Кофе и чай

Эти популярные бодрящие напитки не зря так любят студенты во время сессий. И чай, и кофе делают человека более работоспособным, улучшают концентрацию внимания и помогают мозгу лучше и быстрее обрабатывать большое количество информации.

Все дело в кофеине. Он не только бодрит и тонизирует, но еще и защищает от деменции и инсульта.

В чае, помимо кофеина, есть еще катехины и аминокислота L-теанин, которые тоже благотворно сказываются на умственных способностях.

Главное — не пить слишком много этих напитков. О том, сколько можно выпить чая без вреда для здоровья, можно прочитать ЗДЕСЬ. А о том, какие кофейные привычки губят организм, читайте ЗДЕСЬ.