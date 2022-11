И хотя ученые давно признали пользу кофе для здоровья и долголетия, есть вредные привычки, которые могут свести полезные свойства популярного напитка к нулю и состарить вас раньше времени.

Диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц рассказала изданию Eat This, Not That о 5 таких кофейных привычках, от которых стоит отказаться.

1. Пить кофе вместо завтрака

Многие говорят, что завтрак — самый важный прием пищи. Поэтому заменять его одним кофе будет не слишком полезно для здоровья. По словам Лизы Московиц, пропуск основного приема пищи может привести к менее питательному рациону, который, в свою очередь, будет работать против здорового старения.

Простое употребление кофе по утрам вместо завтрака также может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, одно из исследований показало, что у участников, регулярно пропускающих завтрак, были выше риски снижения когнитивных функций по сравнению с теми, кто питался сбалансированно и по времени.