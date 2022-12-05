В тревожные времена многие хотят делать все и даже чуть больше, чтобы помочь своему телу и психике выдерживать удары. Например, многие врачи предупреждают, что недостаток магния в организме делает нас беззащитными перед стрессами. Как работает магний и на какие продукты с этим полезным микроэлементом стоит обратить внимание в первую очередь? «Доктор Питер» разбирался вместе с экспертами.
Как отмечает врач-диетолог Гульшат Сираева, когда человек много занимается спортом или находится в стрессовой ситуации, его тело активнее расходует магний. Микроэлемент помогает организму адаптироваться к стрессу, выдерживать психические нагрузки.
Магний также помогает избавиться от тревожности и улучшить качество сна, что особенно важно для современного человека.
Также магний принимает участие в процессах обмена, которые помогают «извлекать» из еды энергию, регулируют уровень сахара в крови и контролируют давление. Без магния не будут усваиваться многие витамины. Кроме того, микроэлемент принимает участие в регуляции синтеза белка.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.Личный сайт
Диетолог Лиза Афинская подчеркивает в своем
Увы, большинство людей не получает этого микроэлемента в достаточном количестве. Это чревато самыми неприятными последствиями. На фоне дефицита магния появляются тревожность, раздражительность, усталость, сильные головные боли, депрессия и панические атаки, проблемы со сном и внимательностью, мышечные спазмы.
Это не значит, что настало время скупать все доступные БАДы с магнием. Важно внести источники магния в ежедневный рацион. Именно из продуктов вы сможете получить не только отдельный микроэлемент, а сочетание большого количества полезных веществ.
28 лучших источников магния
Конопляные семена (2 ст. л.) — 182 мг
Тыквенные семечки (одна горсть, 28 г) — 158 мг
Какао-порошок без сахара (2 ст. л.) — 120 мг
Семена чиа (2 ст. л.) — 111 мг
Урбеч из миндаля (2 ст. л.) — 89,2 мг
Семена льна (2 ст. л.) — 80 мг
Приготовленный шпинат (½ стакана) — 80 мг
Кешью (28 г) — 80 мг
Амарант отварной (½ стакана) — 80 мг
Горький шоколад (28 мг) — 63,8 мг
Семена кунжута (2 ст. л.) — 63,2 мг
Соевое молоко без сахара (1 стакан) — 61 мг
Овсяные хлопья долгой варки в сухом виде (½ стакана) — 60 мг
Черная фасоль отварная (½ стакана) — 60 мг
Арахисовая паста (2 ст. л.) — 49 мг
Гречка отварная (½ стакана) — 43 мг
Запеченный картофель (100 г) — 43 мг
Бурый рис отварной (½ стакана) — 42 мг
Красная фасоль отварная (½ стакана) — 35 мг
Подсолнечные семена (28 мг) — 37 мг
Банан (1 шт.) — 32 мг
Лосось приготовленный (85 г) — 26 мг
Изюм без сахара (½ стакана) — 23 мг
Авокадо (½ шт.) — 22 мг
Куриная грудка приготовленная (85 мг) — 22 мг
Мандарин (1 шт.) — 13,1 мг
Брокколи приготовленное (½ стакана) — 12 мг
Киви (1 шт.) — 12 мг
Кстати
Бывает так, что в вашем рационе будто бы достаточно продуктов с магнием в составе, однако симптомы дефицита микроэлемента все равно дают о себе знать. Возможно, усваиваться магнию мешает одна из ваших привычек. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.