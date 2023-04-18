Сделайте утро добрым: 13 привычек, которые помогут просыпаться с удовольствием

Если просыпаться все же не удается, возможно, это сигнал организма, что ему требуется больше отдыха и заботы. А возможно, вставать вы просто не хотите, потому что в предстоящем дне «все непонятно», «много стресса» и мало приятных моментов. Тогда это повод пересмотреть весь распорядок и снизить общую нагрузку, добавить туда что-то, что будет радовать. В качестве первого шага можно добавить такое приятное дело прямо в свое утро — для каждого это может быть что-то свое.