Безотцовщина: почему у мужчин, которых воспитали матери, может не складываться карьера и личная жизнь

По статистике, два брака из трех в России заканчиваются разводами. В этой ситуации тяжелее всего ребенку. В основном вся забота о сыне или дочери ложится на плечи мамы: папа либо появляется только по выходным, либо вообще полностью исчезает из жизни ребенка.
Если говорить о мальчиках, то им, равно как и девочкам, необходим отец. Но даже если мальчик ни разу в жизни не увидит папу, его можно вырастить сильным, ответственным и целеустремленным человеком. Для этого нужно понимать, какие аспекты в воспитании могут повлиять на жизнь ребенка и что сделать, чтобы эти нюансы учесть, говорит психолог Валерий Гут.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
— Основоположник аналитической психологии Карл Юнг считал, что влияние отца необходимо, чтобы мальчик смог раскрыть свой собственный мужской потенциал. Матери сложно это сделать, потому что женская и мужская природа сильно отличаются. Женщина не знает, что такое быть мужчиной. Представители противоположного пола по-разному воспринимают и обрабатывают информацию, реагируют на обстоятельства и проявляют эмоции, — поясняет психолог.
Отсутствие одного из родителей равно отсутствию значимого человека для подражания. Получается, что в жизни ребенок будет опираться на урезанный, неполный опыт.
Как отец влияет на характер сына
Без примера мужского поведения мальчику сложно сформировать адекватное отношение к собственной мужественности и чувству ответственности. Так, например, если в его жизни слишком много материнской заботы, он будет испытывать сложности с принятием решений.
— Если мама переносит свое разочарование и обиду от неудавшихся отношений с отцом в общение с сыном, он может вырасти с убеждением, что отец — жестокий и вероломный обманщик, которого необходимо ненавидеть. Впоследствии он может переносить эту ненависть на всех остальных мужчин, — предостерегает Валерий Гут.
Пример из кино
Пример ненависти ребенка к равнодушному отцу хорошо показан в фильме «Гладиатор».
Коммод, сын императора Марка Аврелия, всю жизнь страдал от недостатка внимания отца, чувствовал себя нелюбимым и ненужным. В итоге узнав, что Марк Аврелий не собирается назначать его преемником, Коммод в ярости убивает отца, задушив в собственных объятиях.
Еще один важный момент: если же мать воспитывает слишком строго, «делает настоящего мужика», наказывает за любые провинности, ограничивает и требует беспрекословного подчинения — происходит разрыв эмоциональной связи. В итоге мальчик может вырасти озлобленным и жестоким.
В особо тяжелых ситуациях у ребенка даже могут сформироваться психосексуальные комплексы.
Поведение отца помогает сыну понять свою собственную мужскую роль во взрослой жизни. Мужчины, выросшие без отца, страдают от следующих проблем:
часто не понимают, как позиционировать себя в обществе,
чувствуют неуверенность в общении с другими мужчинами,
часто пытаются компенсировать свою неуверенность и даже страх, окружая себя женщинами.
Отец и карьера
По данным опроса ВЦИОМ, среди людей, довольных своим материальным положением, 76% составляют те, чьи отцы принимали участие в их воспитании.
— Не имея перед глазами опыта мужской ответственности, сын может халатно относиться к своим обязанностям и заслужить репутацию необязательного и ленивого сотрудника, — говорит Валерий Гут.
Если ребенок видит, что мама часто сдается, не справляется с трудностями, он может принять эту модель поведения и тогда будет избегать ответственных задач. Его выбором станет простая работа за небольшие деньги.
Если же мама постоянно берет на себя принятие решений, уверена, что лучше знает, как надо, — сын вырастет бесхребетным, зависимым от чужого мнения и не способным на самостоятельные действия.
Все эти женские стратегии поведения накладываются на мальчика и создают трудности в построении успешной карьеры.
Влияние папы на личную жизнь сына
Мужчины, выросшие без отца, склонны избегать ответственности. Например, они встречаются с большим количеством партнерш, но ни с одной из них не могут построить крепкие отношения.
— Другой вариант — союз, в котором все решения принимает женщина. Она становится для мужчины не столько любимой женщиной, сколько «мамочкой», — поясняет психолог.
Еще такие мужчины склонны считать, что любая женщина от природы знает, как доставить им удовольствие, и ждут, что партнерша будет ухаживать, обеспечивать комфорт и уют. Во всех типах отношений мужчина крайне редко бывает по-настоящему счастлив, так как не чувствует свою мужественность.
Что делать маме, если сын растет без отца
Чтобы у одинокой мамы получилось сформировать в сыне мужской характер, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Создать положительный мужской образ. Мальчику нужен ориентир, на поведение которого он сможет опираться. Это могут быть родственники, учитель, тренер или даже супергерой. Можно предложить ребенку занятия спортом или хобби, в котором он будет получать общение с уважаемым и достойным мужчиной.
Воспитывать, исходя из установки «папа хороший». Рассказывать о положительных качествах отца, делиться приятными воспоминаниями, чтобы у сына сформировалось убеждение: «Я — сын хорошего человека и хочу быть на него похожим».
Демонстрировать позитивное отношение к мужчинам. Если мама уважает мужчин, считает их опорой, защитниками, обращается за помощью или советами, благодарит, ребенок подхватит эти убеждения и тоже будет считать себя сильным, умным и достойным.
Уважать самостоятельность сына. Не нужно постоянно контролировать и чуть что бежать к нему на помощь. Для формирования мужского характера мальчику нужно учиться все делать самостоятельно — от приготовления еды до выбора круга общения.
Оставаться женственной. Мама не должна уметь все. Наоборот, хорошо, если она будет обращаться за помощью к сыну в решении «мужских» вопросов: донести тяжелую сумку, вбить гвоздь. Так у мальчика сложится понимание, что о женщине нужно заботиться.
Три главных условия в воспитании сына: любовь, уважение и доверие. Мамы, которые их соблюдают, точно знают, что вырастить без отца настоящего мужчину — это реально.
А вот этого точно делать не стоит, в каком возрасте бы ни был ваш сын:
лишать мальчика мужского общения;
окружать излишней заботой;
приносить себя в жертву. И тем более — попрекать сына этой жертвой.