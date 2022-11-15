Чем грозит недостаток солнца
Ноябрь — один из самых пасмурных месяцев в году. Так, в течение всей первой декады ноября 2022 года в Петербурге солнце ни разу не появлялось над городом. Это рекорд, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, за последние 60 лет такая «хмурость» в Санкт-Петербурге отмечалась только 2 раза, в 1984 и 1967 годах. В остальные годы в первой декаде ноября хоть один день, пусть и 1,5 часа, но солнышко светило.
Уменьшение количества солнечного света в холодные месяцы года запросто может вызвать у человека затяжную тоску и хандру. Ее симптомы — подавленное настроение, раздражительность и вялость, трудности с концентрацией внимания и тяга к углеводам.
— Недостаток солнца влияет на снижение уровня серотонина, так называемого «гормона счастья», а смена времени года в целом может нарушить баланс уровня мелатонина в организме — он регулирует режим сна и настроение, —
Опыт скандинавов
С нехваткой солнечного света в хмуром ноябре сталкиваются не только жители России, но и наши соседи — скандинавы. Финны, шведы, норвежцы точно так же страдают от осенней хандры и радуются крайне редко появляющимся в это время года лучам солнца.
В культуре народов этих стран есть давно закрепившиеся традиции, которые помогают пережить мрачный сезон. Может, именно поэтому жители Скандинавии чаще других попадают в списки самых счастливых людей на планете?
доктор философии, автор бестселлеров, эксперт по счастью
Фика, никсен и kalsarikännit
— В Швеции есть такая традиция — она называется «фика», — рассказывает эксперт по счастью, психолог Энди Коуп. — Это перерыв на кофе, который устраивают каждые два часа, и длится он не более 15 минут. Смысл его в том, чтобы находить время для замедления и позитивных пауз — посидеть несколько минут в тишине, насладиться напитком и, возможно, десертом, или пообщаться с теми, кто вам близок и дорог. Это такой своеобразный пит-стоп, который позволяет перезарядить энергетические батарейки.
В Голландии подобная перезагрузка тоже имеет свое название — «никсен». Это когда человек сидит в кресле минут десять и просто смотрит в окно.
— В мире чрезмерной занятости сделать «фика» и «никсен» на удивление сложно, — говорит Энди Коуп. — Мы всё больше становимся людьми с функцией «делать», а не людьми с функцией просто «быть». Так что иногда стоит задуматься об этом и попробовать ненадолго сосредоточиться на тех вещах, за которые вы благодарны себе и другим.
Кстати, у финнов тоже есть способ справиться с хандрой — kalsarikännit («калсарикяннит»). Буквально это означает домашний отдых в пижаме наедине с собой или любимым человеком с бокалом вина или пива — без намерения выходить на улицу. Причем речь не идет о том, чтобы напиться до беспамятства.
Как не перепутать хандру и депрессию
Ранее психотерапевт Артём Толоконин рассказал «Доктору Питеру», как простыми способами улучшить плохое настроение — например, принять контрастный душ, добавить физической активности, сбалансировать питание и сосредоточиться на уникальных моментах, которые дает вам жизнь именно здесь и сейчас.
По словам врача, важно различать хандру, тоску и опасную депрессию. Тревожные маркеры последней — это когда вас утомляют даже самые простые задачи (помыть посуду, почистить зубы), ничто не радует и не увлекает, и вам не становится легче, а только хуже — вы не видите смысла что-либо делать, поскольку этот мир безнадежно плох. Если в этом вы увидели себя ― это повод обратиться за помощью к врачу.
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