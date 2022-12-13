На этот раз на экспертизу в лабораторию Росстандарта отправили 8 образцов традиционного новогоднего салата «Сельдь под шубой» — как продающихся в супермаркетах на развес, так и в заводской упаковке.
Как рассказали в петербургской организации «Общественный контроль», проводившей проверку, магазинные салаты часто возглавляют рейтинг самых рисковых пищевых продуктов, к покупке которых надо подходить очень осторожно. К примеру, по итогам экспертизы 2020 года девять из десяти проверенных салатов «Сельдь под шубой» из разных магазинов Петербурга не соответствовали обязательным требованиям, причем 7 — по показателям безопасности. В этом году ни один из восьми не прошел проверку.
Селедочка с палочкой
Как показала экспертиза, в большинстве проверенной «Сельди под шубой» поселилась кишечная палочка — ее там было больше того, что допускается нормами.
Так, бактерии группы кишечной палочки выявили в пяти образцах салатов «Сельдь под шубой», изготовленных
ООО «Козельские овощи» (Калужская область) под ТМ «Каждый день» — частной маркой торговой сети «Ашан»,
супермаркетом «Сезон»,
гипермаркетом «Карусель»,
ООО «Фабрика кулинарии» (Московская область) по заказу торговой сети «Вкусвилл»,
«Шведский со свеклой и сельдью» от гипермаркета «О’КЕЙ».
— Наличие в салатах бактерий группы кишечных палочек свидетельствует о том, что в процессе приготовления к ингредиентам прикасались грязными руками. Попадая в наш организм, кишечная палочка может вызвать расстройство пищеварения. Более того, она вызывает риск развития в организме гельминтов, если ими был заражен сотрудник, занесший кишечную палочку в готовый продукт, — объяснила врач-гастроэнтеролог Ольга Моденова.
По результатам проверки, в салате ТМ «Каждый день», кроме бактерий группы кишечной палочки, также оказалось в 1,5 раза больше нормы дрожжей, в 2 раза больше — МАФАнМ (мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), в 4 раза больше — «плесеней». Также специалисты лаборатории отметили послевкусие окислившегося жира рыбы.
В салате «Сельдь под шубой» от гипермаркета «Карусель» содержание дрожжей превысило допустимую норму в 1,2 раза, количество МАФАнМ — в 6 раз, а количество «плесеней» — в 4 раза. Специалистам лаборатории не понравились и другие показатели, включая внешний вид салата — селедка оказалась плохо зачищена, с мелкими костями и плавником.
Немало замечаний получил и салат «Шведский со свеклой и сельдью» от гипермаркета «О’КЕЙ». Кроме БГКП, там обнаружили в 2 раза больше нормы «плесеней». А вот заявленного на этикетке укропа, наоборот, не нашли.
Не оценили эксперты также салат «Сельдь под шубой» ТМ «Вкусвилл» по цене 733 рубля за килограмм. Кроме превышения допустимого количества БГКП, в нем в 2,5 раза была завышена допустимая норма дрожжей и в 6 раз — «плесеней».
Последний в этой пятерке — салат «Сельдь под шубой», купленный в супермаркете «Сезон». Кроме БГКП, содержание дрожжей в образце превысило допустимую норму в 20 раз. Также на этикетке в составе производители забыли указать отварное яйцо, натертое сверху салата.
По словам общественников, превышение установленных норм по показателю плесени, как и наличие другой условно патогенной микрофлоры — дрожжей и кишечной палочки, — говорит о том, что на производстве не соблюдаются санитарные требования. В частности, на предприятии кулинарии должны быть отдельные помещения для приготовления продукции, для мойки посуды, для хранения и заготовки корнеплодов. В этом случае микроорганизмы с грязной посуды и немытых овощей не будут попадать в воздух, а затем — на рабочие поверхности, где нарезают ингредиенты для салатов.
Материалы
Для справки
Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6°С. Кстати, по словам специалистов, кишечная палочка при нарушении температурного режима хранения скоропортящихся продуктов удваивает свое количество каждые 20 минут.
В салатах обычно перемешано много продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок их годности зависит от рецепта:
Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12;
Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12);
Салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12);
Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов;
Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов;
Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.
Эксперты также напомнили, что заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол.
Заводская упаковка — не гарантия
— Тех, кто считает салаты, приготовленные специализированными предприятиями и упакованными в заводскую промышленную упаковку, более безопасными, чем салаты, приготовленные самими супермаркетами, ждет горькое разочарование. Причем горькое — в прямом смысле этого слова, — предупреждают в «Общественном контроле».
Так, салат рыбный «Сельдь в шубе» ТМ «Великоросс» (ООО «Великоросс», Санкт-Петербург), упакованный под вакуумом и купленный в сети «Магнит», имел, по словам экспертов, «горьковатый привкус и привкус растительного масла». Кроме того, допустимое количество «плесеней» в 1 грамме продукта было превышено в 2 раза.
В рыбном салате, сделанном супермаркетом «Перекресток», допустимая норма дрожжей была превышена в 35 раз, количество МАФАнМ — более чем в 3 раза, количество «плесеней» — больше чем вдвое. Кроме того, в салате не оказалось заявленной на упаковке петрушки.
«Букет» микробов нашли и в весовой «Сельди под шубой» от магазина «Вкустер 24». В ней содержание дрожжей превысило допустимую норму в 5 раз, количество МАФАнМ — более чем в 5 раз, а количество «плесеней» — в 20 раз.