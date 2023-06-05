Дерматолог Филева рассказала, какие признаки на коже могут предупреждать о сахарном диабете

Прежде всего пациентам с сахарным диабетом нужно ежедневно мыть ноги теплой — до 37 °С — водой, затем аккуратно просушивать стопы мягким полотенцем, не забывая о межпальцевых промежутках. Если кожа на ногах сухая, то после мытья полезно нанести на нее крем, содержащий мочевину, только избегайте области между пальцами.

Обрабатывать ногти следует не ножницами, а пилочкой, не закругляя уголки. Ороговевшие участки кожи удалять пемзой или специальной неметаллической пилкой для ног.

Дома и на улице нужно обязательно надевать обувь с бесшовными носками или колготками. Менять их следует ежедневно.

Если кожа на ногах сильно травмируется, стоит проконсультироваться с ортопедом — возможно, ситуацию исправит профилактическая или сложная ортопедическая обувь.