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Тест: выберите, какой кофе вы пьете, и узнайте все о вашем характере

А вы какой кофе предпочитаете? Нажмите на картинку, а мы расскажем вам о вашем характере и об особенностях личности, о которых вы даже не подозревали.

10 марта 20232
кофе польза вред
Источник:
iStockphoto

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Кстати, есть исключительно «кофейные» страны, например Гватемала — самый заядлый «кофеман» в мире: 99,6% ее жителей предпочитают кофе.

Почти не пьют чай и в Нидерландах, Финляндии, Швеции, Италии и Норвегии. США занимают 25-е место по количеству потребляемого кофе на душу населения. А вот в России дела обстоят несколько иначе. 77,5% жителей нашей страны предпочитают чай, говорится в публикации TeaTime.

Если же вы входите в число 22,5% россиян, кто предпочитает кофе, или хоть изредка, но пьете этот бодрящий напиток, пройдите простой тест. Выберите тот вид кофе, что обычно предпочитаете, и узнайте подробнее о своем характере.

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Выберите кофе, который вы предпочитаете.

  • Черный кофе

  • Капучино

  • Эспрессо

  • Латте

Тест подготовлен по материалам образовательного портала Jagran.

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7 фактов о кофе

  • Более 50 стран мира участвуют в производстве кофе.

  • 29% людей пьют кофе, чтобы расслабиться.

  • Предпочтения людей в отношении чая или кофе могут определяться их генами.

  • Французы любят пить крепкий и горячий черный кофе. Кофе с молоком у них не так популярен.

  • В Финляндии обязательны два 10-минутных перерыва на кофе в течение рабочего дня.

  • Итальянцы обычно заказывают эспрессо на кассе в баре, пьют его и уходят, и все это занимает всего пару минут!

  • В Швеции есть такая традиция — она называется «фика». Это перерыв на кофе, который устраивают каждые два часа, и длится он не более 15 минут.

    Источник: N26.com

Автор текста:Анна Майская
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