Безотцовщина: почему у мужчин, которых воспитали матери, может не складываться карьера и личная жизнь

По статистике, два брака из трех в России заканчиваются разводами. В этой ситуации тяжелее всего ребенку. В основном вся забота о сыне или дочери ложится на плечи мамы: папа либо появляется только по выходным, либо вообще полностью исчезает из жизни ребенка.

Если говорить о мальчиках, то им, равно как и девочкам, необходим отец. Но даже если мальчик ни разу в жизни не увидит папу, его можно вырастить сильным, ответственным и целеустремленным человеком. Для этого нужно понимать, какие аспекты в воспитании могут повлиять на жизнь ребенка и что сделать, чтобы эти нюансы учесть, говорит психолог Валерий Гут.