Врач Бакшутова объяснила, все ли в порядке с организмом, если утром не хочется потянуться

По словам врача-терапевта Ольги Бакшутовой, утреннее потягивание после сна правильнее считать физиологичным действием, а не привычкой. Причем оно свойственно не только людям, но и животным. Благодаря потягиванию мы «запускаем» наш организм и улучшаем питание тканей в местах, которые были в течение ночи сдавлены, пережаты.
Врач-терапевт, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК
— Ощущения, которые мы при этом испытываем, — приятный бонус от организма, чтобы провоцировать нас на полезное действие. Потягивание приводит к мягкому сокращению мышц, а при прекращении потягивания — к противоположному эффекту, то есть состоянию расслабления. Это позволяет сосудам наполниться, а нашим органам — получить все нужные для утреннего старта питательные вещества, — объяснила Ольга Бакшутова.
Не хочется потягиваться — это нормально?
По словам доктора, в отсутствии утром желания потянуться нет ничего такого, что могло бы говорить о каких-то проблемах со здоровьем. В то же время перед началом активного дня все же лучше уделить несколько минут разминке — разомните руки, плечи, шею, спину.
— В таких упражнениях главное — не переусердствовать, а с вниманием отнестись к своим ощущениям. Простая гимнастика может быть альтернативой потягиванию и поможет начать день бережно к своему организму, — говорит наш эксперт.
6 привычек людей, у которых утро по-настоящему доброе
О них ранее рассказывал врач-сомнолог, кардиолог Александр Казаченко.
Встают с кровати без резких движений и телефона. Позвольте себе полежать пару минут в постели, а затем медленно сядьте и немного посидите. Хорошо добавить потягивания, которые пробуждают мышцы и настраивают кровообращение на рабочий лад. А вот за телефон, едва открыв глаза, хвататься не стоит.
Принимают контрастный душ. Он не только бодрит, но и ускоряет обменные процессы. Начинать надо постепенно, а максимальная разница температур должна быть в пределах 15–20 градусов для холодной фазы и 35–40 — для горячей. Но не забывайте, что у этой водной процедуры есть противопоказания.
Выпивают стакан теплой воды натощак. Вода перед завтраком помогает взбодриться, активизирует метаболизм, устранит отеки и подаст мозгу сигнал о начале нового дня.
Делают зарядку. Даже простые упражнения ускоряют обмен веществ, насыщают кислородом сердце и легкие, активизируют кровообращение — в том числе мозговое.
Не пропускают завтрак. Ночью организм не получает питательных веществ, но вместе с тем продолжает активно расходовать ресурсы на восстановление и рост. Завтрак же помогает компенсировать эти затраты.
Проводят 10 минут наедине с собой. К полезным утренним привычкам часто относят медитации. Но если они кажутся вам чем-то сложным или долгим, попробуйте немного побыть наедине с собой: не читайте новости, не листайте соцсети, не думайте о списке дел на сегодня, а просто замедлитесь, расслабьтесь и направьте все внимание на момент, в котором вы находитесь.