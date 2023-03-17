Кардиолог Крулев назвал 3 причины, почему появилась боль в груди, но это не инфаркт

У большинства из нас появление боли в груди ассоциируется со смертельной опасностью. Действительно, всем известно, что именно боль в грудной клетке возникает при инфаркте или стенокардии, которая может ему предшествовать.

Но существуют и более доброкачественные состояния, которые вызывают похожие симптомы. Отличить опасную боль от безопасной в наших силах, помог «Доктору Питеру» разобраться в этом вопросе врач-кардиолог Константин Крулев.