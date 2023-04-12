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Психика на пределе: этот простой тест поможет определить ваш уровень стресса

Хронический стресс негативно влияет на наше здоровье и жизнь! Пройдите тест от психолога и узнайте ваш уровень стресса. Не пора ли расслабиться?

12 апреля 20231
стресс тест
Источник:
iStockphoto

Без стресса жизнь невозможна, но если его уровень зашкаливает, то страдает не только психика, но и весь организм: могут начаться сбои со здоровьем, болезни, недомогания.

Как понять, что вы уже на пределе?

Психолог Александр Шахов предлагает оценить свой уровень стресса, ответив на 30 простых вопросов, которые касаются состояния тела, эмоций, поведения и интеллекта.

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А вы в стрессе или «в дзене»?
Психика на пределе: этот простой тест поможет определить ваш уровень стресса
Источник:
iStockphoto

Пройдите другие тесты от «Доктора Питера»:

«Выберите, какой кофе вы пьете, и узнайте новое о себе»;

«Посмотрите, как вы держите телефон, а мы расскажем о вашем характере»;

«Выберите позу, в которой вы обычно сидите, и узнайте о себе больше».

Автор текста:Анна Майская
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