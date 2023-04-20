Если мухи слетаются на мочу, это диабет: как ставили диагнозы врачи, когда не было МРТ и УЗИ

Точно сказать, когда зародилась медицина, невозможно. Она в ее зачаточном состоянии возникла вместе с первыми людьми. Но в сравнении с современностью методы диагностики древнегреческой и римской цивилизаций, средневековья и даже XVIII–XIX веков допотопны, смешны, а некоторые и отвратительны.
Врачи прошлого, чтобы заниматься своей профессией, должны были, как минимум, обладать полным отсутствием брезгливости, зорким глазом и чувствительным обонянием. Почему? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.
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Любителям вспомнить прошлое
Для тех людей, которые любят вспоминать прошлое, когда миром правила народная медицина, хочется напомнить: средняя продолжительность жизни древних была около 25 лет, средневековых людей — около 40 лет, к девятнадцатому веку — до 50 лет. Смертность детей достигала 30-35% и выше, многие женщины умирали при родах. С теми болезнями, которые сегодня эффективно лечат антибиотиками или предупреждают прививками, в прошлом выжить было очень проблематично.
Но и тогда медицина развивалась, появлялись новые способы борьбы с разными болезнями: травы, настои, порошки, ртуть, мышьяк, заговоры, кровопускания и т.д. Однако, чтобы начать «лечение» человека, сначала нужно было понять, что с ним, какая хворь его одолела. Но лабораторий и анализов, рентгена и МРТ тогда не существовало. Однако опытные лекари все-таки умели диагностировать (иногда достаточно точно) серьезные патологии.
Гиппократ был первым врачом-лаборантом
Не зря Гиппократ так уважаем в медицине, а его именем названа даже врачебная клятва. Этот древнегреческий врач первым задумался о вопросах диагностики разных болезней. Поскольку рентгена и УЗИ в его распоряжении не было, он первым провел и задокументировал диагностику по изменениям физиологических выделений больного человека.
Гиппократ много времени посвятил изучению норм и патологий в соответствии с цветом мочи, крови, изменениями стула и мокроты, виду гноя. В то время это тщательно рассматривали, обнюхивали и даже пробовали на вкус. Времена были суровые, приходилось полагаться на подобные крайние меры.
Щупай, слушай, постукивай
Помимо изучения того, что можно было получить от больного человека, врач тщательно изучал его самого. Прежде всего все тело или только подозрительную зону полагалось тщательно прощупать (сегодня врачи называют это пальпацией). По истошным воплям можно было понять, где болит. Кроме того, применялся метод перкуссии: кончиками пальцев врач постукивал по разным частям тела, сравнивая звук. Это применяют и современные доктора, особенно при осмотре грудной клетки и живота.
Гиппократ также совершенствовал метод аускультации — выслушивания звуков, исходящих от тела. Делалось изначально это ухом врача, а сегодня с этой целью используют особый прибор — фонендоскоп, он проводит звуки гораздо лучше.
Родоначальник анатомии и физиологии
Второй великий диагност древности — Гален, работавший в Древнем Риме. Он был настолько искусным врачом своего времени, что стал основоположником анатомии с физиологией, патофизиологии и даже фармакологических знаний. Он систематизировал знания Гиппократа, описав, какому изменению в организме соответствуют те или иные болезни.
Во время эпидемии антониановой чумы (натуральная оспа) он спасал население. Именно Гален впервые описал лихорадочный синдром, диарею, рвоту и кашель, указал признаки, по которым можно было определить неблагоприятный прогноз при оспе. Его наблюдения легли в основу многих современных книг по медицине.
Индия и Китай — по запаху и пульсу
Подходы к медицине в древних Индии и Китае несколько отличались, но исследования тоже базировались на наблюдениях и ощущениях, оценке врача. Так, в «Аюрведе», медицинском трактате, было обширное описание изменений в цвете и запахе мочи, состоянии крови и других выделений. На основании их оценок врач давал прогнозы относительно выздоровления. Особенно впечатляюще диагностировался диабет: если на мочу слетались мухи, делался вывод о повышении сахара.
Китайские врачи древности руководствовались «Нэй Цзин» — сводным трудом докторов, практиковавших иглоукалывание. В нем описаны методы, которыми врачи пользуются и сегодня: опрос пациента (его сегодня называют сбором анамнеза), исследование пульса, подробный осмотр всего тела с выявлением проблемных областей и оценка голоса.
Причем диагноз по разным видам исследований — пульсу, голосу или анамнезу — ставили разные по квалификации доктора. Те, которые владели всеми четырьмя методами, были на высшей ступени.
Дальнейшее развитие
Развитию медицины способствовал Авиценна, живший в XI веке. Он написал огромный научный труд с попыткой систематизации тех болезней, которые были известны на то время. Он использовал разные методы диагностики, включая изучение пульса.
Средневековье серьезно затормозило развитие медицины в связи со святой инквизицией. Больным выдавался вердикт «на все воля божья», и с этим они уходили в мир иной. С XVI–XVII веков началось постепенное развитие хирургии и медицины в целом.