Эти простые три слова помогают быстро разобраться в любой проблеме и вникнуть в ее суть. Причем задавать этот вопрос себе надо не периодически, а каждый день, минимум по 5 раз. Чего я хочу? И честно отвечайте себе. Вы можете хотеть чего-то как в данный момент, так и в грандиозном смысле — важно все.