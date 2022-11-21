Вредит не меньше кофе: сколько чашек чая можно выпить в день без ущерба для здоровья

Чай — напиток универсальный: в жару освежит, в холод согреет, когда надо — успокоит, когда надо — поможет взбодриться. У чая есть множество полезных свойств, однако перебарщивать с ним не стоит. Разберемся, как чай может навредить здоровью и какие дозировки напитка можно считать безопасными.
Чай и железо
В этом напитке много танинов — химических соединений, которые обладают антибактериальным действием. Увы, у танинов есть неприятное побочное действие: это вещество мешает железу усваиваться, что приводит к дефициту. Если пить чая слишком много, можно столкнуться с железодефицитной анемией. Этот недуг способен вызвать серьезные осложнения со стороны внутренних органов, нарушение их работы, прогрессирование хронических заболеваний.
Особенно вредно пить много чая тем, у кого и так низкий уровень железа. А еще ученые выяснили, что танины мешают усвоению железа из растительных источников, поэтому с чаем нужно быть особенно осторожными вегетарианцам.
Кофеин из чая
Чай может стать отличной альтернативой кофе: в нем тоже есть кофеин, пусть и в меньшем количестве. Чем крепче чай заварен, тем больше он бодрит.
Впрочем, важно помнить: слишком много кофеина в рационе может стать причиной беспокойства, тревожности. А еще если выпить слишком много чая за день, то есть вероятность заработать бессонницу: кофеин тормозит выработку гормона сна мелатонина.
Кроме того, любители чая рискуют столкнуться с головной болью: для этого достаточно получить за день всего 100 мг кофеина. Для сравнения — некоторые виды чая содержат до 60 мг бодрящего вещества на чашку.
Чай и токсины
Из почвы в чайные листья нередко попадают токсичные вещества. Например, авторы исследования, опубликованного в Journal of Toxicology, в 30 образцах разных видов чая обнаружили свинец. Причем уровень этого опасного вещества возрастает со временем заваривания. Кроме того, в этих же напитках нашли слишком много алюминия.
Отдельная история — чай в пакетиках. Нередко в них содержатся частицы микропластика. О том, как это влияет на наше здоровье, читай ЗДЕСЬ.
Кроме того, когда специалисты Роскачества изучили состав самых популярных листовых и пакетированных чаев, в части из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов. Об этом подробнее читай ЗДЕСЬ.
Сколько можно пить чая
Конечно, точные безопасные дозы чая зависят от его вида: всё-таки свойства черного чая и улуна отличаются. Однако с любым напитком нужно помнить о чувстве меры и следить за тем, как именно ваш организм реагирует на него.
В среднем, специалисты считают, что не стоит пить больше 3-4 чашек чая в день — это примерно 710-950 мл. Если появились нежелательные реакции, от чая лучше отказаться, пишет