Микробиолог Орлова оценила вероятность вспышки холеры в России, о которой предупредил Роспотребнадзор

В России необходимо как можно быстрее усилить меры по профилактике холеры — соответствующее постановление уже подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Регионы должны позаботиться о том, чтобы избежать завоза и возможного распространения этого заболевания на территории страны.
Так, чтобы не произошло вспышки холеры, нужно усилить контроль за лабораторными исследованиями сточных вод, проводить тренировки по взаимодействию между ведомствами, запасти диагностические среды и реагенты. Помимо этого, необходимо подготовить медицинских работников, скорректировать планы по возможному перепрофилированию стационаров для госпитальных и лабораторных баз, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации,
Такая новость быстро распространилась по СМИ и, конечно же, порядочно всех напугала. Холера — крайне неприятное и опасное заболевание. Если вовремя не начать лечение, то возможен летальный исход.
Врач, микробиолог. Сотрудник ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»
Про болезнь
Когда многие слышать слово «холера», то становится как-то совсем не по себе. И это очень правильная реакция: ведь при холере из человека вместе с неукротимым поносом может вылиться до 20 литров(!) жидкости в день.
«Не буду вдаваться в исторические подробности. Скажу только, что заболеваемость холерой раньше носила преимущественно пандемический характер. За 19 и 20 века было зафиксировано семь продолжительных пандемий, одна из них, например, длилась 24 года. В 19 веке именно холера была инфекцией, которая унесла тысячи жизней. Последняя крупная эпидемия началась в 2010 году на Гаити после землетрясения. Тогда умерло почти 10 тысяч человек», — рассказывает эксперт.
«Никакая другая болезнь не доводит организм до такой степени обезвоживания, как холера».
Основной путь передачи холеры — водный, ее вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо сохраняются в воде. Источник инфекции — больной человек или вибриононоситель. Кстати, именно вода с холерным вибрионом (по слухам, ее набрали прямо в Мойке), которую подали Петру Чайковскому в ресторане в Петербурге в 1893 году, привела к смерти гениального композитора.
Возбудитель инфекции — холерный вибрион Vibrio cholerae. «Милая» грамотрицательная палочка в форме запятой с задорным жгутиком на конце. Несмотря на всю милоту, она продуцируют грозный экзотоксин — холероген, который, присоединяясь к мембранам энтероцитов (клеток слизистой тонкой кишки), вызывает повышение в них уровня циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), что ведет к бесконтрольному выделению в просвет кишки воды и электролитов. Как следствие, развивается диарея. И очень мощная диарея.
Типичная суровая форма холеры развивается у порядка 20% заразившихся. Для нее характерно три степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая. Классифицируются они, в основном, по степени дегидратации (обезвоживания).
Так, при тяжелой степени отмечается потеря жидкости до 10% от массы тела, иногда больше. Добавляются следующие симптомы:
артериальное давление падает, развивается тахикардия,
часто возникают судороги в связи с потерей электролитов,
кожа становится морщинистой, дряблой,
лицо человека начинает напоминать старческое, глаза западают,
во рту ужасная сухость, постоянно хочется пить.
Важная деталь: у заболевшего холерой может не быть болей в животе. Но из него «будет лить, как из дырявой бочки». Сравнение неприятное, но зато точно описывает состояние больного. Пострадавший мучается от сильной диареи, рвоты. Однако при этом его может не тошнить.
Как лечат холеру
Опасна инфекция тем, что из-за действия холерного вибриона жидкость теряется буквально отовсюду. Остановить это практически невозможно, никакие смекты и активированные угли тут не помогут. Вливают потерянную жидкость сразу в несколько вен — на руках и ногах. Бороться с болезнью можно при помощи антибиотиков, они чудесно справляются с холерным вибрионом.
После выздоровления человек может еще долгое время выделять бактерию в окружающую среду и быть источником инфекции.
Про возможную вспышку
«На мой взгляд, сейчас поводов для паники нет. Если соблюдать элементарные правила гигиены, не пить сырую воду и не мыть в грязной воде овощи и фрукты, то вполне можно избежать заражения. А еще можно добавлять в воду и напитки лимон, так как холерный вибрион боится кислоты», — объясняет Вита Орлова.
Эпидемия возможна в тех местах, где системы водоснабжения и системы водоочистки находятся в аварийном состоянии, за этим обязательно надо следить.
Если вы попадаете в эпидемический очаг, то старайтесь пить как можно больше той же воды с лимоном. Или просто чем-то подкисленную. Холерный вибрион не выносит кислотной среды, ему нравятся щелочные. Именно поэтому больше остальных рискуют заразиться люди, имеющие гипоацидные состояния желудка, например, атрофический гастрит.
Гипоацидность — это пониженная кислотность желудочного сока. К такому диагнозу может привести стресс, так как в таком состоянии организм не способен хорошо переваривать пищу и в достаточном количестве усваивать питательные вещества.
Если же у человека с желудком все в порядке, то инфекция может его проигнорировать, риски значительно уменьшаются. Но игнорировать профилактику все же не стоит, заключила микробиолог.