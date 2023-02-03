В вопросах здоровья не бывает мелочей: даже зелень и приправы влияют на наш организм. Экспериментируя с новыми продуктами и пряностями, вы можете сделать свое питание более сбалансированным.

Например, часто ли вы добавляете в свою пищу базилик? На этот продукт определенно стоит обратить внимание. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какими полезными свойствами обладает базилик.