Психотерапевт Мещеряков назвал один вопрос, ответ на который может сделать вас счастливыми

В канун Нового года мы все чаще задумываемся о собственных желаниях, мечтаем, фантазируем. Так хочется, чтобы после боя курантов старый год со старыми проблемами остался позади, а впереди ждали радость, новые возможности, счастье.
На самом деле стать счастливым человеком не так сложно, как кажется, говорят психологи и психотерапевты. Ведь то, как мы чувствуем и что мы чувствуем, зависит только от нас самих. Другой вопрос, как вы умеете работать с собственной психикой и пробовали ли вы ее «прокачать».
— Есть простой способ лучше понять себя и свои желания. Для этого задайте себе всего один вопрос: «Чего я хочу?». Эти простые три слова помогают быстро разобраться в любой проблеме и вникнуть в ее суть, — говорит эксперт.
Александр Мещеряков приводит пример из собственной практики:
— Приходит ко мне родственница пациента, начинает издалека: экология плохая в городе, близко глобальное потепление, высокая смертность. Внимательно слушаю. Но только после волшебного вопроса узнаю, чего она хочет на самом деле: чтобы мой подопечный наконец-то стал меньше курить, потому что табак нынче дорог, — вспоминает врач.
Так вот: этот вопрос можно и нужно задавать себе. Причем не периодически, а каждый день, минимум по 5 раз. Чего я хочу? И честно отвечайте себе. Вы можете хотеть чего-то как в данный момент, так и в грандиозном смысле — важно все.
Этот же вопрос, кстати, помогает как принимать решения, так и осуществлять мечты.
— Простой пример: мужчина мечтал переехать в Москву. Собственно говоря, зачем? Спрашивал себя, спрашивал, только с пятой попытки понял: чтобы погулять по любимым местам из детства. Но надо ли для этого переезжать? Однозначно, нет. В итоге мужчина по любимым местам погулял, но никуда не переехал. Счастлив, постоянно теперь задает вопросы себе и сам же отвечает, — говорит психиатр.
Итог такой: мы сами часто не знаем, чего хотим. А как тогда стать счастливым, если не знаешь, чего хочешь? Так что приучайте себя к честному диалогу с собой, разбирайтесь в своих желаниях и будет вам счастье, заключил эксперт.
Кстати
Психологи признают способность человека «нажелать» и «напророчить» себе жизненные события. По-научному это явление называется эффектом Пигмалиона или Розенталя. Суть его заключается в том, что наши ожидания обладают сильным воздействием на других людей и нас самих, задавая определенную мотивацию и «подсказывая», каким образом действовать. Как правильно загадывать желания, в том числе и новогодние? Рассказывает психолог Екатерина Огарева.