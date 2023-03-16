Психолог Дмитриева раскрыла 10 секретов людей, которые по-настоящему счастливы в браке

Все счастливые семьи похожи друг на друга. Это правило вывел еще Лев Толстой. Но в чем именно проявляется эта схожесть?
Психолог Виктория Дмитриева уверена, что есть условные «секреты», которые помогают сохранить долгие и комфортные отношения. Вот 10 правил, которых придерживаются (вольно или невольно) абсолютно все по-настоящему счастливые пары.
Взрослая позиция и мужа, и жены
- Если вы еще не самостоятельный человек, а зависимый ребенок своих родителей, если позволяете им влиять на отношения — долго ваш союз не продержится, —
Взаимозаменяемость
- Это когда безо всяких скандалов и сопротивления сторон при необходимости жена может обеспечивать семью, а муж — сидеть с детьми, — объясняет эксперт. — Или когда жена может прибить полочку, а муж — помыть посуду. Это не значит, что так должно быть всегда. Важно, что это в принципе возможно и не вызывает возмущения ни у мужа, ни у жены.
Стабильность
Семья — это ваш островок безопасности, где вы чувствуете себя спокойно и уверенно, считает Виктория Дмитриева. И если это не так, то задайте себе вопрос - зачем вообще тогда нужны такие любовные отношения?
Новизна
Это правило счастливых пар — вносить разнообразие в ту самую базовую стабильность. Без новизны вас просто поглотит быт.
- Устраивайте свидания в новых местах, пробуйте новое вместе, делайте сюрпризы друг другу, — советует психолог.
Общие традиции
Они не должны быть обязательно масштабными.
- Это может быть традиционная чашка кофе с утра для любимого или традиция по субботам вместе ходить на свидание или пробежку, — объясняет Виктория Дмитриева.
Схожее мировоззрение
Его не стоит путать с общими интересами. Они как раз могут быть разными — муж обожает горные лыжи, а супруга — печь торты. И это совсем не мешает крепким отношениям.
- Мировоззрение — это другое! Это наши принципы, установки, представления о мире, — рассказывает Виктория Дмитриева.
Говорить о том, что волнует и беспокоит
- Природа дала человеку речь не для того, чтобы молча обижаться, надув губы. Не для того, чтобы уничтожать взглядом без слов. И не для того, чтобы кто-то читал ваши мысли как на битве экстрасенсов, — говорит психолог.
Секс
Это очень важная часть семейной жизни, уверена эксперт.
- Изучайте друг друга, балуйте друг друга, открывайте что-то новое друг в друге, но НЕ на стороне, — рассказывает Виктория Дмитриева.
Общие предпочтения в еде
Если ваш супруг любит сладкое и булочки, а вы едите только куриную грудку, будет непросто.
- Не обязательно, чтобы вы любили одинаковые блюда. Можно просто обоим быть гурманами или наоборот — одинаково любить правильное питание, — говорит психолог.
Желание трогать друг друга
- Мы не хотим прикасаться к тем, кому не доверяем, — отмечает Виктория Дмитриева. — Если у вас в паре непростой период, но вам по-прежнему хочется взять его за руку или просто обняться — значит, все можно наладить.