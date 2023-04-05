Почему по утрам болит желудок? Гастроэнтеролог назвала 10 возможных причин

Боль в верхней части живота чаще всего связывают с заболеваниями желудка, но не стоит забывать, что дискомфорт в этой области может быть связан и с расположенными рядом органами. Более того, боль может приходить из других участков по нервным окончаниям — это так называемая иррадиация боли .

Поэтому самодиагностика и самолечение могут оказаться не только малоэффективными, но и опасными. Подробнее о причинах боли «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».