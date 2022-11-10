«Московская» чума 1654–1655 годов

Это одна из страшнейших эпидемий, описанная в исторических документах. К нам она попала из Персии (территория сегодняшнего Крыма). И распространилась с молниеносной скоростью, поскольку наши предки были совершенно не защищены от болезни. За несколько месяцев чумы в столице люди погибали тысячами, бежали из «чумного места», распространяя заразу в регионы. Города погружались в панику и хаос, умершие лежали буквально на улицах, становясь жертвами бродячих животных.

Власти, чтобы остановить эпидемию, шли на жесткие карантинные меры. Зараженные зоны обносили заборами, выставляя солдат. Дома погибших и подворья сжигали, окуривали полынью и дымом можжевельника. За счет таких жестких мер остановить чуму удалось через полтора года, она не затронула лишь Псков и Новгород, которые быстро изолировали от проникновения людей с зараженных территорий.