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Почему по утрам болит желудок? Гастроэнтеролог назвала 10 возможных причин

Если утро совсем не доброе из-за острых, тянущих, или ноющих болей в желудке, — это всегда тревожный признак. Тошнота, отсутствие аппетита, слабость — все эти признаки должны стать поводом для визита к врачу.

5 апреля 2023
Почему по утрам болит желудок
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iStockphoto

Боль в верхней части живота чаще всего связывают с заболеваниями желудка, но не стоит забывать, что дискомфорт в этой области может быть связан и с расположенными рядом органами. Более того, боль может приходить из других участков по нервным окончаниям — это так называемая иррадиация боли.

Поэтому самодиагностика и самолечение могут оказаться не только малоэффективными, но и опасными. Подробнее о причинах боли «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».

Екатерина Пустовит
Терапия, гастроэнтерология

Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»

Не только боль, но и другие жалобы

Боль в этой области может быть острой, возникшей внезапно на фоне полного здоровья, и хронической, беспокоящей длительное время. Она может сопровождаться тошнотой, рвотой и другими симптомами. Но в чем причины?

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1. Желудок

Боль в области желудка может быть связана с органическими и функциональными проблемами органа. Первое, что чаще всего подозревают, — это гастрит. Мы с вами прекрасно помним, что гастрит — диагноз морфологический и может вовсе не давать никакой симптоматики. Тем не менее далеко зашедший воспалительный процесс способен оказаться первой причиной болей.

Протекать гастрит может в острой и хронической форме. В случае хронического воспаления боль будет возникать только в периоды обострений при провокации нерегулярным и неправильным питанием, стрессом, приемом некоторых групп препаратов и при злоупотреблении алкоголем.

2. Эрозии и язвы

Эрозивно-язвенные процессы на слизистой желудка будут давать ночные и ранние утренние (тощаковые) боли. Недуг серьезный и требует немедленного обращения к профильному специалисту для правильной диагностики и назначения терапии.

3. Инфекция Helicobacter pylori

Нередко воспалительные процессы в желудке ассоциированы с инфицированием Helicobacter pylori. Это спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая колонизирует слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Она может присутствовать у человека, не давая каких-либо симптомов. При заражении высокопатогенными штаммами происходит повреждение слизистой вплоть до эрозивно-язвенных и других процессов.

Учитывая, что с этой инфекцией связаны не только гастрит, эрозии и язвы желудка, но и повышенные риски возникновения рака — аденокарциномы и других, лучше эту инфекцию диагностировать при первых симптомах и пролечить согласно рекомендованным схемам терапии.

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4. Диспепсия

Часто причиной болей становятся нарушения чувствительности нервных окончаний в слизистой желудка — это так называемая функциональная диспепсия (синдром эпигастральной боли, ассоциированный или нет с вышеуказанной инфекцией). Функциональные заболевания органов пищеварения — это группа расстройств, характеризующаяся нарушением взаимодействия между центральным (головной мозг) и периферическим звеном нервной системы, обеспечивающей деятельность органов  желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Диагноз ФЗОП — диагноз исключения, поэтому для выявления органической патологии необходимо проводить тщательное обследование — лабораторное и инструментальное. В основе синдрома эпигастральной боли лежит усиление восприятия болевого сигнала корой головного мозга. Боль провоцируется и существенно усиливается под влиянием многочисленных факторов, связанных с нарушением эмоционального состояния.

5. Перебор с лекарствами

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (например, при частой головной или суставной боли) может приводить к раздражению и воспалению слизистой оболочки желудка. Как следствие, возникает боль.

6. Желчевыводящие пути

Патология желчевыводящих путей (дискинезия) и несостоятельность пилорического сфинктера будут приводить к попаданию желчи в желудок, раздражая его и провоцируя различные диспептические симптомы — тошноту, насыщение маленькими порциями и боль.

7. Поджелудочная железа

Симулировать боль в желудке может патология поджелудочной железы и желчного пузыря ввиду их близкого анатомического расположения и тесной функциональной связи.

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8. Опухоль желудка

Новообразования желудка, доброкачественные и злокачественные, также будут давать боль. Доброкачественные ограничены в размере, не прорастают в глубокие слои, не затрагивают сосуды и не дают метастазов. Опасность доброкачественных новообразований в том, что они могут озлокачествиться в процессе своего роста.

Новообразования чаще дают постоянный болевой синдром и сопровождаются общими симптомами: головной болью, слабостью, снижением веса, тошнотой, плохим аппетитом, насыщением маленькими порциями. Доброкачественные опухоли могут длительное время не давать о себе знать по причине функционально незначительных размеров, но по мере роста будет нарастать и симптоматика, вплоть до боли.

9. Неправильный образ жизни

Боль в желудке может быть спровоцирована образом жизни. Так, бессонные ночи, обильный ужин, курение натощак, алкоголь и избыточное потребление кофе могут спровоцировать боли в области желудка.

10. Увлечение ЗОЖ

Представители ЗОЖ также могут оказать себе медвежью услугу, резко изменив стиль питания и увеличив количество сырых овощей, фруктов и зелени. Это приведет к стимуляции моторики ЖКТ и может спровоцировать боль. Многократные повторения упражнений на мышцы брюшного пресса тоже могут симулировать эпигастральную боль.

Неочевидные причины

Отдельно выделим несколько неочевидных причин боли в верхних отделах живота.

  1. Спазм диафрагмы, будет усиливаться в определенном положении тела.

  2. Колит, особенно воспаление в области поперечной ободочной кишки.

  3. Аппендицит нередко стартует с болей в эпигастрии, симулируя гастрит, но потом боль смещается в положенное ей место — справа в подвздошной области.

  4. Ишемическая болезнь сердца и абдоминальная форма инфаркта миокарда будут давать боль в эпигастральной области, маскируясь под заболевания органов пищеварения.

Вот так все сложно и неоднозначно с единственным симптомом — болью в области желудка. Каждый случай индивидуален и требует тщательного обследования.

Автор текста:Алена Парецкая
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