Психолог Дмитриева раскрыла 10 секретов людей, которые по-настоящему счастливы в браке

Стабильность

Семья — это ваш островок безопасности, где вы чувствуете себя спокойно и уверенно, считает Виктория Дмитриева. И если это не так, то задайте себе вопрос - зачем вообще тогда нужны такие любовные отношения?

Новизна

Это правило счастливых пар — вносить разнообразие в ту самую базовую стабильность. Без новизны вас просто поглотит быт.

- Устраивайте свидания в новых местах, пробуйте новое вместе, делайте сюрпризы друг другу, — советует психолог.

Общие традиции

Они не должны быть обязательно масштабными.

- Это может быть традиционная чашка кофе с утра для любимого или традиция по субботам вместе ходить на свидание или пробежку, — объясняет Виктория Дмитриева.

Схожее мировоззрение

Его не стоит путать с общими интересами. Они как раз могут быть разными — муж обожает горные лыжи, а супруга — печь торты. И это совсем не мешает крепким отношениям.

- Мировоззрение — это другое! Это наши принципы, установки, представления о мире, — рассказывает Виктория Дмитриева.

Говорить о том, что волнует и беспокоит

- Природа дала человеку речь не для того, чтобы молча обижаться, надув губы. Не для того, чтобы уничтожать взглядом без слов. И не для того, чтобы кто-то читал ваши мысли как на битве экстрасенсов, — говорит психолог.