25-летняя Сара Локетт из Вашингтона не особенно переживала из-за того, что весит больше центнера — до тех пор, пока с ней не произошел неприятный конфуз, причем прямо на глазах у маленького сына. После этого она решила заняться своим здоровьем и похудеть, правда, путь этот оказался непростым.

Надо что-то менять

Сара начала сильно поправляться еще во время беременности — у нее диагностировали гестационный диабет. Но и после родов девушка не отказывала себе ни в чем, и наедала в день до 3 тысяч килокалорий.

— Я ела что хотела в течение дня — начинала с бутербродов или бургеров на завтрак, продолжала наггетсами, запивая все это газировкой, а на ужин с удовольствием уничтожала огромную порцию жареной курицы с макаронами и сыром. А еще я постоянно чем-то перекусывала, — рассказала Сара Локетт изданию New York Post.

Однажды молодая мама отправилась с 2-летним сыном на прогулку на ближайшую детскую площадку. В какой-то момент малыш побоялся один спускаться с горки-трубы и попросил маму составить ему компанию. Сара забралась на самый верх, но во время спуска на повороте застряла и не смогла выбраться из «ловушки» самостоятельно.

— Это было ужасно унизительно, все происходило на глазах у сына, — вспоминает девушка. — Мне пришлось звать на помощь мужа, потому что сама я никак не могла справиться. Он вытащил меня, и этот момент запомнился на всю жизнь. Я поняла — надо что-то менять.