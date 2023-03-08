Ученые Университета Торонто выяснили, сколько чашек кофе в день могут убить ваши почки

Для многих людей утро обязательно начинается с кофе. Этот бодрящий напиток не только придает вам сил, но и имеет множество полезных свойств. В умеренных количествах он даже значительно снижает риск преждевременной смерти.
Но ключевое слово тут — в умеренных. Если вы перебарщиваете с кофе, то любимый напиток вполне может навредить здоровью. Например, ученые установили: три и более чашки кофе в день могут серьезно навредить вашим почкам.
В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, приняли участие 1180 человек с гипертонией первой степени. За состоянием каждого из них следили на протяжении 16 лет — за это время ученые провели несколько медицинских обследований. Авторы работы проверяли добровольцев на гиперфильтрацию почек, количество альбумина в моче и уровень давления. Эти показатели помогают выявить болезни почек.
Анализируя собранные данные, специалисты заметили, что приблизительно у половины опрошенных была мутация гена, которая связана с замедленным метаболизмом кофеина. Оказалось, что у людей с таким геном риск дисфункции почек повышается в 2,7 раза, если они каждый день выпивают 3 и больше чашек кофе. У них в 2,5 раза чаще диагностировали гиперфильтрацию, в 2,7 раза чаще находили альбуминурию и в 2,8 раза чаще — артериальную гипертензию.
Как отметила ведущий автор исследования, научный сотрудник Департамента общественной медицины Университета Торонто Сара Махдави, исследование показало, что кофеин в больших количествах действительно может навредить здоровью почек.
Комментируя результаты исследования, диетолог Мелани Бетц отмечает: авторы работы не учитывали другие пищевые привычки испытуемых. Возможно, например, что кто-то из них ел слишком мало фруктов и овощей и слишком много белковых продуктов, что может навредить здоровью почек. В любом случае не стоит насовсем отказываться от кофе, если вы его любите. Просто три чашки — это может быть слишком много.
Более того, в умеренных количествах кофе даже может быть полезен для почек — так как в нем есть антиоксиданты и калий, который помогает нормализовать давление, пишет