Врач Алексеева рассказала, какие продукты надо есть во время приема антибиотиков

Антибиотики до сих пор вызывают массу споров, у многих людей еще и недоверие. Так, кто-то настойчиво просит врача выписать препарат поскорее, потому что «уже нет сил болеть». Другие же в ужасе закатывают глаза, когда доктор говорит: «Пора применять артиллерию потяжелее, назначаю вам антибиотик».

В любом случае все антибиотики можно разделить на две группы, говорит иммунолог Елена Парецкая: