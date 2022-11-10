Пандемии и эпидемии страшны тем, что возникают неожиданно, поражают сразу множество людей и приводят к огромному количеству смертей. А все потому, что возникают новые бактерии и вирусы, обладающие высокой патогенностью, заразностью.
Но это не все — сами люди, пренебрежительно относясь к профилактике и вакцинации, мерам защиты, «помогают» распространению инфекций. Так было и так будет, пока у врачей не появится мощнейших и эффективных средств полной победы над инфекционными болезнями. «Доктор Питер» совместно с Еленой Парецкой вспомнили самые страшные эпидемии в России.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
«Московская» чума 1654–1655 годов
Это одна из страшнейших эпидемий, описанная в исторических документах. К нам она попала из Персии (территория сегодняшнего Крыма). И распространилась с молниеносной скоростью, поскольку наши предки были совершенно не защищены от болезни. За несколько месяцев чумы в столице люди погибали тысячами, бежали из «чумного места», распространяя заразу в регионы. Города погружались в панику и хаос, умершие лежали буквально на улицах, становясь жертвами бродячих животных.
Власти, чтобы остановить эпидемию, шли на жесткие карантинные меры. Зараженные зоны обносили заборами, выставляя солдат. Дома погибших и подворья сжигали, окуривали полынью и дымом можжевельника. За счет таких жестких мер остановить чуму удалось через полтора года, она не затронула лишь Псков и Новгород, которые быстро изолировали от проникновения людей с зараженных территорий.
Итог эпидемии был чудовищным — по разным источникам, погибших было до 700 тысяч, это почти 80 процентов жителей Москвы и пригородов.
Холера и вспыхнувшие бунты 1830–1831 годов
В 19-м веке самым чудовищным событием стала холера 1830–1831 годов. Первые вспышки возникли в южных городах еще за 10 лет до эпидемии, но им не придали значения и не приняли мер, что привело к распространению инфекции. К 30-му году уже погибло до 200 тысяч человек в Поволжье и Грузии, но москвичи наивно полагали, что суровый северный климат станет преградой холере. Однако летом и осенью инфекция показала свою силу, число погибших росло в геометрической прогрессии, закрыты были все публичные места, учебные заведения и другие места, где собирались люди. В городе ввели карантин, помогла сократить заболеваемость пришедшая суровая зима.
Но к весне 1831 года холера вновь набрала обороты. Кладбища быстро переполнялись, хоронить было негде. Недовольство карантином и жесткими действиями властей провоцировало холерные бунты, пострадала торговля и село. Появился слух, что поляки, атаковавшие в это время страну, отравляли колодцы и огороды. Это вело еще и к волнениям в городах. Только жесткие меры и карантины, изоляция больных и санитарные меры помогли победить холеру.
Печально известная «испанка» 1918–1920 годов
Двадцатый век ознаменовался новой эпидемией, пришедшей из Европы. Испанский грипп — смертоносный штамм вируса, с учетом нашей страны, выкосил 5 процентов населения земли. Эпидемии в России способствовали Гражданская война и волнения внутри государства. Особенно сильно пострадали территории Украины, Белоруссии, а за ними Петроград и Москва. Переболел испанкой каждый второй житель городов. 3 процента населения не пережили эту пандемию.
Жертвами «испанки» стали звезда кино Вера Холодная и Яков Свердлов — большевистский «черный дьявол».
Болезнь окопов — сыпной тиф 1917–1922 годов
Эпидемии этой инфекции всегда шли рука об руку с войнами — сражение с Наполеоном, Первая мировая, Гражданская война в стране — все они приводили к тифу. Дело в том, что распространяют инфекцию вши, от которых страдают солдаты, месяцами не мывшиеся и проводившие дни в окопах. Скученность людей, антисанитария и проблемы с профилактикой, отсутствие на тот момент вакцин — вот основные причины эпидемии.
Жертвами стали около 3 миллионов человек в период с 1917 по 1922 год. Во времена Великой Отечественной наших солдат и работников тыла спасли от эпидемии появившиеся вакцины. Они создавали иммунитет от инфекции и естественную преграду для ее развития.
Черная оспа 1959 года
В 1959 году в Москве вспыхнула черная оспа. Она была завезена из Индии художником Алексеем Кокорекиным, но выяснилось это не сразу, а только после того, как он попал в больницу, где и скончался. И если бы власти не сработали четко и жестко, последствия могли бы быть ужасающими, оспа обладает высокой заразностью и не менее высокой летальностью.
За дело взялся отдел КГБ, который немедленно выявил все контакты художника и возможных зараженных людей. В общей сложности из-за любовницы Кокорекина, которой он привез подарок из Индии, тут же перекочевавший в ломбард, под угрозой были 11 тысяч человек. Всех их изолировали.
Город был полностью закрыт, все транспортные цепочки оборваны, людей поголовно прививали — вакцину сделали 7 миллионам человек. Это было самой масштабной прививочной кампанией в истории. В итоге в Москве удалось погасить эпидемию, заразилось лишь 46 человек и только трое погибли.