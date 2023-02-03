В вопросах здоровья не бывает мелочей: даже зелень и приправы влияют на наш организм. Экспериментируя с новыми продуктами и пряностями, вы можете сделать свое питание более сбалансированным.
Например, часто ли вы добавляете в свою пищу базилик? На этот продукт определенно стоит обратить внимание.
Чем хорош базилик
В листьях базилика много эфирных масел, в состав которых входят полезные вещества: метилхавикол, линалоол, эвгенол, камфора. Эфирное масло помогает заживлять ранки и порезы. Также его используют для лечения инфекционных и вирусных болезней дыхательных путей.
А еще в базилике много витаминов и минералов: например, каротин, витамины С и К, рибофлавин, ниацин и рутин. Базилик используют для лечения грибка, гастрита, пищевых отравлений.
Существует несколько видов базилика. В российских магазинах можно чаще увидеть базилик душистый — его можно узнать по гладким листьям. Но особенно полезным считают базилик священный — туласи.
Базилик священный — отличное средство при сильных стрессах благодаря окимозидам и оцимаринам. Его полезно добавлять в свой рацион в дни, когда нужно быстро адаптироваться к стрессовым ситуациям.
Кроме того, базилик делает иммунную защиту лучше. Зелень обладает антибактериальными, противовирусными свойствами. Ученые выяснили: туласи помогает повысить эффективность цитокоинов и иммунных клеток. Также продукт полезен для печени, облегчает болевые ощущения при артрите и снимает боль в суставах.
Базилик священный помогает держать фигуру в форме и снижает уровень вредного холестерина в крови.
Кому базилик нельзя
Несмотря на все полезные свойства,
Кроме того, базилик опасен для тех, кто страдает от аллергии на травы семейства мятных.