базилик
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В вопросах здоровья не бывает мелочей: даже зелень и приправы влияют на наш организм. Экспериментируя с новыми продуктами и пряностями, вы можете сделать свое питание более сбалансированным.

Например, часто ли вы добавляете в свою пищу базилик? На этот продукт определенно стоит обратить внимание. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какими полезными свойствами обладает базилик.

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Чем хорош базилик

В листьях базилика много эфирных масел, в состав которых входят полезные вещества: метилхавикол, линалоол, эвгенол, камфора. Эфирное масло помогает заживлять ранки и порезы. Также его используют для лечения инфекционных и вирусных болезней дыхательных путей.

А еще в базилике много витаминов и минералов: например, каротин, витамины С и К, рибофлавин, ниацин и рутин. Базилик используют для лечения грибка, гастрита, пищевых отравлений.

Существует несколько видов базилика. В российских магазинах можно чаще увидеть базилик душистый — его можно узнать по гладким листьям. Но особенно полезным считают базилик священный — туласи.

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Базилик священный — отличное средство при сильных стрессах благодаря окимозидам и оцимаринам. Его полезно добавлять в свой рацион в дни, когда нужно быстро адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Кроме того, базилик делает иммунную защиту лучше. Зелень обладает антибактериальными, противовирусными свойствами. Ученые выяснили: туласи помогает повысить эффективность цитокоинов и иммунных клеток. Также продукт полезен для печени, облегчает болевые ощущения при артрите и снимает боль в суставах.

Базилик священный помогает держать фигуру в форме и снижает уровень вредного холестерина в крови.

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Кому базилик нельзя

Несмотря на все полезные свойства, есть базилик можно не всем. Из-за большого количества витамина К в составе зелень не стоит есть людям, склонным к тромбозам. Кроме того, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства, обсудите с терапевтом, можно ли вам есть базилик. Посоветоваться с врачом стоит и тем, кто принимает лекарства от высокого давления или диабета.

Кроме того, базилик опасен для тех, кто страдает от аллергии на травы семейства мятных.

Дарья Гапионок