Как отмечает врач-диетолог Гульшат Сираева, когда человек много занимается спортом или находится в стрессовой ситуации, его тело активнее расходует магний. Микроэлемент помогает организму адаптироваться к стрессу, выдерживать психические нагрузки.

Магний также помогает избавиться от тревожности и улучшить качество сна, что особенно важно для современного человека.

Также магний принимает участие в процессах обмена, которые помогают «извлекать» из еды энергию, регулируют уровень сахара в крови и контролируют давление. Без магния не будут усваиваться многие витамины. Кроме того, микроэлемент принимает участие в регуляции синтеза белка.