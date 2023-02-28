Инфаркт, инсульт и еще 3 болезни, при которых врачи запрещают есть селедку

Мы многое знаем о пользе рыбы, однако позволить себе форель и лосося хотя бы 2-3 раза в неделю могут далеко не все. Селедка считается куда более доступной, но не менее полезной рыбой: в ней есть и жиры, и витамины, и минералы. Кроме того, сельдь не накапливает ртуть и тяжелые металлы.

Несмотря на это, есть селедку можно далеко не всем. Разберемся, какие противопоказания называют врачи и с чем селедку смешивать не стоит.