25-летняя Сара Локетт из Вашингтона не особенно переживала из-за того, что весит больше центнера — до тех пор, пока с ней не произошел неприятный конфуз, причем прямо на глазах у маленького сына. После этого она решила заняться своим здоровьем и похудеть, правда, путь этот оказался непростым.
Надо что-то менять
Сара начала сильно поправляться еще во время беременности — у нее диагностировали гестационный диабет. Но и после родов девушка не отказывала себе ни в чем, и наедала в день до 3 тысяч килокалорий.
— Я ела что хотела в течение дня — начинала с бутербродов или бургеров на завтрак, продолжала наггетсами, запивая все это газировкой, а на ужин с удовольствием уничтожала огромную порцию жареной курицы с макаронами и сыром. А еще я постоянно чем-то перекусывала, —
Однажды молодая мама отправилась с 2-летним сыном на прогулку на ближайшую детскую площадку. В какой-то момент малыш побоялся один спускаться с горки-трубы и попросил маму составить ему компанию. Сара забралась на самый верх, но во время спуска на повороте застряла и не смогла выбраться из «ловушки» самостоятельно.
— Это было ужасно унизительно, все происходило на глазах у сына, — вспоминает девушка. — Мне пришлось звать на помощь мужа, потому что сама я никак не могла справиться. Он вытащил меня, и этот момент запомнился на всю жизнь. Я поняла — надо что-то менять.
Помогла операция
Сначала Сара решила попробовать сбросить вес своими силами. Она сократила рацион, стала больше двигаться, но результата не было совсем — вес не желал уходить. Кроме того, девушке поставили диагноз СПКЯ (синдром поликистозных яичников). Врачи предложили Саре уменьшить желудок хирургическим путем.
После бариатрической операции Сара долго восстанавливалась. Первое время ей нельзя было есть твердую пищу, потом она долго подбирала подходящий для нее рацион.
— Но самое главное — вес начал уходить, и это было очень обнадеживающе, — вспоминает Сара. — Через пару месяцев после операции я стала активно заниматься спортом.
В итоге благодаря операции, тренировкам и сбалансированному питанию девушка сбросила больше 60 кг.
Новый рацион Сары
Завтрак — яичные белки со шпинатом и помидорами.
Обед — рис, тушеные овощи и котлета из индейки.
Ужин — курица или креветки, завернутые в листья салата.
— Я наконец-то живу так, как мне нравится, и чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я могу бегать и играть с ребенком в парке. И мне совсем не надо беспокоиться, что я снова позорно застряну в детской горке, — говорит молодая мама.
Что такое бариатрическая операция
Операции по уменьшению желудка в России можно сделать по ОМС, по квотам. Но показаны они только пациентам с индексом массы тела выше 30-40.
После операции можно потерять от 25 до 35 % от массы тела. Но сохранить здоровый вес получится только, если пациент будет придерживаться здорового питания. Иначе можно снова поправиться до критичных значений.
бариатрический хирург, кандидат медицинских наук
— Операция по уменьшению размеров желудка выполняется под общим наркозом, чаще всего — лапароскопическим методом, через небольшие разрезы на коже живота, в которые вводятся инструменты. Значительное снижение веса в первые два года после операции является гарантированным результатом. Противопоказания — беременность, болезни пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, онкология, тяжелые декомпенсированные заболевания сердца, легких, почек, — рассказала врач Мария Соловьева.