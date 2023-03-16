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Психолог Дмитриева раскрыла 10 секретов людей, которые по-настоящему счастливы в браке

Что нужно, чтобы жить вместе долго и счастливо? Психолог рассказала, какие правила и условные секреты есть у самых дружных семейных пар. Сверьте с ними и свои семейные «барометры».

16 марта 20231
брак семья любовь отношения
Источник:
iStockphoto

Все счастливые семьи похожи друг на друга. Это правило вывел еще Лев Толстой. Но в чем именно проявляется эта схожесть?

Психолог Виктория Дмитриева уверена, что есть условные «секреты», которые помогают сохранить долгие и комфортные отношения. Вот 10 правил, которых придерживаются (вольно или невольно) абсолютно все по-настоящему счастливые пары.

Психология

Социолог, семейный психолог

Взрослая позиция и мужа, и жены

- Если вы еще не самостоятельный человек, а зависимый ребенок своих родителей, если позволяете им влиять на отношения — долго ваш союз не продержится, — говорит психолог Виктория Дмитриева.

Взаимозаменяемость

- Это когда безо всяких скандалов и сопротивления сторон при необходимости жена может обеспечивать семью, а муж — сидеть с детьми, — объясняет эксперт. — Или когда жена может прибить полочку, а муж — помыть посуду. Это не значит, что так должно быть всегда. Важно, что это в принципе возможно и не вызывает возмущения ни у мужа, ни у жены.

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Стабильность

Семья — это ваш островок безопасности, где вы чувствуете себя спокойно и уверенно, считает Виктория Дмитриева. И если это не так, то задайте себе вопрос - зачем вообще тогда нужны такие любовные отношения?

Новизна

Это правило счастливых пар — вносить разнообразие в ту самую базовую стабильность. Без новизны вас просто поглотит быт.

- Устраивайте свидания в новых местах, пробуйте новое вместе, делайте сюрпризы друг другу, — советует психолог.

Общие традиции

Они не должны быть обязательно масштабными.

- Это может быть традиционная чашка кофе с утра для любимого или традиция по субботам вместе ходить на свидание или пробежку, — объясняет Виктория Дмитриева.

Схожее мировоззрение

Его не стоит путать с общими интересами. Они как раз могут быть разными — муж обожает горные лыжи, а супруга — печь торты. И это совсем не мешает крепким отношениям.

- Мировоззрение — это другое! Это наши принципы, установки, представления о мире, — рассказывает Виктория Дмитриева.

Говорить о том, что волнует и беспокоит

- Природа дала человеку речь не для того, чтобы молча обижаться, надув губы. Не для того, чтобы уничтожать взглядом без слов. И не для того, чтобы кто-то читал ваши мысли как на битве экстрасенсов, — говорит психолог.

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Секс

Это очень важная часть семейной жизни, уверена эксперт.

- Изучайте друг друга, балуйте друг друга, открывайте что-то новое друг в друге, но НЕ на стороне, — рассказывает Виктория Дмитриева.

Общие предпочтения в еде

Если ваш супруг любит сладкое и булочки, а вы едите только куриную грудку, будет непросто.

- Не обязательно, чтобы вы любили одинаковые блюда. Можно просто обоим быть гурманами или наоборот — одинаково любить правильное питание, — говорит психолог.

Желание трогать друг друга

- Мы не хотим прикасаться к тем, кому не доверяем, — отмечает Виктория Дмитриева. — Если у вас в паре непростой период, но вам по-прежнему хочется взять его за руку или просто обняться — значит, все можно наладить.

Автор текста:Анна Майская
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