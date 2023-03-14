Многие хозяйки и шага не дадут ступить гостям, пока не предложат им домашние тапочки. Эта обувь — признак уюта и обжитого дома. Всеми руками за ношение тапок голосуют и ортопеды. Они уверены — ходить по дому босиком или в носках неполезно для здоровья.
— Да, это правда — если вы ходите босиком, то профилактируете плоскостопие, улучшаете гибкость мышц и связок стопы, осанку и баланс тела, —
Врач Гиниятов рассказал, кому категорически нельзя ходить босиком
Важно дома носить такую обувь, которая не позволит вашим стопам потеть — ведь это способствует росту и распространению микроорганизмов, уточняет эксперт.
А вы какие тапки предпочитаете? Выберите подходящую картинку — психолог Эмма Кенни расскажет, что домашняя обувь говорит ваших чертах характера.
Какие тапки носите вы?
Тапки без задника
Тапки-угги
Тапки-носки
Тапки-зверушки-меховушки
Тапки с каблучком
Тапки-шлепки
Тест подготовлен по материалам издания The Sun.
Отбросить тапки?
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что не самый полезный вариант домашней обуви — тапки без задника, за которые приходится цепляться пальцами ног при каждом шаге, чтобы они не слетели.
Из-за этого может развиться бурсит, а также состояние, которое называют «молоткообразными пальцами».
По словам ортопеда, при ходьбе в такой обуви создается колоссальная нагрузка на стопу. Мышцы, формирующие походку, начинают работать неправильно, а венозный и лимфоток затрудняются.