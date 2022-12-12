Психотерапевт Мещеряков назвал один вопрос, ответ на который может сделать вас счастливыми

В канун Нового года мы все чаще задумываемся о собственных желаниях, мечтаем, фантазируем. Так хочется, чтобы после боя курантов старый год со старыми проблемами остался позади, а впереди ждали радость, новые возможности, счастье.

На самом деле стать счастливым человеком не так сложно, как кажется, говорят психологи и психотерапевты. Ведь то, как мы чувствуем и что мы чувствуем, зависит только от нас самих. Другой вопрос, как вы умеете работать с собственной психикой и пробовали ли вы ее «прокачать».