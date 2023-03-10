Тест: выберите, какой кофе вы пьете, и узнайте все о вашем характере

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Кстати, есть исключительно «кофейные» страны, например Гватемала — самый заядлый «кофеман» в мире: 99,6% ее жителей предпочитают кофе.
Почти не пьют чай и в Нидерландах, Финляндии, Швеции, Италии и Норвегии. США занимают 25-е место по количеству потребляемого кофе на душу населения. А вот в России дела обстоят несколько иначе. 77,5% жителей нашей страны предпочитают чай, говорится в публикации
Если же вы входите в число 22,5% россиян, кто предпочитает кофе, или хоть изредка, но пьете этот бодрящий напиток, пройдите простой тест. Выберите тот вид кофе, что обычно предпочитаете, и узнайте подробнее о своем характере.
Выберите кофе, который вы предпочитаете.
Черный кофе
Капучино
Эспрессо
Латте
Тест подготовлен по материалам образовательного портала Jagran.
7 фактов о кофе
Более 50 стран мира участвуют в производстве кофе.
29% людей пьют кофе, чтобы расслабиться.
Предпочтения людей в отношении чая или кофе могут определяться их генами.
Французы любят пить крепкий и горячий черный кофе. Кофе с молоком у них не так популярен.
В Финляндии обязательны два 10-минутных перерыва на кофе в течение рабочего дня.
Итальянцы обычно заказывают эспрессо на кассе в баре, пьют его и уходят, и все это занимает всего пару минут!
В Швеции есть такая традиция — она называется «фика». Это перерыв на кофе, который устраивают каждые два часа, и длится он не более 15 минут.
Источник: N26.com