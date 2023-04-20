Если мухи слетаются на мочу, это диабет: как ставили диагнозы врачи, когда не было МРТ и УЗИ

Помимо изучения того, что можно было получить от больного человека, врач тщательно изучал его самого. Прежде всего все тело или только подозрительную зону полагалось тщательно прощупать (сегодня врачи называют это пальпацией). По истошным воплям можно было понять, где болит. Кроме того, применялся метод перкуссии: кончиками пальцев врач постукивал по разным частям тела, сравнивая звук. Это применяют и современные доктора, особенно при осмотре грудной клетки и живота.