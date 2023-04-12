Психика на пределе: этот простой тест поможет определить ваш уровень стресса

Без стресса жизнь невозможна, но если его уровень зашкаливает, то страдает не только психика, но и весь организм: могут начаться сбои со здоровьем, болезни, недомогания.
Как понять, что вы уже на пределе?
Психолог Александр Шахов предлагает оценить свой уровень стресса, ответив на 30 простых вопросов, которые касаются состояния тела, эмоций, поведения и интеллекта.
Пройдите другие тесты от «Доктора Питера»:
«Выберите, какой кофе вы пьете, и узнайте новое о себе»;
«Посмотрите, как вы держите телефон, а мы расскажем о вашем характере»;
«Выберите позу, в которой вы обычно сидите, и узнайте о себе больше».