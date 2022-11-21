Вредит не меньше кофе: сколько чашек чая можно выпить в день без ущерба для здоровья

Если переборщить с чаем, можно серьезно навредить себе и столкнуться с тревожностью, головной болью и дефицитом железа. Также избыток этого напитка способен вызывать бессонницу.