Врач Бакшутова объяснила, все ли в порядке с организмом, если утром не хочется потянуться

— Ощущения, которые мы при этом испытываем, — приятный бонус от организма, чтобы провоцировать нас на полезное действие. Потягивание приводит к мягкому сокращению мышц, а при прекращении потягивания — к противоположному эффекту, то есть состоянию расслабления. Это позволяет сосудам наполниться, а нашим органам — получить все нужные для утреннего старта питательные вещества, — объяснила Ольга Бакшутова.

Не хочется потягиваться — это нормально?

По словам доктора, в отсутствии утром желания потянуться нет ничего такого, что могло бы говорить о каких-то проблемах со здоровьем. В то же время перед началом активного дня все же лучше уделить несколько минут разминке — разомните руки, плечи, шею, спину.

— В таких упражнениях главное — не переусердствовать, а с вниманием отнестись к своим ощущениям. Простая гимнастика может быть альтернативой потягиванию и поможет начать день бережно к своему организму, — говорит наш эксперт.