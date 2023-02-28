Инфаркт, инсульт и еще 3 болезни, при которых врачи запрещают есть селедку

Мы многое знаем о пользе рыбы, однако позволить себе форель и лосося хотя бы 2-3 раза в неделю могут далеко не все. Селедка считается куда более доступной, но не менее полезной рыбой: в ней есть и жиры, и витамины, и минералы. Кроме того, сельдь не накапливает ртуть и тяжелые металлы.
Несмотря на это, есть селедку можно далеко не всем. Разберемся, какие противопоказания называют врачи и с чем селедку смешивать не стоит.
Лучше есть свежей
Самая полезная сельдь — свежая. В ней много питательных веществ: легко усваиваемый белок, витамины A, D, E и K, железо, цинк, йод и омега-3. А вот с соленой селедкой все не так просто — в ней слишком много натрия. Наш рацион обычно и так изобилует солью, что не лучшим образом отражается на здоровье почек и сердечно-сосудистой системы. Впрочем, совсем без соли наш организм тоже не может. Поэтому если противопоказаний нет, можно позволять себе время от времени полакомиться соленой рыбкой.
Что касается маринованной селедки или рыбы в соусе, то здесь нужно еще в магазине внимательно изучить состав. Питательная ценность подобных блюд может быть разной. Если вы покупаете салат с добавлением селедки (например, сельдь под шубой), то тут нужно быть особенно бдительным — иногда в такой продукции находят кишечные палочки и другие неприятные вещи.
Кому селедку нельзя
От соленой селедки стоит отказаться при следующих диагнозах:
гипертония;
атеросклероз;
болезни сердечно-сосудистой системы;
инфаркт миокарда;
инсульт.
Кроме того, селедку нельзя есть беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.
Отдельно стоит сказать об аллергии — да-да, на селедку она тоже бывает. Особенно аккуратными с этой рыбой стоит тем, у кого есть аллергия на креветки — аллергены нередко скрещиваются. Среди ярких симптомов аллергии на селедку — отек, покраснение кожи, сыпь и зуд. Если после поедания рыбы у вас появились тревожные признаки, исключите селедку из своего рациона.
С чем селедку нельзя есть
В селедке много белка — и поэтому с другими богатыми белком продуктами ее смешивать не стоит. Иначе такое блюдо будет тяжело усваиваться и перевариваться — особенно, если у вас и так есть проблемы с пищеварением.
Также не стоит есть селедку с сыром, колбасой, красным мясом и яйцами, пишет издание