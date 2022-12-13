Селедочка с палочкой

Как показала экспертиза, в большинстве проверенной «Сельди под шубой» поселилась кишечная палочка — ее там было больше того, что допускается нормами.

Так, бактерии группы кишечной палочки выявили в пяти образцах салатов «Сельдь под шубой», изготовленных

ООО «Козельские овощи» (Калужская область) под ТМ «Каждый день» — частной маркой торговой сети «Ашан», супермаркетом «Сезон», гипермаркетом «Карусель», ООО «Фабрика кулинарии» (Московская область) по заказу торговой сети «Вкусвилл», «Шведский со свеклой и сельдью» от гипермаркета «О’КЕЙ».

— Наличие в салатах бактерий группы кишечных палочек свидетельствует о том, что в процессе приготовления к ингредиентам прикасались грязными руками. Попадая в наш организм, кишечная палочка может вызвать расстройство пищеварения. Более того, она вызывает риск развития в организме гельминтов, если ими был заражен сотрудник, занесший кишечную палочку в готовый продукт, — объяснила врач-гастроэнтеролог Ольга Моденова.

По результатам проверки, в салате ТМ «Каждый день» , кроме бактерий группы кишечной палочки, также оказалось в 1,5 раза больше нормы дрожжей, в 2 раза больше — МАФАнМ (мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), в 4 раза больше — «плесеней». Также специалисты лаборатории отметили послевкусие окислившегося жира рыбы.

В салате «Сельдь под шубой» от гипермаркета «Карусель» содержание дрожжей превысило допустимую норму в 1,2 раза, количество МАФАнМ — в 6 раз, а количество «плесеней» — в 4 раза. Специалистам лаборатории не понравились и другие показатели, включая внешний вид салата — селедка оказалась плохо зачищена, с мелкими костями и плавником.

Немало замечаний получил и салат «Шведский со свеклой и сельдью» от гипермаркета «О’КЕЙ» . Кроме БГКП, там обнаружили в 2 раза больше нормы «плесеней». А вот заявленного на этикетке укропа, наоборот, не нашли.

Не оценили эксперты также салат «Сельдь под шубой» ТМ «Вкусвилл» по цене 733 рубля за килограмм. Кроме превышения допустимого количества БГКП, в нем в 2,5 раза была завышена допустимая норма дрожжей и в 6 раз — «плесеней».