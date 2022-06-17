Россиян предупредили о возможной вспышке чумы: почему сейчас и стоит ли этого опасаться

Как она передается

Чума передается трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых, в частности блох. Например, так распространялась чума в средние века. При таком способе заражения блоха кусает сначала зараженного грызуна, а потом человека.

Еще один возможный способ заражения — это разделывание тушки зараженного животного. Допустим также вариант заболеть чумой при тесном контакте с больным человеком.

«Когда чума переходит в легочную стадию, то она может передаваться воздушно-капельным путем. Это самый опасный способ заражения, потому что легочная форма заболевания чумой до сих пор имеет наибольшую летальность, потому что инфекция через альвеолы легких быстро попадает в кровь, вызывая заражение всего организма», — говорит инфекционист.

Про группы риска

Среди возможных природных очагов чумы выделяют:

горный Алтай, граничащий с Монголией,

Дагестан,

Кабардино-Балкарию,

Ингушетию.

Это места, где грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех.

В группу риска заражения входят люди, контактирующие с грызунами и насекомыми, которые обитают в эндемичных районах. При этом наибольший риск летальности у людей со сниженным иммунитетом, детей и людей пожилого возраста.

«Чуму лечат с помощью антибиотиков широкого спектра, вместе с тем проводится инфузионная терапия (капельницы), чтобы ускорить процесс выздоровления. Важно, как можно раньше поставить диагноз и начать лечение, чтобы не допустить заражения крови. Легочную чуму вылечить сложнее, но тоже возможно. Кроме того, существует вакцина от чумы. Вакцинируют обычно людей, которые либо вынуждены работать с грызунами, либо долгое время находятся в эндемичных районах», — рассказывает инфекционист.