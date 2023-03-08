Ученые Университета Торонто выяснили, сколько чашек кофе в день могут убить ваши почки

Для многих людей утро обязательно начинается с кофе. Этот бодрящий напиток не только придает вам сил, но и имеет множество полезных свойств. В умеренных количествах он даже значительно снижает риск преждевременной смерти.

Но ключевое слово тут — в умеренных. Если вы перебарщиваете с кофе, то любимый напиток вполне может навредить здоровью. Например, ученые установили: три и более чашки кофе в день могут серьезно навредить вашим почкам.