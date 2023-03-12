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Безотцовщина: почему у мужчин, которых воспитали матери, может не складываться карьера и личная жизнь

До боли знакомая и грустная ситуация: родители разошлись, ребенок, как чаще всего случается, остался с мамой. Чем может обернуться постоянное отсутствие папы рядом для сына? Разбираемся с психологом.

12 марта 20234
Безотцовщина: почему у мужчин, которых воспитали матери, может не складываться карьера и личная жизнь
Источник:
freepik

По статистике, два брака из трех в России заканчиваются разводами. В этой ситуации тяжелее всего ребенку. В основном вся забота о сыне или дочери ложится на плечи мамы: папа либо появляется только по выходным, либо вообще полностью исчезает из жизни ребенка.

Если говорить о мальчиках, то им, равно как и девочкам, необходим отец. Но даже если мальчик ни разу в жизни не увидит папу, его можно вырастить сильным, ответственным и целеустремленным человеком. Для этого нужно понимать, какие аспекты в воспитании могут повлиять на жизнь ребенка и что сделать, чтобы эти нюансы учесть, говорит психолог Валерий Гут.

Психология

Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта

— Основоположник аналитической психологии Карл Юнг считал, что влияние отца необходимо, чтобы мальчик смог раскрыть свой собственный мужской потенциал. Матери сложно это сделать, потому что женская и мужская природа сильно отличаются. Женщина не знает, что такое быть мужчиной. Представители противоположного пола по-разному воспринимают и обрабатывают информацию, реагируют на обстоятельства и проявляют эмоции, — поясняет психолог.

Отсутствие одного из родителей равно отсутствию значимого человека для подражания. Получается, что в жизни ребенок будет опираться на урезанный, неполный опыт.

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Как отец влияет на характер сына

Без примера мужского поведения мальчику сложно сформировать адекватное отношение к собственной мужественности и чувству ответственности. Так, например, если в его жизни слишком много материнской заботы, он будет испытывать сложности с принятием решений.

— Если мама переносит свое разочарование и обиду от неудавшихся отношений с отцом в общение с сыном, он может вырасти с убеждением, что отец — жестокий и вероломный обманщик, которого необходимо ненавидеть. Впоследствии он может переносить эту ненависть на всех остальных мужчин, — предостерегает Валерий Гут.

Пример из кино

Пример ненависти ребенка к равнодушному отцу хорошо показан в фильме «Гладиатор».

Коммод, сын императора Марка Аврелия, всю жизнь страдал от недостатка внимания отца, чувствовал себя нелюбимым и ненужным. В итоге узнав, что Марк Аврелий не собирается назначать его преемником, Коммод в ярости убивает отца, задушив в собственных объятиях.

Еще один важный момент: если же мать воспитывает слишком строго, «делает настоящего мужика», наказывает за любые провинности, ограничивает и требует беспрекословного подчинения — происходит разрыв эмоциональной связи. В итоге мальчик может вырасти озлобленным и жестоким.

В особо тяжелых ситуациях у ребенка даже могут сформироваться психосексуальные комплексы.

Поведение отца помогает сыну понять свою собственную мужскую роль во взрослой жизни. Мужчины, выросшие без отца, страдают от следующих проблем:

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Отец и карьера

По данным опроса ВЦИОМ, среди людей, довольных своим материальным положением, 76% составляют те, чьи отцы принимали участие в их воспитании.

— Не имея перед глазами опыта мужской ответственности, сын может халатно относиться к своим обязанностям и заслужить репутацию необязательного и ленивого сотрудника, — говорит Валерий Гут.

Если ребенок видит, что мама часто сдается, не справляется с трудностями, он может принять эту модель поведения и тогда будет избегать ответственных задач. Его выбором станет простая работа за небольшие деньги.

Если же мама постоянно берет на себя принятие решений, уверена, что лучше знает, как надо, — сын вырастет бесхребетным, зависимым от чужого мнения и не способным на самостоятельные действия.

Все эти женские стратегии поведения накладываются на мальчика и создают трудности в построении успешной карьеры.

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Влияние папы на личную жизнь сына

Мужчины, выросшие без отца, склонны избегать ответственности. Например, они встречаются с большим количеством партнерш, но ни с одной из них не могут построить крепкие отношения.

— Другой вариант — союз, в котором все решения принимает женщина. Она становится для мужчины не столько любимой женщиной, сколько «мамочкой», — поясняет психолог.

Еще такие мужчины склонны считать, что любая женщина от природы знает, как доставить им удовольствие, и ждут, что партнерша будет ухаживать, обеспечивать комфорт и уют. Во всех типах отношений мужчина крайне редко бывает по-настоящему счастлив, так как не чувствует свою мужественность.

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Что делать маме, если сын растет без отца

Чтобы у одинокой мамы получилось сформировать в сыне мужской характер, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Создать положительный мужской образ. Мальчику нужен ориентир, на поведение которого он сможет опираться. Это могут быть родственники, учитель, тренер или даже супергерой. Можно предложить ребенку занятия спортом или хобби, в котором он будет получать общение с уважаемым и достойным мужчиной.

  2. Воспитывать, исходя из установки «папа хороший». Рассказывать о положительных качествах отца, делиться приятными воспоминаниями, чтобы у сына сформировалось убеждение: «Я — сын хорошего человека и хочу быть на него похожим».

  3. Демонстрировать позитивное отношение к мужчинам. Если мама уважает мужчин, считает их опорой, защитниками,  обращается за помощью или советами, благодарит, ребенок подхватит эти убеждения и тоже будет считать себя сильным, умным и достойным.

  4. Уважать самостоятельность сына. Не нужно постоянно контролировать и чуть что бежать к нему на помощь. Для формирования мужского характера мальчику нужно учиться все делать самостоятельно — от приготовления еды до выбора круга общения.

  5. Оставаться женственной. Мама не должна уметь все. Наоборот, хорошо, если она будет обращаться за помощью к сыну в решении «мужских» вопросов: донести тяжелую сумку, вбить гвоздь. Так у мальчика сложится понимание, что о женщине нужно заботиться.

Три главных условия в воспитании сына: любовь, уважение и доверие. Мамы, которые их соблюдают, точно знают, что вырастить без отца настоящего мужчину — это реально.

А вот этого точно делать не стоит, в каком возрасте бы ни был ваш сын:

  • лишать мальчика мужского общения;

  • окружать излишней заботой;

  • приносить себя в жертву. И тем более — попрекать сына этой жертвой.

Автор текста:Софья Хромова
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