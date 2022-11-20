Плюсы нерешительности

Ученые в Дрездене сначала провели тест с участниками эксперимента, чтобы определить — на самом ли деле они нерешительны или только так думают. Для этого они прошли тест «Шкала нерешительности Фроста». Надо было ответить, согласен человек или нет с этими четырьмя утверждениями:

«Я стараюсь откладывать принятие решений»;

«Мне трудно планировать свое свободное время»;

«Я часто беспокоюсь о том, чтобы сделать неправильный выбор»;

«Кажется, решение самой тривиальной вещи занимает у меня много времени».

Далее участникам исследования, среди которых были как способные принимать решения быстро, так и очень нерешительные люди, предложили различные ситуации. Например, оценить некоего сотрудника по имени Мюллер, который хотел продлить свой рабочий контракт.

Участникам эксперимента передали отчеты об этом человеке и попросили прийти к выводу о том, каким сотрудником был Мюллер. После этого они прочитали оценки экспертов относительно него, некоторые из которых не соглашались с написанным в отчетах.