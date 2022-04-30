Микробиолог Орлова оценила вероятность вспышки холеры в России, о которой предупредил Роспотребнадзор

В России необходимо как можно быстрее усилить меры по профилактике холеры — соответствующее постановление уже подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Регионы должны позаботиться о том, чтобы избежать завоза и возможного распространения этого заболевания на территории страны.

Так, чтобы не произошло вспышки холеры, нужно усилить контроль за лабораторными исследованиями сточных вод, проводить тренировки по взаимодействию между ведомствами, запасти диагностические среды и реагенты. Помимо этого, необходимо подготовить медицинских работников, скорректировать планы по возможному перепрофилированию стационаров для госпитальных и лабораторных баз, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, сообщается на сайте ведомства. Выполнить все указания необходимо до 1 июня.

Такая новость быстро распространилась по СМИ и, конечно же, порядочно всех напугала. Холера — крайне неприятное и опасное заболевание. Если вовремя не начать лечение, то возможен летальный исход.