. В жизни вы тоже наверняка видели таких людей: добрых и безотказных.

А может, вы и есть такой человек — готовы хоть полы другим мыть, только свистни, лишь бы никого не обидеть? Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале перечислил несколько признаков «удобных» людей.