Тест: выберите, какой кофе вы пьете, и узнайте все о вашем характере

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Кстати, есть исключительно «кофейные» страны, например Гватемала — самый заядлый «кофеман» в мире: 99,6% ее жителей предпочитают кофе.

Почти не пьют чай и в Нидерландах, Финляндии, Швеции, Италии и Норвегии. США занимают 25-е место по количеству потребляемого кофе на душу населения. А вот в России дела обстоят несколько иначе. 77,5% жителей нашей страны предпочитают чай, говорится в публикации TeaTime .