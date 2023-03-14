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Покажите свои тапки, и психолог расскажет все о вас — простой тест

Психолог уверена, что тип личности человека можно определить за считанные секунды — лишь посмотрев на то, в чем он ходит по дому. Узнайте больше о себе, кликнув на картинку со своими любимыми тапочками.

14 марта 20233
тапки дома польза вред
Источник:
iStockphoto

Многие хозяйки и шага не дадут ступить гостям, пока не предложат им домашние тапочки. Эта обувь — признак уюта и обжитого дома. Всеми руками за ношение тапок голосуют и ортопеды. Они уверены — ходить по дому босиком или в носках неполезно для здоровья.

— Да, это правда — если вы ходите босиком, то профилактируете плоскостопие, улучшаете гибкость мышц и связок стопы, осанку и баланс тела, — заявляет ортопед Мигель Кунья. — Но только в том случае, если вы гуляете босиком по песку, земле, траве, коврам. Но если вы ходите по твердым поверхностям — ламинату, кафелю, линолеуму, паркету, то для стоп нужна поддержка — своеобразная прослойка между полом и телом. Идеально — «дышащие» сандалии, которые фиксируются ремешками и обеспечивают поддержку стоп.

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Важно дома носить такую обувь, которая не позволит вашим стопам потеть — ведь это способствует росту и распространению микроорганизмов, уточняет эксперт.

А вы какие тапки предпочитаете? Выберите подходящую картинку — психолог Эмма Кенни расскажет, что домашняя обувь говорит ваших чертах характера.

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Какие тапки носите вы?

  • Тапки без задника

  • Тапки-угги

  • Тапки-носки

  • Тапки-зверушки-меховушки

  • Тапки с каблучком

  • Тапки-шлепки

Тест подготовлен по материалам издания The Sun.

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Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что не самый полезный вариант домашней обуви — тапки без задника, за которые приходится цепляться пальцами ног при каждом шаге, чтобы они не слетели.

Из-за этого может развиться бурсит, а также состояние, которое называют «молоткообразными пальцами».

По словам ортопеда, при ходьбе в такой обуви создается колоссальная нагрузка на стопу. Мышцы, формирующие походку, начинают работать неправильно, а венозный и лимфоток затрудняются.

Автор текста:Анна Майская
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