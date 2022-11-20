И хотя ученые давно признали пользу кофе для здоровья и долголетия, есть вредные привычки, которые могут свести полезные свойства популярного напитка к нулю и состарить вас раньше времени.
Диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц
1. Пить кофе вместо завтрака
Многие говорят, что завтрак — самый важный прием пищи. Поэтому заменять его одним кофе будет не слишком полезно для здоровья. По словам Лизы Московиц, пропуск основного приема пищи может привести к менее питательному рациону, который, в свою очередь, будет работать против здорового старения.
Простое употребление кофе по утрам вместо завтрака также может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, одно из исследований показало, что у участников, регулярно пропускающих завтрак, были выше риски снижения когнитивных функций по сравнению с теми, кто питался сбалансированно и по времени.
2. Пить слабый и очень сладкий кофе
Если вы не любите черный кофе и предпочитаете добавлять в него сливки и подсластители, знайте: от такого напитка будет больше вреда, чем пользы.
«Умеренное количество сахара в вашем рационе — это нормально, но перебор с пакетиками сахара каждый раз, когда вам нужно поднять настроение, может иметь накопительный эффект», — говорит Лиза Московиц.
С возрастом это приведет к повышению уровня сахара в крови, развитию воспаления и многих других заболеваний. Авторы одного из исследований пришли к выводу, что избыток добавленного сахара в рационе усиливает старческую слабость, ведет к потере веса и снижению физической активности. Кроме того, регулярное употребление слишком большого количества сахара может способствовать более быстрому старению кожи — из-за образования КПГ (конечные продукты гликирования), которые понижают уровень коллагена в коже и делают ее менее эластичной.
3. Пить кофе вместо воды
Пить достаточно воды в течение дня — привычка, о которой многие забывают. А если при этом вы еще пьете кофе в больших количествах, то рискуете получить обезвоживание организма, что может стать настоящей катастрофой для здоровья.
По словам диетолога, надо не забывать после кофе пить воду. Иначе недостаток воды плохо скажется не только на состоянии кожи, но и на пищеварении, уровне энергии, усвоении питательных веществ и даже на суставах.
4. Пить кофе днем и ночью
Выбирая время для чашечки ароматного напитка, отдайте предпочтение утру и первой половине дня. Даже если кофеин не мешает вам засыпать по вечерам, это не повод пить кофе прямо перед сном.
Как напомнила Лиза Московиц, кофеин — это стимулятор, который при употреблении перед сном нарушает полноценный отдых. А плохой сон мешает полноценному восстановлению организма и плохо сказывается на иммунной системе, настроении, уровне энергии, обмене веществ и многом другом.
Согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованному в Американской академии медицины сна, даже одна бессонная ночь способна ускорить старение ваших клеток, что в конечном итоге быстрее приведет к развитию возрастных заболеваний.
5. Добавлять в кофе искусственные подсластители
Кому-то может показаться, что добавлять в кофе искусственные подсластители вместо сахара — хорошая идея. Но на самом деле это не так. Как говорят эксперты, такие добавки могут серьезно подкосить здоровье в долгосрочной перспективе.
По словам диетолога, такие подсластители не только не содержат питательных веществ. Например, сукралоза и аспартам еще и могут вызывать проблемы с уровнем инсулина, нарушать работу кишечника, что в итоге влияет на все жизненно важные процессы в организме. Из-за них может также появиться более сильная тяга к сладкому в течение дня.
Как рассказывают специалисты, кофе может не только давать заряд энергии и бодрости, но и помогать бороться с лишними килограммами и сантиметрами в талии. Какие привычки помогают добиться лучшего результата, читайте ЗДЕСЬ.