Россиян предупредили о возможной вспышке чумы: почему сейчас и стоит ли этого опасаться

Совсем недавно руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому на территории России введут дополнительные меры по профилактике распространения чумы. Информация об этом предоставлена в документе, опубликованном на
Почему чуму нельзя победить раз и навсегда
Некоторых эта новость сильно напугала: все-таки чума — очень опасная болезнь, были времена, когда от нее гибли тысячи людей. Несмотря на то, что наша медицина движется гигантскими шагами вперед, победить чуму полностью невозможно, говорит инфекционист Андрей Поздняков.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».
«Полностью победить природные источники чумы или оградиться от них невозможно, поэтому усиление профилактических мер проводится ежегодно в летний период. Это связано с тем, что чума — природно-очаговое заболевание. Природный резервуар чумы — это грызуны (суслики, сурки, а также крысы и мыши, которые обитают непосредственно рядом с человеком). Летом грызуны выползают из нор и активируются», — поясняет Андрей Поздняков.
В этом году Роспотребнадзор решил усилить контроль, так как грызуны могут мигрировать из эпидемиологически неблагоприятных районов.
Как она передается
Чума передается трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых, в частности блох. Например, так распространялась чума в средние века. При таком способе заражения блоха кусает сначала зараженного грызуна, а потом человека.
Еще один возможный способ заражения — это разделывание тушки зараженного животного. Допустим также вариант заболеть чумой при тесном контакте с больным человеком.
«Когда чума переходит в легочную стадию, то она может передаваться воздушно-капельным путем. Это самый опасный способ заражения, потому что легочная форма заболевания чумой до сих пор имеет наибольшую летальность, потому что инфекция через альвеолы легких быстро попадает в кровь, вызывая заражение всего организма», — говорит инфекционист.
Про группы риска
Среди возможных природных очагов чумы выделяют:
горный Алтай, граничащий с Монголией,
Дагестан,
Кабардино-Балкарию,
Ингушетию.
Это места, где грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех.
В группу риска заражения входят люди, контактирующие с грызунами и насекомыми, которые обитают в эндемичных районах. При этом наибольший риск летальности у людей со сниженным иммунитетом, детей и людей пожилого возраста.
«Чуму лечат с помощью антибиотиков широкого спектра, вместе с тем проводится инфузионная терапия (капельницы), чтобы ускорить процесс выздоровления. Важно, как можно раньше поставить диагноз и начать лечение, чтобы не допустить заражения крови. Легочную чуму вылечить сложнее, но тоже возможно. Кроме того, существует вакцина от чумы. Вакцинируют обычно людей, которые либо вынуждены работать с грызунами, либо долгое время находятся в эндемичных районах», — рассказывает инфекционист.
Стоит ли опасаться сейчас
Если не возникнет случайных новых очагов в связи со сложившейся геополитической ситуацией, то останутся только природные очаги, которые были и раньше. Следовательно, паниковать сейчас не стоит. Бубонная чума не настолько заразна, как легочная форма, о которой пока речи не идет. Ситуация на сегодняшний день находится под контролем. Но людям, которые на долгий период едут в эндемичные районы, желательно вакцинироваться.
Также можно соблюдать меры предосторожности, чтобы точно не заразиться: не трогать грызунов, а также использовать репелленты от насекомых (блох).
Врач-эндокринолог Зухра Павлова тоже уверена: сейчас паниковать не стоит. И никаких экстренных мер не нужно принимать.
«Начнем с того, что нам с вами сейчас ничего делать не надо. Разумеется, если вы не находитесь в природном очаге чумы и не милуетесь с дикими животными, с которых на вас может перескочить крысиная блоха — главный разносчик инфекции. Но я надеюсь, что среди нас таких нет», — говорит эксперт.
Также можно заразиться через воду в зараженной местности или поедая термически плохо обработанное мясо животных-носителей. Но скорее всего, опыт коронавируса нас навсегда отвратил от подобных экспериментов, шутит врач.
Вакцина от чумы существует, она существенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и вообще заражения.
Про виды чумы
Самый страшный вариант болезни — легочный, без лечения стопроцентная смертность. От бубонной (когда появляются воспаленные лимфоузлы, которые сливаются в один конгломерат, часто в паху) умирают реже. Легче всего переносится кожная чума — у человека сначала пятнышки, потом черные язвы.
Кстати
Если заражение произошло через укус насекомого, то сначала происходит локальное увеличение лимфоузлов, затем увеличиваются все. Эти увеличенные лимфоузлы и называли в средневековье «бубонами» и от чего пошло название «бубонная чума». Визуально они похожи на гнойники, но любая попытка вскрыть такой лимфоузел ведет к тому, что чума попадает в кровоток, распространяется по всему организму и быстро переходит в сепсис. В таком случае риск летальности крайне высок, говорит Андрей Поздняков.
Если человек заболевает, и бактерия начинает циркулировать в ограниченной популяции, то рано или поздно все больше людей начинают болеть легочной формой чумы, распространяя ее воздушно-капельным путем. Это очень тяжелое заболевание, которое может за 1-2 дня привести к летальному исходу.
Инкубационный период после заражения чумой в среднем составляет не больше недели.
Как распознать чуму: симптомы
«Если в течение первых суток начать лечение, то выживаемость резко возрастает даже в самых сложных случаях. И, увы, пятна останутся на всю жизнь. Чуму нельзя лечить дома, только в клиниках, так как используются высокоэффективные антибиотики, и организм человека может не справиться с токсинами от мертвых возбудителей», — говорит Зухра Павлова.
Природные очаги чумы:
Индия, Вьетнам, Африка, США, Мадагаскар, Казахстан, Монголия, Китай,
В РФ: Калмыкия, Тыва, республики Северного Кавказа, Астраханская область.
Симптомы чумы:
Высокая температура;
Лихорадка, озноб;
Интоксикация: головная боль, ломота во всем теле;
Поверхностное дыхание; тахикардия, затем нитевидный пульс;
Беспокойство, помутнение сознания, бред, бессмысленный беспорядочный бег, двигательная активность;
Сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, позже рвота с кровью «кофейной гущей», белый налет на языке;
Боли в животе, понос с кровью;
Отекшее лицо «с маской ужаса и страданий»;
Под синюшной кожей становятся заметными увеличенные сосуды;
Сыпь на коже, увеличение лимфатических узлов;
Снижение объема выделяемой мочи, вплоть до полного ее отсутствия.
Что же делать сейчас? Следить за сообщениями служб. Если угроза станет реальной, то об этом объявят дополнительно и организуют вакцинацию, подытожила эндокринолог.