А вы тоже долго думаете даже при принятии не самых серьезных решений? Стоите перед прилавком с шоколадками и никак не можете выбрать? Или по утрам доводите до бешенства родных, не в силах решить, в каком наряде пойти на работу?
Так вот — такое качество характера, как нерешительность, оказывается, дает его обладателю повод для гордости. Ученые доказали, что у таких людей есть явные преимущества перед другими. Исследование опубликовано в журнале
Плюсы нерешительности
Ученые в Дрездене сначала провели тест с участниками эксперимента, чтобы определить — на самом ли деле они нерешительны или только так думают. Для этого они прошли тест «Шкала нерешительности Фроста». Надо было ответить, согласен человек или нет с этими четырьмя утверждениями:
«Я стараюсь откладывать принятие решений»;
«Мне трудно планировать свое свободное время»;
«Я часто беспокоюсь о том, чтобы сделать неправильный выбор»;
«Кажется, решение самой тривиальной вещи занимает у меня много времени».
Далее участникам исследования, среди которых были как способные принимать решения быстро, так и очень нерешительные люди, предложили различные ситуации. Например, оценить некоего сотрудника по имени Мюллер, который хотел продлить свой рабочий контракт.
Участникам эксперимента передали отчеты об этом человеке и попросили прийти к выводу о том, каким сотрудником был Мюллер. После этого они прочитали оценки экспертов относительно него, некоторые из которых не соглашались с написанным в отчетах.
Оказалось, что нерешительные люди придавали больший вес тем оценкам Мюллера, которые не совпадали с их точкой зрения, в отличие от тех, кто способен принимать решения легко и быстро.
Исследователи заявили, что нерешительность на самом деле может быть признаком интеллекта. Такие люди реже делают поспешные выводы и вместо этого рассматривают всю совокупность доказательств, прежде чем выносить суждение.
— Это доказывает, что нерешительные люди менее склонны к предвзятости, потому что они готовы рассмотреть все доказательства, прежде чем прийти к какой-либо точке зрения, — говорится в исследовании. — А более сбалансированная оценка доказательств приводит к более правильным решениям.
Однако ученые предупредили, что важно не зацикливаться на нерешительности.
— Как и в большинстве случаев, необходимо соблюдать баланс, — говорят исследователи.