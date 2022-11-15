Чем грозит недостаток солнца

Ноябрь — один из самых пасмурных месяцев в году. Так, в течение всей первой декады ноября 2022 года в Петербурге солнце ни разу не появлялось над городом. Это рекорд, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, за последние 60 лет такая «хмурость» в Санкт-Петербурге отмечалась только 2 раза, в 1984 и 1967 годах. В остальные годы в первой декаде ноября хоть один день, пусть и 1,5 часа, но солнышко светило.

Уменьшение количества солнечного света в холодные месяцы года запросто может вызвать у человека затяжную тоску и хандру. Ее симптомы — подавленное настроение, раздражительность и вялость, трудности с концентрацией внимания и тяга к углеводам.