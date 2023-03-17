Кардиолог Крулев назвал 3 причины, почему появилась боль в груди, но это не инфаркт

У большинства из нас появление боли в груди ассоциируется со смертельной опасностью. Действительно, всем известно, что именно боль в грудной клетке возникает при инфаркте или стенокардии, которая может ему предшествовать.
Но существуют и более доброкачественные состояния, которые вызывают похожие симптомы. Отличить опасную боль от безопасной в наших силах, помог «Доктору Питеру» разобраться в этом вопросе врач-кардиолог Константин Крулев.
практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзеличный сайт
Атеросклероз сердечных сосудов — причина самых опасных болей в груди, связанных с нарушением кровотока по сосудам, снабжающим кровью сердечную мышцу. Главные проявления атеросклероз — стенокардия и инфаркт миокарда.
Стенокардия
Прежде всего это боль, возникающая на высоте физической нагрузки. Быстрая ходьба, особенно в горку или против ветра, подъем по лестнице — типичные факторы, провоцирующие приступ. Боль при стенокардии длится не секунды и не часы, а минуты. Именно продолжительность болевого приступа является важной отличительной чертой этого заболевания.
Характер боли — сжимающий или жгучий. Чтобы показать местонахождение боли, пациенты кладут крепко сжатый кулак на грудину (кость, соединяющую ребра спереди). Именно это место наиболее типично для стенокардии. Иногда она проявляется болью в нижней части шеи или верхней части живота, но все-таки наиболее типичное место — грудина. Нитроглицерин или другие быстродействующие нитраты эффективно позволяют снять болевой приступ.
Электрокардиограмма не всегда позволяет подтвердить или опровергнуть наличие диагноза — даже тяжелая стенокардия может никак не влиять на ЭКГ. Главным способом диагностики заболевания является стресс-ЭХО. Это исследование позволяет оценить сократимость сердечной мышцы на фоне физической нагрузки. Пациент вращает педали велоэргометра или двигается по беговой дорожке, и в этот момент выполняется ультразвуковое исследование сердца.
Стенка сердца, которую снабжает пораженный атеросклерозом сосуд, сокращается хуже, чем другие, что позволяет поставить правильный диагноз. Отрицательная проба (нормальная сократимость всех стенок сердца на фоне нагрузки) позволяет уверенно утверждать, что коронарные сосуды хорошо проходимы. Положительная проба — повод для выполнения коронарографии.
Острый инфаркт миокарда
Для него характерен тот же характер болевых ощущений, что и при стенокардии, но боли значительно интенсивнее, нередко возникают в покое, продолжаются, как правило, несколько часов. Нередко инфаркту миокарда предшествует более или менее длительный период ухудшения течения стенокардии — боли провоцируются меньшей нагрузкой, становятся более интенсивными и продолжительными. Такое состояние называется нестабильная стенокардия.
Главный метод диагностики инфаркта — электрокардиограмма. Кроме того, в стационарах используются анализы крови на тропонин и креатинфосфокиназу. Выявленный инфаркт миокарда — показание для срочной госпитализации. При своевременно выполненном стентировании удается избежать развития сердечной недостаточности.
Невралгия
Это боль, возникающая на фоне искривления шейного или грудного отдела позвоночника, имеющая такие характеристики:
носит колющий или ноющий характер;
располагается по боковой поверхности грудной клетки, но не в ее центре;
ее место можно показать пальцем, но не ладонью;
физическая нагрузка не ухудшает состояние;
наклоны и изменения положения тела меняют ее характер;
боль меняется в зависимости от фаз дыхания;
продолжительность боли — секунды (кольнуло и отпустило) или часы, но не минуты.
Это заболевание имеет благоприятный прогноз и не является поводом для опасений. Все же для точной диагностики необходимо обратиться к неврологу.
Заболевания желудка
Существуют заболевания, в частности ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) и СИБР (синдром избыточного бактериального роста), при которых тоже может возникать боль в груди. ГЭРБ часто приводит к изжоге, которая может восприниматься как проявление стенокардии. При СИБР возможно вздутие желудка, которое иногда воспринимается как «сердечная» боль.
Типичные симптомы вздутия желудка:
боль носит распирающий характер и располагается чаще всего в нижней части грудной клетки и в верхней части живота;
боль провоцируется едой;
отрыжка существенно облегчает состояние.
В таких ситуациях помочь с диагностикой может гастроэнтеролог.