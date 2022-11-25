Трудно переоценить, насколько важно в современном мире быть умным человеком. Вас не спасут ни богатство, ни красота, ни физическая сила, если вам не хватит разума распорядиться своими достоинствами.
Для того чтобы улучшить свои когнитивные способности, важно правильно выстроить рацион питания.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Зеленые листовые овощи
Обратите внимание на следующие продукты:
рукола;
укроп;
шпинат;
мята;
капуста;
сельдерей.
Листовая зелень богата витаминами группы В, фолиевой кислотой, лютеином и бета-каротином. Полезные вещества в составе зелени работают как антиоксиданты. А фолиевая кислота вместе с витамином В снижают количество гомоцистеина, отложения которого с возрастом ослабляют память и приводят к болезни Альцгеймера.
Значительную пользу принесет даже разовый прием зеленых листовых овощей. Однако лучше включить эти продукты в свое меню на постоянной основе — тогда вы укрепите свою память и защитите мозг от возрастных изменений.
Жирная рыба
Если вам не по карману форель или семга, обратите внимание на горбушу, сельдь, кильку и сардины. В них тоже есть незаменимые омега-3 жирные кислоты, отмечает Лебедев.
Эти жиры защищают от атеросклероза и помогают снизить уровень белка бета-амилоида, который считают одним из факторов болезни Альцгеймера.
А еще рыба помогает улучшить ваши когнитивные способности и помочь лучше запоминать важную информацию. Также омега-3 жирные кислоты помогают поднять настроение — с их помощью происходит синтез «гормона счастья» серотонина.
Ягоды
Если хотите, чтобы память не подводила, попробуйте почаще есть вот эти ягоды:
малина;
ежевика;
голубика;
брусника;
клюква.
В них много антоцианов, которые улучшают кровоснабжение, благодаря чему к мозгу поступает больше кислорода. Антоцианы ускоряют процесс обмена информацией между нервными клетками, а это делает человека более смышленым, повышает его способности запоминать новое.
Антиоксиданты в этих ягодах защищают организм от воспаления. Также они оберегают мозг от преждевременного старения и замедляют процесс проявления возрастных изменений.
Кофе и чай
Эти популярные бодрящие напитки не зря так любят студенты во время сессий. И чай, и кофе делают человека более работоспособным, улучшают концентрацию внимания и помогают мозгу лучше и быстрее обрабатывать большое количество информации.
Все дело в кофеине. Он не только бодрит и тонизирует, но еще и защищает от деменции и инсульта.
В чае, помимо кофеина, есть еще катехины и аминокислота L-теанин, которые тоже благотворно сказываются на умственных способностях.
Главное — не пить слишком много этих напитков. О том, сколько можно выпить чая без вреда для здоровья, можно прочитать ЗДЕСЬ. А о том, какие кофейные привычки губят организм, читайте ЗДЕСЬ.
Орехи
Если вам предстоит много работать головой, постарайтесь чаще есть орехи. В них много и омега-3 жирных кислот, и полезных минералов — например, селена, кальция, цинка, железа, йода.
Также в орехах есть лецитин — он помогает мозгу работать эффективней, укрепляет память. Также орехи защищают клетки мозга от воздействия свободных радикалов, снижают риск развития болезней сердца и сосудов, помогают вам быть более внимательными.