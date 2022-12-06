«Посмотришь на сварку — ослепнешь»

Забавно, но многие из нас даже во взрослом возрасте избегают наблюдать за сварщиками и инстинктивно жмурятся.

На самом деле сварка может повредить вашим глазам лишь в том случае, если вы будете долго и пристально наблюдать за ней с очень близкого расстояния. Тогда ультрафиолет от сварочной дуги и правда может обжечь роговицу и спровоцировать воспаление глазного яблока. Спустя 6–12 часов после воздействия излучения гибель клеток роговицы может вызвать боль в глазах и светобоязнь — но через 1–3 дня все проходит само, без необратимых последствий.

Самый же распространенный световой ожог при сварке называется электрофотоофтальмия. Именно поэтому рабочие носят маски со светофильтрами.

Однако, если вы, проходя мимо, бросите взгляд на искры, вашему зрению ничего не грозит.

«Испугают — навсегда останешься с глазами «в кучку»

Многие дети обожают кривляться, что не слишком радует их родителей. Беспроигрышная стратегия — пригрозить, что вы напугаете их в тот момент, когда они корчат очередную гримасу или сводят глаза к переносице. Не забудьте уточнить, что после этого лицо останется перекошенным навсегда.

Разумеется, никаких научных доказательств этому нет — лицо человека само по себе очень подвижное, и ничего фатального ему не грозит. Прямой связи между испугом и параличом определенных лицевых нервов не существует.