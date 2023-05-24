Если вы боитесь, что вас посчитают плохой женой, мамой, коллегой, подругой, то, скорее всего, привыкли подстраиваться под других. Даже ценой собственных желаний и чувств. Но разве это хорошо быть таким удобным «диванчиком»? Забывать о себе, своих чувствах, молчать и терпеть, даже если хочется плакать.
Психолог объясняет: чтобы вас наконец начали ценить, а вы сами почувствовали вкус и радость жизни, стоит перестать быть удобным для других.
Вот 6 шагов к счастливой жизни.
«Всегда помните, что отношения — это когда комфортно обоим, и мужу, и жене. Когда вы перестанете быть удобным, то увидите, как жизнь меняется и налаживается», —
Просите. Это так просто и так сложно одновременно!
Просить не стыдно. Более того, просить — значит давать другому человеку возможность что-то для тебя сделать. Нормальный человек будет рад такой возможностью воспользоваться.
Перестаньте брать ответственность за чужие чувства и эмоции
Если человек зол или обижен, это не вы виноваты, это его выбор. Запомните эти слова и не поддавайтесь на манипуляции.
Научитесь говорить «нет»
Психолог признает, что это бывает сделать очень непросто. Он рекомендует иногда тренироваться перед зеркалом, как отвечать человеку на просьбу, которую вы выполнять по каким-то объективным причинам не хотите. Даже элементарное: «Нет, я не хочу пиццу, я хочу салат», «Я не хочу готовить ужин, давай подумаем, что заказать!», «Я не смогу отвезти тебя, я в это время занят».
Обозначьте свои приоритеты и ценности
«Сначала поймите, что для вас важнее всего в жизни, что ценно, а что — нет. А потом обязательно транслируйте свои приоритеты и ценности своему партнеру, другу, родным», — говорит Шахов.
Обращайте внимание на поступки, а не на слова
«Перестаньте верить обещаниям и ждать чуда. Начните ценить себя, а там и другие подтянутся», — рекомендует психолог.
Не игнорируйте недопустимое поведение
Если человек не понимает слов, показывайте ему делом, что он вас обижает. Вплоть до обозначения намерения расстаться, прекратить такие ранящие отношения.
Ранее психотерапевт Мещеряков рассказал про простой способ стать счастливее, лучше понять себя и свои желания. Для этого надо всего лишь задать себе один вопрос: «Чего я хочу?»
Эти простые три слова помогают быстро разобраться в любой проблеме и вникнуть в ее суть. Причем задавать этот вопрос себе надо не периодически, а каждый день, минимум по 5 раз. Чего я хочу? И честно отвечайте себе. Вы можете хотеть чего-то как в данный момент, так и в грандиозном смысле — важно все.