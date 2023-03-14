Многие хозяйки и шага не дадут ступить гостям, пока не предложат им домашние тапочки. Эта обувь — признак уюта и обжитого дома. Всеми руками за ношение тапок голосуют и ортопеды. Они уверены — ходить по дому босиком или в носках неполезно для здоровья.

— Да, это правда — если вы ходите босиком, то профилактируете плоскостопие, улучшаете гибкость мышц и связок стопы, осанку и баланс тела, — заявляет ортопед Мигель Кунья. — Но только в том случае, если вы гуляете босиком по песку, земле, траве, коврам . Но если вы ходите по твердым поверхностям — ламинату, кафелю, линолеуму, паркету, то для стоп нужна поддержка — своеобразная прослойка между полом и телом. Идеально — «дышащие» сандалии, которые фиксируются ремешками и обеспечивают поддержку стоп.

Врач Гиниятов рассказал, кому категорически нельзя ходить босиком

Важно дома носить такую обувь, которая не позволит вашим стопам потеть — ведь это способствует росту и распространению микроорганизмов, уточняет эксперт.

А вы какие тапки предпочитаете? Выберите подходящую картинку — психолог Эмма Кенни расскажет, что домашняя обувь говорит ваших чертах характера.