Врач Алексеева рассказала, какие продукты надо есть во время приема антибиотиков

Антибиотики до сих пор вызывают массу споров, у многих людей еще и недоверие. Так, кто-то настойчиво просит врача выписать препарат поскорее, потому что «уже нет сил болеть». Другие же в ужасе закатывают глаза, когда доктор говорит: «Пора применять артиллерию потяжелее, назначаю вам антибиотик».
В любом случае все антибиотики можно разделить на две группы, говорит иммунолог Елена Парецкая:
бактерицидные — убивающие бактерий сами;
бактериостатические — подавляющие размножение, а оставшиеся колонии уничтожаются иммунной системой организма.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
— При ангине, когда есть риск серьезных осложнений на сердце или почки, нужно действовать быстро. Врач подберет мощный препарат, обладающий бактерицидным действием. Если же это, к примеру, кожное воспаление у молодого и относительно здорового человека, нужно только помочь иммунной системе бактериостатическим препаратом, — поясняла эксперт.
Когда человек пьет любые антибиотики, то страдает его кишечник. В органе живут полезные бактерии — пробиотики, при приеме антибиотиков они массово погибают, из-за чего в организме происходят сбои. И помочь вам могут определенные продукты, говорит гастроэнтеролог Юлия Алексеева.
Врач-терапевт, гастроэнтеролог
Восполнить дефицит полезных бактерий помогут ферментированные и кисломолочные продукты, говорит врач. Они нам доступны, продаются почти в каждом магазине и есть среди домашних заготовок:
соленые огурцы,
йогурт.
Важная деталь: кисломолочные продукты должны быть с коротким сроком хранения. Также предпочтение стоит отдавать изделиям, в составе которых нет сахара и ароматизаторов. Хорошо, если на баночке будет написано, что йогурт обогащен лактобактериями — в этом случае пользы еще больше.
— Корректировать свой рацион стоит уже во время лечения. Но не забывайте, что любые молочные продукты могут снизить всасываемость препарата. Поэтому между их употреблением и приемом лекарства должен быть промежуток не менее часа, —
Также в рационе во время лечения (да и в обычной жизни) обязательно должны быть фрукты, овощи, крупы и цельнозерновые продукты, например макароны и хлеб. Они содержат пребиотики — неперевариваемые волокна, которые служат для пробиотиков пищей.